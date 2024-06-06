Вечерние экскурсии Амстердама

Найдено 11 экскурсий в категории «Вечерние» в Амстердаме на русском языке, цены от €90, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
«Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 10 чел.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
«Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
«А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Несмотря на распространенный миф о «злачной» жизни Амстердама, местные пристально следят за своим здоровьем и часто выходят на утренние или вечерние пробежки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам - город Рембрандта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
«В завершении вы окажетесь на площади Рембрандта, где вас встретят памятник и скульптурная группа «Ночной Дозор»»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
299 за всё до 4 чел.
Вечерний Амстердам
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
Завтра в 19:00
10 июня в 20:00
172129 за всё до 4 чел.
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
«Давайте подробно рассмотрим картину Рембрандта «Ночной Дозор», ведь в ней заключен глубокий смысл и тайные символы»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Тайны Квартала красных фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
«За бокалом самого любимого амстердамцами спиртного напитка я отвечу на ваши вопросы и посоветую, где вы можете продолжить вечер»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
125 за всё до 4 чел.
Квартал красных фонарей после захода солнца
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Квартал красных фонарей после захода солнца
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Начало: главный вход церкви святого Николая
«Наше вечернее путешествие начнётся у Старых ворот, откуда пошла история Квартала красных фонарей»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
10090 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
    Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
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    и эмоциональный рассказчик. Познакомил нас с городом, его современной жизнью, с историческими фактами. Дал рекомендации, куда лучше зайти, что и где попробовать, что посмотреть. (Рекомендации были очень ценными и полностью соответствовали заявленным ожиданиям. Практически всеми успели воспользоваться.) Сергей курировал нас и после экскурсии, прислал важные ссылки. Большое ему спасибо за все эти рекомендации и истории! Мы многое узнали о городе, но, к сожалению, не совсем по заявленной теме. Хотелось услышать больше про истории художников Рембрандта и Халса, о "малых голландцах". Это было как раз важной частью ожиданий, так как на следующий день мы ходили в Рейсхмузей и хотели найти в картинах отражение страны, лучше понять идеи художников. Думаю, экскурсии Сергея лучше назвать иначе:"Амстердам - его история и легенды, знаменитые люди, традиции и культура". Независимо от ложки дёгтя, благодарим за возможность лучше узнать город в мини-группе, за индивидуальный подход и приятно проведенные 3 часа, которые пролетели незаметно.

  • Я
    Яна
    14 апреля 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
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    места города, посмотрели на Амстердам с верхнего этажа библиотеки, попробовали местную селедочку. Любой наш каприз был исполнен:))) Очень благодарны Евгению и желаем всем гостям города провести время с таким профессиональным гидом!

    Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь
  • Л
    Лариса
    28 марта 2024
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
  • Е
    Екатерина
    19 марта 2024
    Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
    Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
  • Л
    Лада
    10 декабря 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
    Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны заЭкскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за
  • I
    Irina
    14 октября 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Спасибо за экскурсию! Отличный вариант для всей семьи. Татьяна показала много интересных мест, поделилась необычными фактами, ответила на все вопросы и прислала рекомендации и маршруты по нашему дальнейшему пребыванию в Амстердаме.
  • А
    Анастасия
    7 октября 2023
    Дружеская велопрогулка по Амстердаму
    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
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    встретились. Кому хочется интересную, дружескую экскурсию с крутыми, популярными локациями, попробовать местное пиво, побыть в атмосфере, в которой живую жители Амстердама, ощутить атмосферу непринуждённости - рекомендую. Лайк 👍🏻 Зара, спасибо за экскурсию, рекомендации по местной кухне и фотографии 😊

    Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию иПрилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и
  • A
    Aleksandr
    24 августа 2023
    Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
    Несмотря на мой опыт многократного "погружения" в историю и тонкости этого замечательного города, Татьяна рассказала много интересного! Рекомендую совершить путешествие с ней! Незабываемая прогулка!
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Вечерний Амстердам
    Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три
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    поколения одной семьи - бабушка, дочь и внук, сами понимаете разное восприятие каждым из нас специфики Амстердама))) наш гид очень тонко, очень толерантно ко всем провел эту экскурсию. Спасибо Сергею за это))) очень всё прошло здорово, на одном дыхании! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Вечерние»

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  1. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
  2. Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
  3. Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
  4. Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
  5. Беговая прогулка по Амстердаму
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
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