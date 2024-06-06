1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Харлем для своих: путешествие по скрытым жемчужинам Амстердама
Погрузитесь в атмосферу Харлема, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждет встреча с историей, культурой и неповторимым колоритом
Начало: В Харлеме по договорённости
«Направимся в сторону чуть более современной части города, усыпанной ночными барами с живой музыкой, магазинами дизайнерской одежды, милыми секонд-хэндами, полными виниловых пластинок»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
На прогулке по Амстердаму вы увидите старые улочки и узнаете о жизни горожан в 17 веке. Погрузитесь в творчество Рембрандта и малых голландцев
Начало: По договоренности
«Поговорим о легендарном полотне «Ночной дозор», вместе попробуем развенчать мифы о картине и разобраться, почему с этой работы началось «падение» художника»
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
«А на площади Рембрандта, возле монумента «ночной дозор», мы поговорим о символике картины и судьбе великого художника»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Сделав несколько снимков на реке и самом романтичном канале, заглянете на площадь Рембрандта, где вечером любит проводить время молодежь, и цветочный рынок, где можно попробовать самую вкусную достопримечательность — селедку»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Несмотря на распространенный миф о «злачной» жизни Амстердама, местные пристально следят за своим здоровьем и часто выходят на утренние или вечерние пробежки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Двигаясь дальше вдоль каналов, вы встретите цветочный рынок, а после посетите Площадь Рембрандта, где я расскажу о знаменитой бронзовой инсталляции «Ночного дозора»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Амстердам - город Рембрандта
Прогулка по Амстердаму, посвященная Рембрандту. Узнайте о его жизни, посетите Дом-музей и другие исторические места
«В завершении вы окажетесь на площади Рембрандта, где вас встретят памятник и скульптурная группа «Ночной Дозор»»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивный тур Вечерний Амстердам: каналы, легенды и кафе
Окунитесь в вечернюю атмосферу Амстердама: освещенные каналы, живописные улочки и уютные кафе ждут вас
Начало: Мост Damrak. Damrak Bridge
Завтра в 19:00
10 июня в 20:00
172€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ночной Дозор и компания. Rijksmuseum и история мужчин
Голландские мужчины XVI и XVII веков в произведениях музея
Начало: Место встречи - внутри музея в атриуме у входа в м...
«Давайте подробно рассмотрим картину Рембрандта «Ночной Дозор», ведь в ней заключен глубокий смысл и тайные символы»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
«За бокалом самого любимого амстердамцами спиртного напитка я отвечу на ваши вопросы и посоветую, где вы можете продолжить вечер»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Квартал красных фонарей после захода солнца
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Начало: главный вход церкви святого Николая
«Наше вечернее путешествие начнётся у Старых ворот, откуда пошла история Квартала красных фонарей»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
100€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем6 июня 2024Огромное спасибо Евгению за волшебную прогулку на велосипедах. Было интересно, весело и приятно. Приятное общение и интересная информация
- ЕЕлена3 мая 2024Наша экскурсия по Амстердаму в небольшой группе из 2 человек проходила 25 апреля, экскурсоводом был Сергей. Приятный молодой человек, интересный
- ЯЯна14 апреля 2024Сегодня Евгений провел нам велосипедную экскурсию по Амстердаму. Евгений - это гид от Бога, просто кладезь знаний. Мы увидели нетуристические
- ЛЛариса28 марта 2024Замечательная Зара! Прекрасный легкий формат, когда гид умеет обратить внимание на интереснейшие детали, которые ты просто пройдешь мимо и не задумаешься, а там целая история скрыта!! Очень довольны экскурсией! Прекрасный гид!
- ЕЕкатерина19 марта 2024Экскурсия на велосипедах по Амстердаму с Евгением - это была отличная идея! Евгений с большим вниманием отнесся ко всем нашим просьбам и пожеланиям, показал много удивительных, красивых и необычных мест! Спасибо! Рекомендую!
- ЛЛада10 декабря 2023Экскурсия замечательная, информативная, легкая, яркая! Спасибо Татьяне за первое впечатление от Амстердама, мы очень благодарны за информаци и за интересно проведенное время! Рекомендуем!
- IIrina14 октября 2023Спасибо за экскурсию! Отличный вариант для всей семьи. Татьяна показала много интересных мест, поделилась необычными фактами, ответила на все вопросы и прислала рекомендации и маршруты по нашему дальнейшему пребыванию в Амстердаме.
- ААнастасия7 октября 2023Прилетали в Амстердам на сутки, заказали экскурсию день в день. Зара согласилась провести нам экскурсию и через час мы уже
- AAleksandr24 августа 2023Несмотря на мой опыт многократного "погружения" в историю и тонкости этого замечательного города, Татьяна рассказала много интересного! Рекомендую совершить путешествие с ней! Незабываемая прогулка!
- ЕЕлена14 июля 2023Отличная экскурсия с Сергеем, как будто встреча старых друзей- весело, непринужденно, интересно да еще и познавательно. На экскурсии было три
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