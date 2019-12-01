  1. Экскурсии

Красные фонари

Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

65 за человека

У этой экскурсии14 отзывов
4.71
Леонид
Задать вопросОбычно отвечает за 39 мин.
Леонид – Гид в Амстердаме
Я покажу вам всемирно известный район красных фонарей, сокращённый на 30%, но живой как прежде! В витринах с красной подсветкой на выбор стоят полуобнаженные девушки на любой вкус.
Красные фонари
Красные фонари

Программа

Вы увидите секс-шопы, музей Эроса, порно-театр Casa Rosso и Banana Bar, где с бананами проделывают различные трюки. А также кофешопы и единственный в мире музей марихуаны с экспонатами, объясняющими, как в домашних условиях вырастить собственный план.

Организационные детали

  • Место отправления и прибытия: Площадь Дам.
  • Не включены в стоимость: вход в музеи и живое порно-шоу (40 евро с человека).

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Леонид
Леонид
Я родился в 1974 году в Кишинёве, но в детстве переехал с родителями на постоянное место жительства в США. Там я окончил Купер Юнион в Нью Йорке со степенью бакалавра по специальности художника и, по окончании, в 1997 году переселился в Амстердам, где два года учился в академии Де Ательерс. Нынче я проживаю частично в Амстердаме и частично в США, часто путешествую, преподаю английский в двух Амстердамских университетах и активно участвую в творческой жизни Амстердама. Буду рад показать вам наш город со стороны живущего здесь человека!
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

1 декабря 2019
Все очень понравилось, спасибо Леониду !
24 августа 2019
До сих пор не понимаю людей, которым не нравится экскурсии от Леонида. Лично для меня это был сумасшедший вечер со множеством интересных фактов и информации, мифов, историй и просто интересных разговоров. Однозначно стоит воспользоваться данным предложением и сходить на эту экскурсию и подчерпнуть для себя много нового. Спасибо Леониду, без него мой отпуск не был бы таким ярким и насыщенным!
25 апреля 2019
Леонид очень приятный и эрудированный гид. Сложилось впечатление, что мы давние приятели. Экскурсия прошла на одном дыхании! Всё просто супер 👏🏻
1 апреля 2019
Очень понравилось, все, что хотели увидели, рассказал доступно, понятно, простыми словами. Немножко истории затронул, показал все знаковые места. Время провели с пользой и интересом. Впечатления обалденные, все замечательно! Рекомендуем!
6 октября 2018
Леонид - неплохой парень, вроде бы и все рассказал, но, как-то, без огонька. Удовлетворительно.
29 августа 2018
Лев провёл замечательную экскурсию. Согласился встретиться с нами поздно вечером. Ещё до нашего приезда сделал много стоящих предложений всем экскурсионным вопросам. Лев свободно владеет английским, что было очень важно для нашей смешанной группы. Очень рекомендуем экскурсию и Оьязательно Льва в качестве гида.
11 августа 2018
Очень профессиональный гид и отличный рассказчик. Очень интересно. Всем советую.
17 июля 2018
Интересная, познавательная экскурсия. Помогает увидеть Амстердам с другой стороны, можно сказать с самого низа и понять насколько город контрастен и интересен!
30 апреля 2018
Великолепный экскурсовод!!! И этим все сказано. Люди, которые часто посещают всевозможные экскурсии, меня поймут. Любая экскурсия зависит от профессионализма и заинтересованности экскурсовода. У Леонида присутствует все! Леонид не только сводил нас в квартал Красных Фонарей, а оказалось, что их несколько, но и уделил большое внимание истории Амстердама. Провел по таким улочкам, которых мы сами бы точно не нашли. Леонид проводит несколько экскурсий по Амстердаму, жаль, что у нас уже нет времени их посетить. Если кому-то через чур "вприпрыжку" групповая обзорная экскурсия по Амстердаму, то у Леонида есть "Мифы и легенды Амстердама", здесь будет все вдумчиво и в удобном для вас темпе. Огромное спасибо, Леонид за замечательную экскурсию! Творческих успехов!!!
Victoria
16 апреля 2018
Алина, спасибо. экскурсия информативна и насыщенна.
Ещё 4 отзыва

Леонид проводит ещё 2 экскурсии

Нетуристический АмстердамНетуристический АмстердамНетуристический Амстердам
65 за человека
2 часа
3 отзыва
Прогулка по неизведанным центральным районам города
В захваченном туристами Амстердаме ещё остались на удивление тихие и красивые центральные районы, радикально отличающиеся от привычных улиц старого центра. Мы свернем с проторенных маршрутов, чтобы исследовать нетуристические кварталы города с экзотическими птицами, старинными моряцкими барами, верфями и интересной архитектурой.
Легенды и мифы городаЛегенды и мифы городаЛегенды и мифы города
72 за человека
2.5 часа
38 отзывов
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
Приглашаю вас на прогулку, во время которой вы узнаете о самых интересных легендах Амстердама. Экскурсия моя носит информативный характер — мифы и легенды, не соответсвующие историческим фактам, будут как рассказаны, так и развеяны. Не ждите неправдоподобных баек, я люблю свой город и уважаю ваши интеллектуальные способности!

Экскурсии по Кварталу красных фонарей

Квартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнцаКвартал красных фонарей после захода солнца
20 за человека
2 часа
1 отзыв
Обойти район свободных нравов и расширить своё представление о нём
Да, это самая провокационная часть города. Но не только женщинами лёгкого поведения и марихуаной живёт район. Я покажу вам небанальные памятники, дома и места с историей. Поделюсь любопытным прошлым De Wallen. И, конечно, не обойду стороной главные символы квартала, ведь этого сделать практически невозможно.
Альтернативный АмстердамАльтернативный АмстердамАльтернативный Амстердам
скидка30%
€138
97 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Открыть реальность и мифы квартала красных фонарей
Амстердам — это стойкий ряд ассоциаций: наркотики, проституция, велосипеды, каналы. Или в другом порядке. Вы, конечно, заглянете в знаменитые музеи, но в этом городе-бунтаре влечет туда, где зажигательная музыка, неоновые огни баров, запах марихуаны и веселье до утра. Приготовьтесь узнать квартал красных фонарей в этом увлекательном и безопасном путешествии!
«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей«Реальная» любовь: прогулка по Кварталу красных фонарей
120 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Познакомиться с пикантными гранями города и узнать, чем живет легендарный квартал
Амстердам — царство раскрепощённости и греха. Но так ли это на самом деле? Мы раскроем тайны неоднозначного Квартала, в то же время манящего своими неоновыми огнями, и ответим на вопросы о нём. Вы узнаете историю столицы, и поймёте, какой он — настоящий Амстердам без иллюзорного духа вседозволенности.
Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!Красный, зеленый и северный Амстердам!
45 за человека
2 часа
4 отзыва
Заглянуть в квартал красных фонарей и исследовать район Amsterdam Noord
Во время дружеской прогулки вы побываете в самых необычных местах Амстердама. Избегая лишнего формализма, мы будем наслаждаться городом так, как делают это местные жители. Прогуляемся по нетривиальному району Amsterdam Noord и переулкам квартала Де Валлен, посмотрим местные кофешопы и даже зайдем в институт кино.
Злачный АмстердамЗлачный АмстердамЗлачный Амстердам
150 за экскурсию
2 часа
14 отзывов
Прогулка по самой старой и вечно молодой части города — легендарному кварталу Красных Фонарей
Кто из нас не слышал про улицу Красных Фонарей или, как её еще называют, о Красном квартале Амстердама? Но мало прочитать о нем в серьезном путеводителе или в сомнительной газете. Хватит догадываться, стесняться или заочно пугаться – приглашаю вас на прогулку по самой старой и вечно молодой части города.
Тайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарейТайны квартала Красных фонарей
скидка50%
€125
63 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Неформальная вечерняя экскурсия по самому злачному району города
Вы совершите увлекательную прогулку по району De Wallen, в котором находится известный квартал Красных фонарей с бесконечными лабиринтами кофешопов, смартшопов и залитых ярким светом знаменитых витрин. Я покажу один из важнейших исторических и культурных центров Европы с изнаночной стороны и раскрою цвета его свободы и дерзости.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
65 за человека
Заказать экскурсию