14 отзывов оставили туристы

Великолепный экскурсовод!!! И этим все сказано. Люди, которые часто посещают всевозможные экскурсии, меня поймут. Любая экскурсия зависит от профессионализма и заинтересованности экскурсовода. У Леонида присутствует все! Леонид не только сводил нас в квартал Красных Фонарей, а оказалось, что их несколько, но и уделил большое внимание истории Амстердама. Провел по таким улочкам, которых мы сами бы точно не нашли. Леонид проводит несколько экскурсий по Амстердаму, жаль, что у нас уже нет времени их посетить. Если кому-то через чур "вприпрыжку" групповая обзорная экскурсия по Амстердаму, то у Леонида есть "Мифы и легенды Амстердама", здесь будет все вдумчиво и в удобном для вас темпе. Огромное спасибо, Леонид за замечательную экскурсию! Творческих успехов!!!