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Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам

4.5
12 отзывов
СвойЧеловек
СвойЧеловек – Гид из Амстердама
Много слышали о «темной» стороне Амстердама, но так и не побывали в его злачных местах? Воспользуйтесь уникальным шансом познакомиться с легальным миром греха, свободы и плотских удовольствий.

«Свой Человек» проведет вас по Кварталу Красных Фонарей, покажет популярные заведения и расскажет, где и как отдыхают местные жители.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам
Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам

Что вы увидите

  • Квартал красных фонарей
  • Эротический театр Casa Rosso
  • Музеи презерватива, секса и марихуаны
  • Китайский квартал
  • Буддийский храм Fo Guang Shan He Hua
Знаете ли Вы что...
... Одни называют Амстердам городом грехов, другие видят в нем воплощение свободы. Каким город 🏙️ станет для вас, покажет самый неординарный тур в компании «Своего Человека»!
... Голландия снимает табу на то, за что осуждают или даже карают в других странах. И пока эти страны прагматично запрещают и контролируют, Нидерланды открыто принимают эти аспекты в свою жизнь и делают частью системы. Как, зачем и почему – наглядно показывает наш необычный тур.
Это информационный тур, в котором мы максимально доступно раскроем все основы местной злачной жизни и развеем огромное количество мифов и заблуждений. Мы обойдем знаменитый и немного пугающий квартал Красных фонарей до наступления темноты, не мешая его обитателям и не подвергая себя излишнему вниманию.
Мы обойдем практически весь Красный Квартал, который таит в себе заведения очень разного характера. Тут есть все, от музея презерватива до детского сада. Комментарии тут излишни: лучше один раз увидеть😉 По ходу дела вы узнаете все пикантные детали уже легальной профессии.
Свой Человек объяснит почему легализация легких наркотиков в Нидерландах – столь масштабное заблуждение. Зачем нужны кофешопы, смартшопы а также к чему привело их долгое существование. Мы подскажем как не заблудиться в обширном меню и правильным образом познакомиться с новым миром.
Завершаем программу обзором местных пивных баров, и показываем smoking-friendly заведения где комфортно можно продолжить знакомство с Амстердамом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Дегустация в баре
Что не входит
  • Личные расходы (кафе, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Amsterdam Centraal
Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам
Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам
Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам
Квартал Красных Фонарей: Вечерний Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СвойЧеловек
СвойЧеловек
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12 отзывов оставили туристы

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