Знаете ли Вы что...

... Одни называют Амстердам городом грехов, другие видят в нем воплощение свободы. Каким город 🏙️ станет для вас, покажет самый неординарный тур в компании «Своего Человека»!

... Голландия снимает табу на то, за что осуждают или даже карают в других странах. И пока эти страны прагматично запрещают и контролируют, Нидерланды открыто принимают эти аспекты в свою жизнь и делают частью системы. Как, зачем и почему – наглядно показывает наш необычный тур.

Это информационный тур, в котором мы максимально доступно раскроем все основы местной злачной жизни и развеем огромное количество мифов и заблуждений. Мы обойдем знаменитый и немного пугающий квартал Красных фонарей до наступления темноты, не мешая его обитателям и не подвергая себя излишнему вниманию.

Мы обойдем практически весь Красный Квартал, который таит в себе заведения очень разного характера. Тут есть все, от музея презерватива до детского сада. Комментарии тут излишни: лучше один раз увидеть😉 По ходу дела вы узнаете все пикантные детали уже легальной профессии.

Свой Человек объяснит почему легализация легких наркотиков в Нидерландах – столь масштабное заблуждение. Зачем нужны кофешопы, смартшопы а также к чему привело их долгое существование. Мы подскажем как не заблудиться в обширном меню и правильным образом познакомиться с новым миром.

Завершаем программу обзором местных пивных баров, и показываем smoking-friendly заведения где комфортно можно продолжить знакомство с Амстердамом.