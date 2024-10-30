Пешеходная экскурсия по Амстердаму: выбирайте между Красным и Синим маршрутами и откройте для себя все главные достопримечательности
Прогулка по Амстердаму - идеальный способ познакомиться с городом.
Два маршрута охватывают основные достопримечательности: Красный маршрут ведет через тихие районы и знаменитые каналы, а Синий - через исторические кварталы и площади.
Вы узнаете интересные факты, которые не найдёте в путеводителях, и сможете задать вопросы местному эксперту. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже бывал в Амстердаме
5
6 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Два уникальных маршрута
🏙️ Основные достопримечательности
📸 Фотопаузы в живописных местах
🗺️ Помощь в ориентации по городу
🎓 Интересные факты от местного гида
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
Большие каналы
Квартал 9 улочек
Йордан
Канал Пивоваров
Бегинаж
Башни городской стены
Китайский квартал
Еврейский квартал
Амстердамский порт
Ост-Индская компания
Площадь Рембрандта
Цветочный рынок
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.
Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на одной из центральных площадей города — Спау.
Самое-самое об Амстердаме
Наша основная задача — познакомить вас с городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать свое путешествие. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой и разберемся в местных законах.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города
Организационные детали
Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Амстердаме
Провели экскурсии для 77313 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
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Эрика
30 окт 2024
Гид Ольга очень приветливая и общительная. В самом начале экскурсии было предложено 2 маршрута на выбор. Мы выбрали красный маршрут, что было для нас правильным решением. Нам все очень понравилось. читать дальше
Прогулка проходила в приятном темпе для всех (с нами был ребенок 10 лет), достаточно информативно и интересно для первого знакомства с городом. Ольга оставила нам очень много рекомендаций для дальнейшего пребывания в Амстердаме. Спасибо большое команде туры в 15:15, а в частности Ольге!
Анастасия
30 сен 2024
Супер! ❤️❤️❤️ Очень рекомендую к обязательному посещению. Это не первая моя поездка в Амстердам, в прошлый раз ездила с подругами и гуляли сами, в этот раз решила пойти на экскурсию и читать дальше
могу с уверенностью сказать, что это было одно из лучших решений! Город заиграл для меня новыми красками. На протяжении всех 2,5 часов экскурсовод увлекательно рассказывала об истории и культуре Амстердама, показывая самые интересные и живописные места. Кажется, и не была тут ранее😁 Спасибо за то, что открыли для меня Амстердам❤️❤️❤️
Виктория
30 сен 2024
Увлекательная пешеходная экскурсия по Амстердаму. Маршруты классные и качественные, истории и факты интересные и не всегда широко известные. Отдельное спасибо гиду - Ольге. Очень рада, что мы остановили выбор именно на этой персональной прогулке.
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Нина
27 сен 2024
2,5 часа пролетели незаметно: было интересно, местами весело и познавательно! Рекомендую для знакомства с городом)
Лана
26 сен 2024
Эта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательная гид Ольга! Забронировала для компании друзей, собравшихся в Амстердаме, выбрала индивидуальный формат - и не пожалела, было душевно. Спасибо команде «15:15» за впечатления! ❤️
Иван
26 сен 2024
Как всегда, экскурсии от этого проекта - просто замечательные. Были во многих городах, а сейчас побывали и в Амстердаме, в индивидуальном формате. Супер интересная, приятная прогулка по городу, прекрасно подошла для первого знакомства с городом. Всем рекомендую!