Личное свидание с Амстердамом

Пешеходная экскурсия по Амстердаму: выбирайте между Красным и Синим маршрутами и откройте для себя все главные достопримечательности
Прогулка по Амстердаму - идеальный способ познакомиться с городом.

Два маршрута охватывают основные достопримечательности: Красный маршрут ведет через тихие районы и знаменитые каналы, а Синий - через исторические кварталы и площади.

Вы узнаете интересные факты, которые не найдёте в путеводителях, и сможете задать вопросы местному эксперту. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже бывал в Амстердаме
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Два уникальных маршрута
  • 🏙️ Основные достопримечательности
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 🗺️ Помощь в ориентации по городу
  • 🎓 Интересные факты от местного гида
    • Личное свидание с Амстердамом
    Личное свидание с Амстердамом
    Личное свидание с Амстердамом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

    Что можно увидеть

  • Большие каналы
  • Квартал 9 улочек
  • Йордан
  • Канал Пивоваров
  • Бегинаж
  • Башни городской стены
  • Китайский квартал
  • Еврейский квартал
  • Амстердамский порт
  • Ост-Индская компания
  • Площадь Рембрандта
  • Цветочный рынок

    • Описание экскурсии

    Чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

    Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.

    Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на одной из центральных площадей города — Спау.

    Самое-самое об Амстердаме

    Наша основная задача — познакомить вас с городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать свое путешествие. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой и разберемся в местных законах.

    Кому подходит экскурсия

    • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
    • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
    • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
    • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€25
    Дети до 8 лет включительноБесплатно
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Возле Центрального Вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    6
    4
    3
    2
    1
    Э
    30 окт 2024
    Гид Ольга очень приветливая и общительная. В самом начале экскурсии было предложено 2 маршрута на выбор. Мы выбрали красный маршрут, что было для нас правильным решением. Нам все очень понравилось.
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    Прогулка проходила в приятном темпе для всех (с нами был ребенок 10 лет), достаточно информативно и интересно для первого знакомства с городом. Ольга оставила нам очень много рекомендаций для дальнейшего пребывания в Амстердаме. Спасибо большое команде туры в 15:15, а в частности Ольге!

    Анастасия
    30 сен 2024
    Супер! ❤️❤️❤️ Очень рекомендую к обязательному посещению.
    Это не первая моя поездка в Амстердам, в прошлый раз ездила с подругами и гуляли сами, в этот раз решила пойти на экскурсию и
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    могу с уверенностью сказать, что это было одно из лучших решений! Город заиграл для меня новыми красками. На протяжении всех 2,5 часов экскурсовод увлекательно рассказывала об истории и культуре Амстердама, показывая самые интересные и живописные места. Кажется, и не была тут ранее😁
    Спасибо за то, что открыли для меня Амстердам❤️❤️❤️

    Виктория
    30 сен 2024
    Увлекательная пешеходная экскурсия по Амстердаму. Маршруты классные и качественные, истории и факты интересные и не всегда широко известные. Отдельное спасибо гиду - Ольге. Очень рада, что мы остановили выбор именно на этой персональной прогулке.
    Н
    27 сен 2024
    2,5 часа пролетели незаметно: было интересно, местами весело и познавательно! Рекомендую для знакомства с городом)
    Лана
    26 сен 2024
    Эта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательная гид Ольга! Забронировала для компании друзей, собравшихся в Амстердаме, выбрала индивидуальный формат - и не пожалела, было душевно. Спасибо команде «15:15» за впечатления! ❤️
    Эта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательнаяЭта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательнаяЭта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательнаяЭта экскурсия не оставит вас равнодушными: фантастический город, неожиданные ракурсы, отлично продуманный маршрут, городские легенды, замечательная
    Иван
    26 сен 2024
    Как всегда, экскурсии от этого проекта - просто замечательные. Были во многих городах, а сейчас побывали и в Амстердаме, в индивидуальном формате. Супер интересная, приятная прогулка по городу, прекрасно подошла для первого знакомства с городом. Всем рекомендую!

    Входит в следующие категории Амстердама

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