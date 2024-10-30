🌟 Два уникальных маршрута 🏙️ Основные достопримечательности 📸 Фотопаузы в живописных местах 🗺️ Помощь в ориентации по городу 🎓 Интересные факты от местного гида

Прогулка по Амстердаму - идеальный способ познакомиться с городом. Два маршрута охватывают основные достопримечательности: Красный маршрут ведет через тихие районы и знаменитые каналы, а Синий - через исторические кварталы и площади. Вы узнаете интересные факты, которые не найдёте в путеводителях, и сможете задать вопросы местному эксперту. Экскурсия подходит как для новичков, так и для тех, кто уже бывал в Амстердаме

за 1-5 человек или €25 за человека, если вас больше

от €125 за 1-5 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Амстердама, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут — проходит по западной части Амстердама, это своеобразный «тихий центр», где любят бывать местные жители. Там много красивых, необычных и даже потайных мест. Вы увидите Большие каналы, квартал 9 улочек, богемный район Йордан, канал Пивоваров, Бегинаж, места, связанные с Анной Франк, тайные дворики и церковь. Закончится прогулка в сердце города — на главной площади Дам.

Синий маршрут — проходит через весь город и показывает многогранность Амстердама. Башни городской стены, китайский и еврейский кварталы, Амстердамский порт, Ост-Индская компания, площадь Рембрандта, цветочный рынок и многое другое. Экскурсия завершится на одной из центральных площадей города — Спау.

Самое-самое об Амстердаме

Наша основная задача — познакомить вас с городом, показать самые интересные и важные места, сориентировать и помочь спланировать свое путешествие. При этом мы расскажем то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Будем наслаждаться историей, культурой, архитектурой и разберемся в местных законах.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Амстердаме, и частым гостям города

Организационные детали