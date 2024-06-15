Вы побывали в Амстердаме, посмотрели все достопримечательности, возможно, даже посетили деревни из путеводителей. Это нужный опыт, но очень уж туристический. А хотели бы вы познакомиться с тихой, уютной Голландией, где совсем нет туристов? Полюбоваться природой и понаблюдать, как живут местные жители? Тогда нам по пути. Я покажу вам малоизвестные, но живописные места!

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Описание экскурсии

Прогулка также проводится в пешем формате, если вы не можете передвигаться на велосипеде.

Что вас ожидает

Живописные окрестности Амстердама

Отправляемся в мини-путешествие вдоль реки с симпатичными голландскими пейзажами.

Мы посетим чудесный магазинчик при ферме, где вы с попробуете вкуснейший сыр, а также сможете выпить стаканчик свежего молока или кефира

Доедем до милой деревни и прогуляемся по ней. Здесь вы познакомитесь с типичной жизнью голландцев.

Сделаем остановку в магазине-кафе Anna Haen среди зелёных полей и с очень уютной атмосферой. При желании можно перекусить здесь, наблюдая за местными жителями. И приобрести горчицу, ведь сыр так вкусен с ней!

Побываем в крепости Вейсп и у живописной мельницы (она открыта только по субботам)

Я не только покажу вам то, что редко видят туристы, но и поделюсь интересными фактами из современной жизни и истории.

Окрестности Амстердама красивы в любой сезон, и на велосипеде мы катаемся круглый год. Но можем и пройтись пешком по тому же маршруту!

Организационные детали