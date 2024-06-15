Вы побывали в Амстердаме, посмотрели все достопримечательности, возможно, даже посетили деревни из путеводителей. Это нужный опыт, но очень уж туристический.
А хотели бы вы познакомиться с тихой, уютной Голландией, где совсем нет туристов? Полюбоваться природой и понаблюдать, как живут местные жители? Тогда нам по пути. Я покажу вам малоизвестные, но живописные места!
А хотели бы вы познакомиться с тихой, уютной Голландией, где совсем нет туристов? Полюбоваться природой и понаблюдать, как живут местные жители? Тогда нам по пути. Я покажу вам малоизвестные, но живописные места!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Прогулка также проводится в пешем формате, если вы не можете передвигаться на велосипеде.
Что вас ожидает
Живописные окрестности Амстердама
Отправляемся в мини-путешествие вдоль реки с симпатичными голландскими пейзажами.
- Мы посетим чудесный магазинчик при ферме, где вы с попробуете вкуснейший сыр, а также сможете выпить стаканчик свежего молока или кефира
- Доедем до милой деревни и прогуляемся по ней. Здесь вы познакомитесь с типичной жизнью голландцев.
- Сделаем остановку в магазине-кафе Anna Haen среди зелёных полей и с очень уютной атмосферой. При желании можно перекусить здесь, наблюдая за местными жителями. И приобрести горчицу, ведь сыр так вкусен с ней!
- Побываем в крепости Вейсп и у живописной мельницы (она открыта только по субботам)
Я не только покажу вам то, что редко видят туристы, но и поделюсь интересными фактами из современной жизни и истории.
Окрестности Амстердама красивы в любой сезон, и на велосипеде мы катаемся круглый год. Но можем и пройтись пешком по тому же маршруту!
Организационные детали
- Велосипеды входят в стоимость прогулки
- Возьмите с собой дождевики
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Амстердаме
Провела экскурсии для 58 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Нидерландах более 25 лет и очень люблю эту страну. Обожаю велосипедные прогулки по уютным, необыкновенно красивым и совсем не туристическим местам. Очень хочется не только наслаждаться этой красотой, но и делиться ею с вами. До встречи!Задать вопрос
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