7 отзывов оставили туристы

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Добро пожаловать в мой Амстердам

Необычная прогулка по городу, или увидеть столицу глазами местного жителя

4.9
7 отзывов
Александра
Александра – Гид из Амстердама
Стандартные схемы путеводителя навевают скуку.

Сухое описание маршрута не объяснит моего метода постижения Амстердама.

Мой метод — любовь.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €188 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам

Амстердам — это особое состояние души. «Я помолодела на десять лет», — сказала одна моя гостья после прогулки. Амстердам либо нравится, либо в него влюбляешься.

Программа

Я обожаю этот город! Живя в самом центре уже много лет, я стала его частью. Я научу вас разговаривать с Амстердамом. Секрет города — в гармонии ХVII и XXI веков. Наша прогулка 👣 — это погружение в древние, скрытые слои с возвращением на поверхность сего дня.

Гуляя со мной, вы ощутите дыхание истории 📖 и поймёте великолепие современности. Мне известны все факты и лучшие места, кратчайшие пути и диковинные точки. Я покажу то, что будет интересно вам.

Наша прогулка будет неповторимой — ее маршрут мы сконструируем вместе.

Пусть мой любимый город 🏙️ станет родным и для вас!

Организационные детали

  • Начало экскурсии 🧭 — у белого обелиска на площади Dam или, по договоренности, в лобби вашего отеля в центре города.
  • При группе от трех человек — скидка (уточняйте лично).
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
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7 отзывов оставили туристы

Дмитрий
24 октября 2019
С огромным удовольствием провели два часа в обществе Александры. Знает всё о городе, самое ценное - услышать детали из уст местного жителя, который любит свой город. То, что нам интересно и что мы ищем в путешествиях.
19 сентября 2019
Содержание экскурсии интересное, но для меня всегда важна личная история гида и то с чем он сталкивался находясь здесь. Александра не особо горела желанием делиться таким опытом. Экскурсия интересная, но на мой взгляд цена не соответствует качеству.
28 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Необычный маршрут и много любопытных деталей. Благодаря Александре Амстердам показался нам очень уютным и дружественным. Спасибо))
16 апреля 2019
Большое спасибо гиду за прогулку и интересные рассказы об исторических и современных деталях жизни города.
11 октября 2018
Александра- отличный экскурсовод и человек! Несмотря на то, что мы были в Амстердаме уже 4-ый раз, узнали много нового и интересного.
16 апреля 2018
Было интересно, необычно и очень ненавязчиво: три часа пролетели незаметно, Александра в непринужденной манере провела нас по Амстердаму, легко корректировала маршрут под наши пожелания.
21 ноября 2015
Александра, спасибо Вам большое за интересную и увлекательную экскурсию!!!

Александра проводит ещё 4 экскурсии

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