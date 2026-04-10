7 отзывов оставили туристы

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Добро пожаловать в мой Амстердам» - ваш личный ключ к самым завораживающим уголкам столицы Нидерландов.
Забудьте о банальных маршрутах и откройтесь для истинного духа Амстердама, который
Забудьте о банальных маршрутах и откройтесь для истинного духа Амстердама, который
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🏛 Погружение в историю и современность Амстердама
- 🗺 Уникальный маршрут, созданный специально для вас
- ❤️ Любовь и страсть к городу от местного жителя
- 🎁 Скидки для групп от трех человек
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести приятные экскурсии, хотя возможны дожди. Зимой, несмотря на холод, Амстердам очарователен, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Dam
- Центр Амстердама
Описание экскурсии
Амстердам — это особое состояние души. «Я помолодела на десять лет», — сказала одна моя гостья после прогулки. Амстердам либо нравится, либо в него влюбляешься. Я обожаю этот город! Живя в самом центре уже много лет, я стала его частью. Я научу вас разговаривать с Амстердамом. Секрет города — в гармонии ХVII и XXI веков.
Гуляя со мной, вы ощутите дыхание истории и поймёте великолепие современности. Мне известны все факты и лучшие места, кратчайшие пути и диковинные точки. Я покажу то, что будет интересно вам.
Наша прогулка будет неповторимой — ее маршрут мы сконструируем вместе.
Пусть мой любимый город станет родным и для вас!
Организационные детали
- Начало экскурсии — у белого обелиска на площади Dam или, по договоренности, в лобби вашего отеля в центре города.
- При группе от трех человек — скидка (уточняйте лично).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная площадь Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 847 туристов
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Это была просто потрясающая экскурсия по Амстердаму!
Огромное спасибо Александре — невероятному гиду и настоящему профессионалу. Она так живо, интересно и с душой рассказывает, что время пролетело незаметно. Благодаря ей, город открылся совсем по-новому — ярко, глубоко и очень атмосферно.
Восторг и самые тёплые впечатления! Обязательно рекомендую ❤️
Огромное спасибо Александре — невероятному гиду и настоящему профессионалу. Она так живо, интересно и с душой рассказывает, что время пролетело незаметно. Благодаря ей, город открылся совсем по-новому — ярко, глубоко и очень атмосферно.
Восторг и самые тёплые впечатления! Обязательно рекомендую ❤️
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С
Есть города и места, которые ты никогда не забываешь и с радостью возвращаешься. Есть художники, которых ты обожаешь и стремишься видеть все его творения.
Есть люди, которые на столько полны энергией,
Есть люди, которые на столько полны энергией,
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Наше познавательное знакомство с Амстердамом состоялось благодаря Александре, очень эрудированному и интеллигентном гиду. Маршрут экскурсии был очень любопытный и неординарный, а содержание информативное и с массой интересных фактов о городе
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С огромным удовольствием провели два часа в обществе Александры. Знает всё о городе, самое ценное - услышать детали из уст местного жителя, который любит свой город. То, что нам интересно и что мы ищем в путешествиях.
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А
Было интересно, необычно и очень ненавязчиво: три часа пролетели незаметно, Александра в непринужденной манере провела нас по Амстердаму, легко корректировала маршрут под наши пожелания.
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Н
Замечательная экскурсия! Необычный маршрут и много любопытных деталей. Благодаря Александре Амстердам показался нам очень уютным и дружественным. Спасибо))
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