7 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести приятные экскурсии, хотя возможны дожди. Зимой, несмотря на холод, Амстердам очарователен, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Добро пожаловать в мой Амстердам» - ваш личный ключ к самым завораживающим уголкам столицы Нидерландов.Забудьте о банальных маршрутах и откройтесь для истинного духа Амстердама, который

раскроется вам благодаря нашему опытному гиду, влюбленному в этот город. Откройте для себя гармонию старины и современности, проникнитесь историей каждой улочки и насладитесь уникальной атмосферой Амстердама. Индивидуальный подход к каждому гостю позволит составить маршрут, который будет идеально соответствовать вашим интересам и предпочтениям

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Амстердам — это особое состояние души. «Я помолодела на десять лет», — сказала одна моя гостья после прогулки. Амстердам либо нравится, либо в него влюбляешься. Я обожаю этот город! Живя в самом центре уже много лет, я стала его частью. Я научу вас разговаривать с Амстердамом. Секрет города — в гармонии ХVII и XXI веков.

Гуляя со мной, вы ощутите дыхание истории и поймёте великолепие современности. Мне известны все факты и лучшие места, кратчайшие пути и диковинные точки. Я покажу то, что будет интересно вам.

Наша прогулка будет неповторимой — ее маршрут мы сконструируем вместе.

Пусть мой любимый город станет родным и для вас!

Организационные детали