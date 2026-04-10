7 отзывов оставили туристы

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Добро пожаловать в мой Амстердам

Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Добро пожаловать в мой Амстердам» - ваш личный ключ к самым завораживающим уголкам столицы Нидерландов.

Забудьте о банальных маршрутах и откройтесь для истинного духа Амстердама, который
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раскроется вам благодаря нашему опытному гиду, влюбленному в этот город.

Откройте для себя гармонию старины и современности, проникнитесь историей каждой улочки и насладитесь уникальной атмосферой Амстердама.

Индивидуальный подход к каждому гостю позволит составить маршрут, который будет идеально соответствовать вашим интересам и предпочтениям

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🏛 Погружение в историю и современность Амстердама
  • 🗺 Уникальный маршрут, созданный специально для вас
  • ❤️ Любовь и страсть к городу от местного жителя
  • 🎁 Скидки для групп от трех человек

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Амстердаме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет полностью насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести приятные экскурсии, хотя возможны дожди. Зимой, несмотря на холод, Амстердам очарователен, но стоит быть готовым к прохладной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам
Добро пожаловать в мой Амстердам

Что можно увидеть

  • Площадь Dam
  • Центр Амстердама

Описание экскурсии

Амстердам — это особое состояние души. «Я помолодела на десять лет», — сказала одна моя гостья после прогулки. Амстердам либо нравится, либо в него влюбляешься. Я обожаю этот город! Живя в самом центре уже много лет, я стала его частью. Я научу вас разговаривать с Амстердамом. Секрет города — в гармонии ХVII и XXI веков.

Гуляя со мной, вы ощутите дыхание истории и поймёте великолепие современности. Мне известны все факты и лучшие места, кратчайшие пути и диковинные точки. Я покажу то, что будет интересно вам.

Наша прогулка будет неповторимой — ее маршрут мы сконструируем вместе.

Пусть мой любимый город станет родным и для вас!

Организационные детали

  • Начало экскурсии — у белого обелиска на площади Dam или, по договоренности, в лобби вашего отеля в центре города.
  • При группе от трех человек — скидка (уточняйте лично).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральная площадь Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 847 туристов
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Это была просто потрясающая экскурсия по Амстердаму!

Огромное спасибо Александре — невероятному гиду и настоящему профессионалу. Она так живо, интересно и с душой рассказывает, что время пролетело незаметно. Благодаря ей, город открылся совсем по-новому — ярко, глубоко и очень атмосферно.

Восторг и самые тёплые впечатления! Обязательно рекомендую ❤️
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С
Есть города и места, которые ты никогда не забываешь и с радостью возвращаешься. Есть художники, которых ты обожаешь и стремишься видеть все его творения.
Есть люди, которые на столько полны энергией,
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знаниями, чувством юмора, добротой и эмоциональной интеллигенцией, что иногда задумаешься – а что лучше было в данной поездке – твой гид как целый мир, или конкретный город и местные примечательности? Но может гид и был местной примечательностью?
Только через людей можно поостыну познакомится с городом. Город и есть его люди. Нашим гидом был Олег. В принципе эта та редкая ситуация, когда готовы прилететь еще, лишь бы пообщаться про остальные города этой страны. Никогда так еще не рекомендовали кого-либо. Если Амстердам, тогда только Он.

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Андрей
Наше познавательное знакомство с Амстердамом состоялось благодаря Александре, очень эрудированному и интеллигентном гиду. Маршрут экскурсии был очень любопытный и неординарный, а содержание информативное и с массой интересных фактов о городе
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и истории Нидерландов. У нас получилось увидеть город изнутри глазами такого увлекающего рассказчика и влюбиться в его великолепие. Три часа пролетели, как три минуты, все участники экскурсии, включая детей, получили много знаний, неизгладимых впечатлений и радости от прекрасного дня. Сердечно благодарим Александру за отличную пешую прогулку по Амстердаму и организацию продолжения экскурсии с лодки по каналам города! Спасибо большое!

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Дмитрий
С огромным удовольствием провели два часа в обществе Александры. Знает всё о городе, самое ценное - услышать детали из уст местного жителя, который любит свой город. То, что нам интересно и что мы ищем в путешествиях.
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А
Было интересно, необычно и очень ненавязчиво: три часа пролетели незаметно, Александра в непринужденной манере провела нас по Амстердаму, легко корректировала маршрут под наши пожелания.
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Н
Замечательная экскурсия! Необычный маршрут и много любопытных деталей. Благодаря Александре Амстердам показался нам очень уютным и дружественным. Спасибо))
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Входит в следующие категории Амстердама

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