7 отзывов оставили туристы

Амстердам — это особое состояние души. «Я помолодела на десять лет», — сказала одна моя гостья после прогулки. Амстердам либо нравится, либо в него влюбляешься.

Программа

Я обожаю этот город! Живя в самом центре уже много лет, я стала его частью. Я научу вас разговаривать с Амстердамом. Секрет города — в гармонии ХVII и XXI веков. Наша прогулка 👣 — это погружение в древние, скрытые слои с возвращением на поверхность сего дня.

Гуляя со мной, вы ощутите дыхание истории 📖 и поймёте великолепие современности. Мне известны все факты и лучшие места, кратчайшие пути и диковинные точки. Я покажу то, что будет интересно вам.

Наша прогулка будет неповторимой — ее маршрут мы сконструируем вместе.

Пусть мой любимый город 🏙️ станет родным и для вас!

Организационные детали