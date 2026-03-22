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«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры

Перенестись в 14-17 века, стать купеческой семьёй и разбогатеть
Что будет, если соединить увлекательную экскурсию по Амстердаму, квест, экономическую игру и D&D в одном формате? Вы почувствуете себя купеческой семьёй, будете принимать решения, вести торговлю и инвестировать в будущее. А заодно узнаете, как Голландия стала мировой державой. Увлекательно, познавательно и с азартом — для всей семьи!
5
2 отзыва
«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры
«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры
«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры

Описание квеста

Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.

По ходу маршрута вы будете:

  • инвестировать в корабли, технологии и специи
  • вести переговоры и принимать решения
  • предугадывать тренды и извлекать выгоду
  • и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!

В финале — грандиозная «покупка» дома на канале (мечта любого амстердамца). Деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.

Вы узнаете:

  • как Амстердам стал финансовым центром Европы
  • что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании
  • как рождались технологии и стартапы 17 века
  • почему искусство стало выгодной инвестицией
  • как идеи и инструменты того времени работают и сегодня

Организационные детали

  • У этой квест-экскурсии есть как семейный формат (подходит для семей с детьми 8+), так и взрослый вариант — уровень хардкор с более глубоким погружением и сложными заданиями
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Марк
Наталья и Марк — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 462 туристов
Я вместе со своей командой создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы
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знаем, как увлечь детей и взрослых. Они часто даже не замечают, как много нового узнают в процессе квеста. Когда-то давно мы придумали такой образ: часто ребенку, да и взрослому, что-новое кажется какой-то стеной. Ничего не понятно, сложно и проще уйти, чем эту стену преодолеть. Мы превращаем эту стену в лестницу. Каждый этап теперь дается легко с помощью игры. И постепенно участник поднимается на ту высоту, где видно, что читать, много знать, ходить в музее — это здорово и очень интересно. Мы провели больше 10000 квестов и квест-экскурсий, в которые сыграли 300 000 человек по всему миру и, надеемся, с вашей помощью этих людей станет в несколько раз больше.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Мы ходили на экскурсию всей семьёй с детьми и немного переживали, будет ли им интересно. В итоге им прям очень зашло. Ведущий много с ними общался и слушал их версии.
Очень
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понравилось, что после каждых 10-15 рассказа происходило что-то новое: какая-то новая игра. Благодаря этому внимание вообще не провисает — два часа пролетают совершенно незаметно. Дети всё время обсуждали, как больше заработать. И при этом для взрослых очень интересно. Не просто факты и даты, а много глубокий взаимосвязей. Какие технологии появились, которые позволили Голландцам разбогатеть, как повлияла война, как религия, почему это в итоге привело к расцвету живописи. Так что очень рекомендую. Много путешествуем, но это, пожалуй, самая лучшая квест-экскурсия из того что мы на себе испытали!

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Ольга
Я шла на эту квест-экскурсию без особых ожиданий — просто хотелось необычно погулять по Амстердаму. В итоге это оказалось одним из самых интересных форматов экскурсий, которые я вообще пробовала.

Это не
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классическая экскурсия, где гид только рассказывает, а ты слушаешь. Здесь всё построено очень интерактивно, сначала рассказ гида, а потом задание для нас. И мы буквально «играли» в Золотой век Амстердама, как купцы принимали решения, во что вкладывать свои деньги. Очень увлекательно.
И при этом ты действительно узнаёшь историю города. Понимаешь, откуда взялось это богатство и как Голландия стала самой развитой и богатой страной 17 века.

Отдельный плюс — атмосфера. Очень лёгкая, дружелюбная и позитивная. Ведущий Марк - огонь!

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