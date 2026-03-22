«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры

Что будет, если соединить увлекательную экскурсию по Амстердаму, квест, экономическую игру и D&D в одном формате? Вы почувствуете себя купеческой семьёй, будете принимать решения, вести торговлю и инвестировать в будущее. А заодно узнаете, как Голландия стала мировой державой. Увлекательно, познавательно и с азартом — для всей семьи!
Описание квеста
Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.
По ходу маршрута вы будете:
- инвестировать в корабли, технологии и специи
- вести переговоры и принимать решения
- предугадывать тренды и извлекать выгоду
- и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!
В финале — грандиозная «покупка» дома на канале (мечта любого амстердамца). Деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.
Вы узнаете:
- как Амстердам стал финансовым центром Европы
- что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании
- как рождались технологии и стартапы 17 века
- почему искусство стало выгодной инвестицией
- как идеи и инструменты того времени работают и сегодня
Организационные детали
- У этой квест-экскурсии есть как семейный формат (подходит для семей с детьми 8+), так и взрослый вариант — уровень хардкор с более глубоким погружением и сложными заданиями
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья и Марк — ваша команда гидов в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 462 туристов
Я вместе со своей командой создаю квест-экскурсии и квест-спектакли. Наша цель — показать, что история и культура могут быть такими же интересными, как компьютерная игра или последний фильм Marvel. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы ходили на экскурсию всей семьёй с детьми и немного переживали, будет ли им интересно. В итоге им прям очень зашло. Ведущий много с ними общался и слушал их версии.
Очень
Очень
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Я шла на эту квест-экскурсию без особых ожиданий — просто хотелось необычно погулять по Амстердаму. В итоге это оказалось одним из самых интересных форматов экскурсий, которые я вообще пробовала.
Это не
Это не
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