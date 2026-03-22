«Монополия Золотого века»: квест-экскурсия в группе по Амстердаму в жанре экономической игры

Что будет, если соединить увлекательную экскурсию по Амстердаму, квест, экономическую игру и D&D в одном формате? Вы почувствуете себя купеческой семьёй, будете принимать решения, вести торговлю и инвестировать в будущее. А заодно узнаете, как Голландия стала мировой державой. Увлекательно, познавательно и с азартом — для всей семьи!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Вы окажетесь в центре событий, которые превратили небольшой портовый город в экономическую столицу мира. В роли амбициозной купеческой семьи вы начнёте путь с минимальным капиталом — и попробуете стать настоящими богачами 17 века.

По ходу маршрута вы будете:

инвестировать в корабли, технологии и специи

вести переговоры и принимать решения

предугадывать тренды и извлекать выгоду

и, конечно, рисковать — без этого в Голландии никуда!

В финале — грандиозная «покупка» дома на канале (мечта любого амстердамца). Деньги нужно не только заработать, но и потратить со вкусом. Заодно поговорим о Рембрандте, архитектуре Золотого века и силе культурного капитала.

Вы узнаете:

как Амстердам стал финансовым центром Европы

что общего у селёдки, биржи и Ост-Индской компании

как рождались технологии и стартапы 17 века

почему искусство стало выгодной инвестицией

как идеи и инструменты того времени работают и сегодня

Организационные детали