Мы прогуляемся с вами по самым интересным местам города, многие из которых скрыты от глаз других туристов. Вы увидите площадь Дам с ее Королевским дворцом, стоящим на множестве деревянных свай, посетите знаменитый плавучий цветочный рынок, поражающий воображение всем многообразием цветов, продаваемых на нем.

Пройдемся по бывшему еврейскому кварталу Йоденбюрту, где вас ждет увлекательный рассказ об истории 📖 и непростой судьбе жителей этого района. Заглянем в монастырь к бенедиктинкам с его уютным внутренним двориком и самым старым домом Амстердама, посетим старейшую алмазную фабрику Амстердама.

Мы побываем на Музейной площади с ее знаменитыми на весь мир музеями Ван Гога и Рейксмузеем, прогуляемся по колоритному кварталу красных фонарей, пройдемся по знаменитой площади Рембрандта, увидим Монетную башню и еще очень много интересных интересностей, которыми наполнен Амстердам.

Вы сможете отведать знаменитую голландскую селедку, так как любят наслаждаться ею местные жители — прямо на улице у лавочки рыбника — и пусть весь мир подождёт!

А завершится наша экскурсия ⛳ часовым круизом по каналам на амстердамском кораблике, город 🏙️ с воды выглядит еще более романтично и таинственно!