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Обзорная экскурсия по Амстердаму

Tourpro A.
Tourpro A. – Гид из Амстердама
Обзорная экскурсия по Амстердаму
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €187 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Амстердаму
Обзорная экскурсия по Амстердаму

Что вы увидите

  • Королевский дворец
  • цветочный плавучий рынок
  • Башня плача
  • площадь Дам
  • площадь Рембрандта
  • старейшая алмазная фабрика Амстердама
  • Старая и новая церковь
  • музейная площадь
  • Весовая
  • уникальные дома на каналах и многое другое
Мы прогуляемся с вами по самым интересным местам города, многие из которых скрыты от глаз других туристов. Вы увидите площадь Дам с ее Королевским дворцом, стоящим на множестве деревянных свай, посетите знаменитый плавучий цветочный рынок, поражающий воображение всем многообразием цветов, продаваемых на нем.
Пройдемся по бывшему еврейскому кварталу Йоденбюрту, где вас ждет увлекательный рассказ об истории 📖 и непростой судьбе жителей этого района. Заглянем в монастырь к бенедиктинкам с его уютным внутренним двориком и самым старым домом Амстердама, посетим старейшую алмазную фабрику Амстердама.
Мы побываем на Музейной площади с ее знаменитыми на весь мир музеями Ван Гога и Рейксмузеем, прогуляемся по колоритному кварталу красных фонарей, пройдемся по знаменитой площади Рембрандта, увидим Монетную башню и еще очень много интересных интересностей, которыми наполнен Амстердам.
Вы сможете отведать знаменитую голландскую селедку, так как любят наслаждаться ею местные жители — прямо на улице у лавочки рыбника — и пусть весь мир подождёт!
А завершится наша экскурсия ⛳ часовым круизом по каналам на амстердамском кораблике, город 🏙️ с воды выглядит еще более романтично и таинственно!
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение старейшей алмазной фабрики
  • Билеты на круиз по каналам на кораблике
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 ваш отель или место в центре города
Обзорная экскурсия по Амстердаму
Обзорная экскурсия по Амстердаму
Обзорная экскурсия по Амстердаму
Обзорная экскурсия по Амстердаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tourpro A.
Tourpro A.
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