Экскурсии от вашего отеля в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Амстердаме на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
На машине
5 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
290 за всё до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
290 за всё до 6 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
Начало: Ваш отель
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
500 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров
  2. Музейный тур по Северной Голландии
  3. Тюльпановый парадиз Кёкенхофа: индивидуальная экскурсия (23 марта-14 мая)
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от €290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март