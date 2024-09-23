3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волендам и Эдам: путешествие по миру сыров и рыбацких традиций
Приглашаем на уникальное путешествие по Волендаму и Эдаму, где вы откроете для себя искусство сыроварения и рыболовства
Начало: В месте вашего проживания в черте Амстердама
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€290 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: С 23 марта по 14 мая
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZarema23 сентября 2024Прекрасный Олег, отличный рассказчик, глубокие знания истории и чувство юмора. Нам очень понравилось все, комфортное авто. Всем рекомендую, получите заряд позитива и красоты.
- ООлег14 сентября 2024Чудесный человек, прекрасно провели время, легкая и очень познавательная экскурсия… время пролетело как одно мгновение, чудесная страна и чудесные люди. Очень атмосферно удалось наполнить время экскурсии! Спасибо Олегу! Рекомендуем однозначно!
- ААлександр29 марта 2024Отличная экскурсия! Интересная, насыщенная и познавательная! Олег прекрасный гид и приятный собеседник! Спасибо ему большое! Мы остались очень довольны!!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 5 ⭐ отзывов, цены от €290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март