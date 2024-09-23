Z Zarema Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров Прекрасный Олег, отличный рассказчик, глубокие знания истории и чувство юмора. Нам очень понравилось все, комфортное авто. Всем рекомендую, получите заряд позитива и красоты.

О Олег Волендам и Эдам: край рыбаков, художников и сыроваров Чудесный человек, прекрасно провели время, легкая и очень познавательная экскурсия… время пролетело как одно мгновение, чудесная страна и чудесные люди. Очень атмосферно удалось наполнить время экскурсии! Спасибо Олегу! Рекомендуем однозначно!