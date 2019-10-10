2 отзыва оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала

Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей

5
2 отзыва
Александра
Александра – Гид из Амстердама
В дополнение к обзорной прогулке 👣 по центру Амстердама предлагаю вам более углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей.

Эту экскурсию ⛳ можно сделать как самостоятельную — продолжительность 2.

5 часа, или как часть обзорной экскурсии 🧭 по городу — продолжительность 3.

5 часа.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €96 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала

Амстердам — «маком» или «мокум», как до сих пор любя называют свой город 🏙️ коренные амстердамцы, до Второй Мировой Войны также называли «Западным Иерусалимом». Почему теперь, после Катастрофы, он так не называется, к сожалению, надеюсь, понятно. А вот почему так назывался — я расскажу во время нашей экскурсии 🧭.

Что вас ожидает

Кроме всех основных достопримечательностей 🏛️ Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала:

  • Сногу (большую Португальскую синагогу)
  • здание еврейского архива
  • здание еврейского театра
  • мемориал жертвам Холокоста
  • здание профсоюза огранщиков алмазов
  • еврейский блошиный рынок
  • еврейский исторический музей
  • музей Сопротивления
  • городской ботанический сад и зоопарк, основанные евреями
  • и еще многое другое по нашей теме

В моем рассказе прозвучат имена непосредственно связанные с этим кварталом — Шабтай Цви, Барух Спиноза, Якоб Исраэль Де Хаан и даже Рембрандт, купивший себе дом (ныне дом-музей) на Широкой Еврейской Улице (Jodenbreestraat).

Я говорю вам — «Мазел», что в современном амстердамском наречии закрепилось в значении «Всех благ, и до встречи»!

При желании можем сходить к дому-музею Анны Франк, так как он расположен в стороне от нашего главного маршрута.

Организационные детали

При группе от трех человек — скидка (уточняйте лично).

Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Я москвичка с искусствоведческим дипломом Иерусалимского Университета. Живу в самом центре Амстердама. Любовь к этому городу давно переросла в профессию. Основанной мной туристической компании уже более десяти лет.
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2 отзыва оставили туристы

10 октября 2019
Перед неожиданной поездкой в Амстердам мы проанализировали экскурсии Трипстера и решили, что, так как на организационные вопросы времени у нас практически не было, мы должны выбрать одного эксурсовода и составить по возможности гибкий график на интересующие нас экскурсии: Обзорная экскурсия по Амстердаму, Ван Гог, Rijksmuseum. Выбрали Александру, договорились о возможности гибкого графика (так как три экскурсии - это стало возможным) и не прогадали. Все экскурсии были наполнены информацией, качеством, приятным общением и и желанием при следующем посещение Амстердама пообщаться с Александрой снова. Это мы можем сказать о всех экскурсиях, которые мы заказали: 1. Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала 2. Знакомство с жизнью и творчеством художника в музее Ван Гога 3. Получить удовольствие от посещения Rijksmuseum с искусствоведом Валентина, Михаил
5 сентября 2016
Как театр начинается с вешалки, так Амстердам для нас начался с экскурсии Александры. За 3, 5 часа она смогла интересно, легко и профессионально познакомить с историей Амстердама и совершить краткий экскурс в историю Нидерландов. Прекрасно составленный маршрут, каждый объект которого был не случаен, а являлся маленьким пазлом в общей картинке города. История и современность были переплетены в ее рассказе. Александра - прекрасный гид: Знающий, интеллигентный, влюбленный в город и с удовольствием делящийся своими знаниями со слушателями. Александра - спасибо и браво!!!😊

Александра проводит ещё 4 экскурсии

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