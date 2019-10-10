2 отзыва оставили туристы

Амстердам — «маком» или «мокум», как до сих пор любя называют свой город 🏙️ коренные амстердамцы, до Второй Мировой Войны также называли «Западным Иерусалимом». Почему теперь, после Катастрофы, он так не называется, к сожалению, надеюсь, понятно. А вот почему так назывался — я расскажу во время нашей экскурсии 🧭.
Кроме всех основных достопримечательностей 🏛️ Амстердама, наш маршрут включает интересные места еврейского квартала:
В моем рассказе прозвучат имена непосредственно связанные с этим кварталом — Шабтай Цви, Барух Спиноза, Якоб Исраэль Де Хаан и даже Рембрандт, купивший себе дом (ныне дом-музей) на Широкой Еврейской Улице (Jodenbreestraat).
Я говорю вам — «Мазел», что в современном амстердамском наречии закрепилось в значении «Всех благ, и до встречи»!
При желании можем сходить к дому-музею Анны Франк, так как он расположен в стороне от нашего главного маршрута.
При группе от трех человек — скидка (уточняйте лично).