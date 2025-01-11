Экскурсии из центра Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Амстердаме на русском языке, цены от €222. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие по каналам Амстердама
68 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
222 за всё до 10 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 359 за всё до 6 чел.
Тюльпановая лихорадка
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюльпановая лихорадка
Посмотреть на поля тюльпанов, узнать об их роли для Нидерландов и сделать яркие фото
Начало: В центра города, парковка Rokin
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по каналам Амстердама
  2. Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
  3. Тюльпановая лихорадка
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Набережная
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в марте 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 222 до 359. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из центра», 68 ⭐ отзывов, цены от €222. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май