2 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка в Амстердаме
Амстердам с воды - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Погружение в историю, культуру и быт столицы Нидерландов
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€222 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка со знатоком в парк тюльпанов Кёкенхоф
Побывать в сердце голландской весны, пройти по цветущим аллеям и узнать «тюльпанную историю» страны
Начало: В центре Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €359 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюльпановая лихорадка
Посмотреть на поля тюльпанов, узнать об их роли для Нидерландов и сделать яркие фото
Начало: В центра города, парковка Rokin
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААня11 января 2025Отдельное спасибо за прекрасную крытую лодку, 450 евро того стоили, все понравилось.
- ККонстантин26 декабря 2024Все понравилось
- ТТатьяна4 октября 2024Спасибо Евгений за прекрасную и интересную экскурсию по каналам Амстердама. Было и познавательно и не утомительно одновременно. Рекомендуем Евгения!)
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Из центра»
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Сейчас в Амстердаме в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 222 до 359. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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