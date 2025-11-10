На индивидуальной экскурсии по Амстердаму вы откроете для себя его мистическую сторону.Узнайте о тайных учениях, которые проникли в город в XVI веке, и посетите Дом на Амстеле с загадочными символами.

Исследуйте район Королевских улиц и узнайте о влиянии философов на современный облик города. Погрузитесь в мир алхимиков и масонов, посетив их представительства и крупнейшую библиотеку эзотерической литературы в Европе. Это уникальная возможность увидеть Амстердам глазами местных жителей

Описание экскурсии

Истории мистиков и дом с загадочным фасадом

Амстердам издавна притягивал людей разных мировоззрений, вероисповеданий и точек зрения. За это стоит благодарить свободную от испанской инквизиции атмосферу страны и поставленное на поток книгопечатание. Именно в целях издать книгу сюда стекались носители самых необыкновенных для того времени идей. Вы узнаете, какое тайное мистическое учение проникло в город в XVI веке и в чем его особенности. Я покажу таинственный Дом на Амстеле, на фасаде которого уже триста с лишним лет начертаны тайные символы, не стираемые ни временем, ни щелочью, ни высоконапорными шлангами.

Современный Амстердам

Помимо уже известных путешественнику Бегинажа и Йордаана, Западной и Южной церкви, района 9 улочек, я покажу нового любимца местных — район Королевских улиц, расскажу о Доме с Головами и о том, как он связан с Гермесом, покровителем города. Вы удивитесь, как сильно свободолюбивые мыслители и философы повлияли на облик и обычаи современного Амстердама, и посмотрите на город новым взглядом.

Погружение в мир алхимиков и тайных сообществ

Я расскажу, кто такие Масоны и Розенкрейцеры, и покажу их представительства в самом центре исторического Амстердама. Вы увидите штаб-квартиру одного из тайных орденов и крупнейшую в Европе библиотеку эзотерической литературы. Далее прогуляетесь по аллее, где в XVII веке селились многочисленные алхимики Амстердама. Узнаете, какой вывеской выделялись их лаборатории и что в них можно было приобрести. А еще разберетесь, чем же именно занимались загадочные алхимики, какие цели преследовали и, главное, смогли ли их достичь.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна загадочная история тайных сообществ, алхимиков и мистиков.