Амстердам издавна притягивал людей разных мировоззрений, вероисповеданий и точек зрения. За это стоит благодарить свободную от испанской инквизиции атмосферу страны и поставленное на поток книгопечатание. Именно в целях издать книгу сюда стекались носители самых необыкновенных для того времени идей. Вы узнаете, какое тайное мистическое учение проникло в город в XVI веке и в чем его особенности. Я покажу таинственный Дом на Амстеле, на фасаде которого уже триста с лишним лет начертаны тайные символы, не стираемые ни временем, ни щелочью, ни высоконапорными шлангами.
Современный Амстердам
Помимо уже известных путешественнику Бегинажа и Йордаана, Западной и Южной церкви, района 9 улочек, я покажу нового любимца местных — район Королевских улиц, расскажу о Доме с Головами и о том, как он связан с Гермесом, покровителем города. Вы удивитесь, как сильно свободолюбивые мыслители и философы повлияли на облик и обычаи современного Амстердама, и посмотрите на город новым взглядом.
Погружение в мир алхимиков и тайных сообществ
Я расскажу, кто такие Масоны и Розенкрейцеры, и покажу их представительства в самом центре исторического Амстердама. Вы увидите штаб-квартиру одного из тайных орденов и крупнейшую в Европе библиотеку эзотерической литературы. Далее прогуляетесь по аллее, где в XVII веке селились многочисленные алхимики Амстердама. Узнаете, какой вывеской выделялись их лаборатории и что в них можно было приобрести. А еще разберетесь, чем же именно занимались загадочные алхимики, какие цели преследовали и, главное, смогли ли их достичь.
Всем, кому интересна загадочная история тайных сообществ, алхимиков и мистиков.
Николай — ваш гид в Амстердаме
Защитил степень магистра на кафедре Западной Эзотерики Амстердамского университета. Данная экскурсия – мой дипломный проект. Приходите посмотреть на Амстердам с необычного ракурса.