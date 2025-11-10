Мои заказы

Волшебный Амстердам

Погрузитесь в мистическую атмосферу Амстердама, где тайные общества и алхимики оставили свой след. Откройте для себя новый взгляд на город
На индивидуальной экскурсии по Амстердаму вы откроете для себя его мистическую сторону.

Узнайте о тайных учениях, которые проникли в город в XVI веке, и посетите Дом на Амстеле с загадочными символами.
Исследуйте район Королевских улиц и узнайте о влиянии философов на современный облик города.

Погрузитесь в мир алхимиков и масонов, посетив их представительства и крупнейшую библиотеку эзотерической литературы в Европе. Это уникальная возможность увидеть Амстердам глазами местных жителей

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать о тайных учениях XVI века
  • 🏛 Посетить Дом на Амстеле с загадочными символами
  • 📚 Исследовать крупнейшую библиотеку эзотерической литературы
  • 🗺 Открыть для себя район Королевских улиц
  • 🤔 Понять влияние философов на современный Амстердам
Волшебный Амстердам© Николай
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Дом на Амстеле
  • Бегинаж
  • Йордаан
  • Западная церковь
  • Южная церковь
  • Район 9 улочек
  • Район Королевских улиц
  • Дом с Головами

Описание экскурсии

Истории мистиков и дом с загадочным фасадом

Амстердам издавна притягивал людей разных мировоззрений, вероисповеданий и точек зрения. За это стоит благодарить свободную от испанской инквизиции атмосферу страны и поставленное на поток книгопечатание. Именно в целях издать книгу сюда стекались носители самых необыкновенных для того времени идей. Вы узнаете, какое тайное мистическое учение проникло в город в XVI веке и в чем его особенности. Я покажу таинственный Дом на Амстеле, на фасаде которого уже триста с лишним лет начертаны тайные символы, не стираемые ни временем, ни щелочью, ни высоконапорными шлангами.

Современный Амстердам

Помимо уже известных путешественнику Бегинажа и Йордаана, Западной и Южной церкви, района 9 улочек, я покажу нового любимца местных — район Королевских улиц, расскажу о Доме с Головами и о том, как он связан с Гермесом, покровителем города. Вы удивитесь, как сильно свободолюбивые мыслители и философы повлияли на облик и обычаи современного Амстердама, и посмотрите на город новым взглядом.

Погружение в мир алхимиков и тайных сообществ

Я расскажу, кто такие Масоны и Розенкрейцеры, и покажу их представительства в самом центре исторического Амстердама. Вы увидите штаб-квартиру одного из тайных орденов и крупнейшую в Европе библиотеку эзотерической литературы. Далее прогуляетесь по аллее, где в XVII веке селились многочисленные алхимики Амстердама. Узнаете, какой вывеской выделялись их лаборатории и что в них можно было приобрести. А еще разберетесь, чем же именно занимались загадочные алхимики, какие цели преследовали и, главное, смогли ли их достичь.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кому интересна загадочная история тайных сообществ, алхимиков и мистиков.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около отеля Renaissance Amsterdam
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Амстердаме
Защитил степень магистра на кафедре Западной Эзотерики Амстердамского университета. Данная экскурсия – мой дипломный проект. Приходите посмотреть на Амстердам с необычного ракурса.
