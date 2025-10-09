Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Амстердам: инструкция по применению
Добавили интересные истории о городе в свою копилку воспоминаний!
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
от €154
€192 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до селедки
Путешествия обостряют вкус. Познайте культуру Амстердама через его кулинарные традиции: сыры, селедка, десерты и многое другое
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия в Амстердаме
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €520 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по каналам Амстердама: история и атмосфера в одном туре
Маршрут разработан, чтобы избежать очередей и толп. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, исследуя его улицы и окрестности на велосипеде. Уникальная возможность увидеть больше за меньшее время
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
