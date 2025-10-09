Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 10 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Амстердаме на русском языке, цены от €154, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Амстердам: инструкция по применению
Пешая
2 часа
-
20%
56 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Амстердам: инструкция по применению
Добавили интересные истории о городе в свою копилку воспоминаний!
Начало: В районе центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
от €154€192 за всё до 8 чел.
Необычные истории Старого города
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от €240 за всё до 10 чел.
Окно в Амстердам
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Амстердаму: от сыра до селедки
Путешествия обостряют вкус. Познайте культуру Амстердама через его кулинарные традиции: сыры, селедка, десерты и многое другое
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €420 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
На велосипеде
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия в Амстердаме
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €600 за всё до 8 чел.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местам
Пешая
3 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Амстердам для своих: путешествие по скрытым жемчужинам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама, исследуя его скрытые уголки и исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 10 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Пешая
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €520 за всё до 12 чел.
Кольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по каналам Амстердама: история и атмосфера в одном туре
Маршрут разработан, чтобы избежать очередей и толп. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €295 за всё до 10 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму и округе
На велосипеде
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхом на двухколесном друге по Амстердаму
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, исследуя его улицы и окрестности на велосипеде. Уникальная возможность увидеть больше за меньшее время
Начало: Центральный район Амстердама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
  2. Амстердам: инструкция по применению
  3. Необычные истории Старого города
  4. Окно в Амстердам
  5. Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Музей Ван Гога
  6. Рейксмузеум
  7. Набережная
  8. Эдам
  9. Каналы Амстердама
  10. Кёкенхоф
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в октябре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 154 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 317 ⭐ отзывов, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь