Это не просто прогулка среди мельниц, а возможность прикоснуться к культурным корням Нидерландов. Вы услышите живые истории и легенды о быте голландцев в 17 веке. Попробуете и примерите продукты традиционных ремесёл. Узнаете о предназначении всех мельниц, изучите процесс сыроварения и многое другое.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- чайный домик, сейчас оловянную мастерскую
- музей часов
- музей первого магазина Albert Heijn
- винокурню
- ткацкий дом
- мастерскую по изготовлению традиционной обуви — кломпов
- пекарский музей
- музей какао
- краскомольную мельницу de Kat с обзорной площадкой
- сыроварню с презентацией и дегустацией
А ещё:
- вы узнаете о промышленном районе Заан и пике его расцвета в 17 веке
- познакомитесь с голландскими традициями и бытом простых людей
- сделаете какао и поймёте, как раньше выглядели сладости
- посмотрите на животных на ферме
- залезете на самую настоящую мельницу
- испытаете на удобство кровать 17 века
- увидите, как ткали паруса для больших кораблей
- если повезёт, посмотрите на процесс литья из олова — очень редкого сейчас ремесла
- ну и гвоздь программы — мастер-класс по изготовлению деревянных кломпов
В Заансе-Сханс можно купить сыр, ликёры, кломпы, изделия из олова, ювелирные украшения, специи, разные виды какао и арахисовой пасты, формы для выпекания и различные лакомства.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проездной билет по маршруту Амстердам — Заандайк Заансе-Сханс — Амстердам: туда-обратно около €10 за чел.
- Экскурсию можно провести для большего числа участников (до 12) — за каждого последующего — €30
- Можем организовать индивидуальный трансфер на автомобиле за доплату €250 за группу
- Дорога на поезде займёт 17 мин. в одну сторону, на автомобиле — 20-30 мин.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале Amsterdam Centraal
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 3563 туристов
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи;)
