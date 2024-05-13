Мельницы – экскурсии в Амстердаме

Найдено 7 экскурсий в категории «Мельницы» в Амстердаме на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
«Прогулка среди ветряных мельниц»
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250225 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«Во время прогулки вдоль живописной реки Гейн вы встретите фермерские усадьбы, симпатичные мельницы, очаровательные разводные мостики и другие чудеса голландского ландшафта»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
67 за человека
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
«Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
13 отзывов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Парк мельниц и ремесло расписных башмаков»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за человека
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Уникальное путешествие в деревню мельниц Заансе Сханс, Амстердам
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии, посетив деревню мельниц Заансе Сханс. Откройте для себя традиции, историю и культуру
«Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Заансе Сханс - уют голландской провинции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Заансе Сханс: путешествие в сердце голландской провинции
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии с экскурсией в Заансе Сханс. Откройте для себя мир мельниц и традиционных ремесел
Начало: на Центральном вокзале Амстердама
«Вы увидите визитные карточки деревни: мельницу для перемолки специй, мельницы-лесопилки и мельницы лакокрасочного завода»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 6 чел.
Музейный тур по Северной Голландии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
«Заансе-Сханс встретит нас панорамным видом на реку Заан, живописные поля, дома и мельницы»
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
290 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Соня
    13 мая 2024
    Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
    Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
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    с первых минут общения. Он многое нам рассказал о культуре и стране, интересные факты о мельницах. Мы были с двумя детьми и с нами было не просто,но Евгений знает и умеет общаться с детьми, шутить и находить к ним подход. Это очень помогло, учитывая, что экскурсия длится около 4 часов. Он провел нас интересным маршрутом, против течения основного потока туристов. Увидели уточек, овечек, посетили музей башмаков и сырную лавку. Евгений скинул нам интересные локации в Амстердаме(где найти вафли, где яблочный пирог, вкусный ресторан), посоветовал сырный рынок в Алкмаре,который мы посетили. Мы точно порекомендуем его нашим друзьям, и если решим посетить Голландию еще раз, обязательно свяжемся с Евгением для будущих экскурсий.

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
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    большое расстояние, останавливаясь в живописных местах, чтобы поснимать (Ольга отлично справилась с функциями фотографа)) Я узнала интересные вещи из жизни голландцев и получила необходимую физическую нагрузку) Очень рекомендую!

  • В
    Василина
    3 мая 2024
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
    Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь неНам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не
  • B
    Baryshnikova
    1 апреля 2024
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
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    Спасибо большое Евгению за чудесное сопровождение и интересные рассказы! По нашей просьбе, Евгений адаптировал экскурсию под возраст наших детей. Он не просто рассказывал интересные факты, но и сделал историю интерактивной задавая детям много вопросов, учитывая их интересы и хобби. Экскурсия получилась увлекательной и незабываемой. Я очень рекомендую Евгения!

    Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослыхЭкскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых
  • М
    Максим
    6 ноября 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
    Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочкеЕлена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
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    увидела предложение Ольги, то не раздумывая остановила свой выбор на нем. И это было 100% верное решение! Сама дорога к месту встречи поразила мое московское сознание тем, что пригород Амстердама находился в 25 минутах комфортабельной поездки на метро от Центральной станции. Далее взгляду открывался потрясающий пейзаж: идеально ухоженные поля, реки, дома и сады местных жителей, велосипедные, пешеходные, разводные мосты, уютные кафе. По дороге мы наблюдали непуганых чистейших животных, вальяжно пасущихся на полях. Вспомнились слова Константина Паустовского, что любовь к родной стране начинается с любви к природе… И действительно невольно проникаешься огромной симпатией к очаровательным голландским ландшафтам и приветливым людям, встречающимся на пути нашего велосипедного маршрута. Ольге как нельзя лучше удалось передать весь голландский колорит и уют местных деревень. В ней чувствовалась неподдельная любовь к Нидерландам, а также искренняя доброжелательность к своему экскурсанту: заботливая и внимательная Ольга побеспокоилась даже о дождевике для туриста. С самого начала и до конца нашей экскурсии было ощущение, что я приехала в гости к давней знакомой просто покататься на велосипеде по окрестностям Амстердама, отведать местных сыров и посетить средневековый замок Мюйдерслот. Благодаря Ольге, которая оказалась не только прекрасным собеседником и экскурсоводом, но и талантливым фотографом и оператором, остались на память фото и видео чудеснейших мест Голландии.

  • Н
    Надежда
    5 августа 2023
    Заансе-Сханс - живая история Нидерландов
    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать всего минут 20 на
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    поезде, с гидом встретились в Амстердаме и доехали все вместе. На станции, вместо того, чтобы идти сразу в парк, Евгений нас провёл по "деревеньке" на противоположной от парка стороне реки, где живут далеко не бедные голландцы) Деревня очаровательна, как и пенсионеры, которые устроили лодочную переправу через реку до парка. А с воды открываются шикарные виды на мельницы. Без Евгения мы бы, конечно, это пропустили. В самом парке тоже занятно. Можно зайти на одну мельницу, посмотреть как она работает (и это не только для туристов, эти мельницы и правда работают!!), потом мы посмотрели как делают традиционную обувь, поели сладенького и довольные вернулись домой. Кстати, ещё Евгений классно фотографирует, у него есть видение композиции и света, так что не бойтесь просить много вас фоткать (и соглашайтесь, если предлагают:)) В общем, всё было здорово! Если ехать на мельницы самим, то, конечно, много интересного пройдёт мимо, так что искренне рекомендуем!

    После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. ЕхатьПосле обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать
  • Е
    Елена
    24 июля 2023
    Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
    Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
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    от этой экскурсии и от нашего гида Натальи я не могу. Эта экскурсия - это день пребывания в каком-то маленьком мире, неземном, полным загадок, красивейших видов и истории! Истории, в которые тебя буквально погружает Наталья, настолько захватывающие и яркие, что порой тебе кажется, что видишь, как древние голландцы осушают болота и осваивают новые земли, как они ловят рыбу в Волендаме, как варят сыр в Эдаме, как они получают масло в мельнице Заансе Сханс, как по уже не существующим водным каналам ходят торговые и рыболовецкие суда! Я впечатлена этой экскурсией! Спасибо Наталье, что посоветовала нам дополнительно посетить маленький, как будто кукольный городок сыра Эдам! Экскурсия однодневная, но она не то что не утомительная, хотелось, чтобы она не заканчивалась, столько интересного было увидено, услышано, пощупано, попробовано! Наталья, спасибо Вам огромнейшее за этот день, за Вашу любовь к Голландии, частичку которой Вы подарили нам! Я очень рекомендую и гида, и эту экскурсию! Просто незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Мельницы»

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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Мельницы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 67 до 420 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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