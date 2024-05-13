1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Заансе-Сханс - путешествие в сердце Нидерландов: ветряные мельницы и сыр Гауда
Вас ждет незабываемое путешествие в Заансе-Сханс, где живут традиции и история Нидерландов. Откройте мир ветряных мельниц и вкуснейшего сыра
Начало: Amsterdam Centraal Station
«Прогулка среди ветряных мельниц»
Завтра в 09:30
10 июня в 10:00
от 250€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия: Мюйдерслот и живописные деревни Амстердама
Приглашаем на увлекательную велосипедную прогулку по окрестностям Амстердама. Откройте для себя средневековый замок, исторические деревни и великолепные пейзажи
Начало: У метро Gein
«Во время прогулки вдоль живописной реки Гейн вы встретите фермерские усадьбы, симпатичные мельницы, очаровательные разводные мостики и другие чудеса голландского ландшафта»
15 июня в 10:00
20 июня в 10:30
€67 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
«Затем мы прогуляемся вдоль реки, зайдем в бумажную, масляную, горчичную мельницы, а также единственную работающую мельницу, где до сих пор изготавливают масляные краски, секреты создания которых бережно передаются по наследству»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Деревушка мельниц Заансе Сханс и рыбацкий Волендам
Отправьтесь в путешествие по Заансе Сханс и Волендаму, где вас ждут мельницы, деревянные кломпы и вкуснейшие блюда из угря
Начало: В районе железнодорожного вокзала
«Парк мельниц и ремесло расписных башмаков»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие в деревню мельниц Заансе Сханс, Амстердам
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии, посетив деревню мельниц Заансе Сханс. Откройте для себя традиции, историю и культуру
«Заансе Сханс — это одновременно и парк мельниц (визитная карточка Нидерландов), и фольклорная голландская деревушка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заансе Сханс: путешествие в сердце голландской провинции
Погрузитесь в атмосферу старинной Голландии с экскурсией в Заансе Сханс. Откройте для себя мир мельниц и традиционных ремесел
Начало: на Центральном вокзале Амстердама
«Вы увидите визитные карточки деревни: мельницу для перемолки специй, мельницы-лесопилки и мельницы лакокрасочного завода»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музейный тур по Северной Голландии
Раскрыть тайны мельниц Заансе-Сханса, а также секреты производства сыров и деревянных башмаков
Начало: Из вашей гостиницы или аэропорта
«Заансе-Сханс встретит нас панорамным видом на реку Заан, живописные поля, дома и мельницы»
1 авг в 11:00
2 авг в 11:30
€290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня13 мая 2024Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
- ААнна12 мая 2024Были с Евгением на экскурсии 8 мая по Заансе. Евгений-замечательный гид,он любит Голландию и то, чем занимается и это чувствуется
- ЕЕкатерина11 мая 2024Необычные и интересная экскурсия! Крутить педали и любоваться местными окрестностями, что может быть лучше? Мы с Ольгой успели проехать достаточно
- ВВасилина3 мая 2024Нам с мужем понравилась экскурсия! И живописный маршрут, и места в которые мы заходили. Дождь не стал помехой, получили удовольствие! С Ольгой очень комфортно, интересно рассказывает факты о жизни в пригороде. Советуем)
- BBaryshnikova1 апреля 2024Экскурсия была просто великолепной! Маршрут полон ярких и интересных моментов. Экскурсия замечательна не только для взрослых но и для детей.
- ММаксим6 ноября 2023Елена - потрясающий гид! Весь день был невероятно увлекателен! Понравилось всем, в том числе и дочке Мие (4 года). Загородная поездка возглавила наш рейтинг впечатлений об Амстердаме. Спасибо!
- ЮЮлия21 августа 2023Прекрасная экскурсия в Заансе Сханс, Эдам и Волендам! Наталья, спасибо Вам за исполнение всех наших пожеланий, за ваше время и внимание! Юлия.
- ООльга11 августа 2023Велосипедные прогулки составляют часть моей жизни и, конечно, путешествие по Амстердаму и его окрестностям я не представляла без велосипеда. Когда
- ННадежда5 августа 2023После обзорной экскурсии по Амстердаму, решили съездить с Евгением на прогулку в парк с мельницами. Ехать всего минут 20 на
- ЕЕлена24 июля 2023Добрый день! Моя занятость по приезду с отдыха не позволила мне оставить отзыв сразу, но не написать о своих впечатлениях
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Мельницы»
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