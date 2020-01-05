12 отзывов оставили туристы

Что такое рождество в Амстердаме? Это запах голландских булочек со смородиной, посыпанных сахарной пудрой. Это бесконечные ряды с подарками, раскиданные по всему городу. Это шоколадные буквы, леденцы, аттракционы, уличные спектакли, шарманки, звон колоколов и горячий глинтвейн на канале.
Всё это я и хочу вам показать!
А кто знает, что ещё может произойти? Возможно, мы случайно окажемся на ежегодном цирковом шоу или увидим голландского Санта Клауса на белом коне, спешащего поздравить детей!
Я не только расскажу вам о чудесных рождественских традициях, но и покажу не менее удивительные места:
Улицы города уже украшены разноцветными гирляндами, а воздух пропитан сладким запахом голландских конфет. Это позволит нам полностью окунутся в праздничную атмосферу! А ещё мы увидим во время прогулки:
Во время прогулки вы попробуете знаменитую голландскую сельдь и, конечно же, без отказа насладитесь рождественскими голландскими сладостями!