12 отзывов оставили туристы

Что такое рождество в Амстердаме? Это запах голландских булочек со смородиной, посыпанных сахарной пудрой. Это бесконечные ряды с подарками, раскиданные по всему городу. Это шоколадные буквы, леденцы, аттракционы, уличные спектакли, шарманки, звон колоколов и горячий глинтвейн на канале.

Всё это я и хочу вам показать!

А кто знает, что ещё может произойти? Возможно, мы случайно окажемся на ежегодном цирковом шоу или увидим голландского Санта Клауса на белом коне, спешащего поздравить детей!

Программа

Я не только расскажу вам о чудесных рождественских традициях, но и покажу не менее удивительные места:

цветочный рынок, который работает даже зимой,

площадь Дам и Королевский дворец,

улицу с граффити,

квартал красных фонарей,

и многое другое.

Улицы города уже украшены разноцветными гирляндами, а воздух пропитан сладким запахом голландских конфет. Это позволит нам полностью окунутся в праздничную атмосферу! А ещё мы увидим во время прогулки:

здания вокзала и биржи;

магазины дизайна и рождественских подарков;

Национальный монумент и Китайский квартал (супермаркет). ;

музеи Амстердама и восковых фигур;

Дворик (Хофье) и площадь Спюй;

Монетную башню и ворота Амстердама;

площадь Рембрандта и «Ночной Дозор»,

церкви Святого Франциска Ксаверия и Старая (Ауде-Керк).

Во время прогулки вы попробуете знаменитую голландскую сельдь и, конечно же, без отказа насладитесь рождественскими голландскими сладостями!