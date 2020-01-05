12 отзывов оставили туристы

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Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев

Красочная и вкусная прогулка по городу, пропитанному духом Рождества и запахом голландских сладостей

5
12 отзывов
Anastasia
Anastasia – представитель из Амстердама
Мы отправимся по самым рождественским местам, увидим самую большую и роскошную ель в городе, прогуляемся по уличным рынкам, попробуем традиционные сладости и напитки, зайдем в самую красивую рождественскую лавочку, попадем на ежегодный фестиваль света, а ещё, если повезёт, покатаемся на коньках по живописным каналам Амстердама!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От €182 за экскурсию

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Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев

Что такое рождество в Амстердаме? Это запах голландских булочек со смородиной, посыпанных сахарной пудрой. Это бесконечные ряды с подарками, раскиданные по всему городу. Это шоколадные буквы, леденцы, аттракционы, уличные спектакли, шарманки, звон колоколов и горячий глинтвейн на канале.
Всё это я и хочу вам показать!

А кто знает, что ещё может произойти? Возможно, мы случайно окажемся на ежегодном цирковом шоу или увидим голландского Санта Клауса на белом коне, спешащего поздравить детей!

Программа

Я не только расскажу вам о чудесных рождественских традициях, но и покажу не менее удивительные места:

  • цветочный рынок, который работает даже зимой,
  • площадь Дам и Королевский дворец,
  • улицу с граффити,
  • квартал красных фонарей,
  • и многое другое.

Улицы города уже украшены разноцветными гирляндами, а воздух пропитан сладким запахом голландских конфет. Это позволит нам полностью окунутся в праздничную атмосферу! А ещё мы увидим во время прогулки:

  • здания вокзала и биржи;
  • магазины дизайна и рождественских подарков;
  • Национальный монумент и Китайский квартал (супермаркет). ;
  • музеи Амстердама и восковых фигур;
  • Дворик (Хофье) и площадь Спюй;
  • Монетную башню и ворота Амстердама;
  • площадь Рембрандта и «Ночной Дозор»,
  • церкви Святого Франциска Ксаверия и Старая (Ауде-Керк).

Во время прогулки вы попробуете знаменитую голландскую сельдь и, конечно же, без отказа насладитесь рождественскими голландскими сладостями!

Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев
Рождественский Амстердам и праздничные традиции голландцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
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12 отзывов оставили туристы

5 января 2020
Были с мужем на индивидуальной экскурсии Рождественский Амстердам. Экскурсовод Екатерина очень приветливый, добрый и интересный человек. Но её профессиональные навыки превзошли всяческие ожидания. Екатерина знает про Нидерланды и нидерландцев, Амстердам и амстердамцев, их прошлое и настоящее невероятное количество историй и интересных фактов. Без преувеличения, Екатерина один из лучших экскурсоводов на трипстере, с которыми мы отправлялись на экскурсии. А ведь мы с мужем уже несколько лет пользуемся их ресурсом в разных городах и странах и нам есть с кем сравнивать.
21 декабря 2019
Оля — замечательный гид, настолько все интересно, зажигательно и вкусно) Были учтены все наши пожелания и даже больше, спасибо огромное, очень интересно, были рады познакомиться и обязательно будем обращаться еще)
9 января 2019
Нашим экскурсоводом была Ольга. Она очень интересно рассказывает и хорошо знает историю зданий и самого Амстердама. Ольга может привести в какое-то место, о котором может не знать турист. Также мы заходили в места, где можно попробовать сыр или традиционный бутерброд с селёдкой. Детям тоже было интересно. Очень хороший экскурсовод. Всем советуем. Отзыв писала Маша, 10 лет.
4 января 2019
Огромное спасибо Насте за прекрасную экскурсию по новогоднему Амстердаму. Несмотря на погоду Амстердам предстал перед нами живым и современным городом с кипучей энергией, где жизнь бьет ключом!
2 января 2019
Анастасия очень хороший гид и приятный человек, провела замечательную экскурсию и ответила на все наши вопросы о жизни города!
18 декабря 2018
Мы впервые решили воспользоваться услугой персонального гида в туристической поездки и не пожалели. Гуляли по Амстердаму и не просто разглядывали архитектуру и жизнь горожан, а получили исчерпывающую и интересную справку по истории страны, области, города. Очень интересно. С нами работала Галина, очаровательная женщина искренне любящая Нидерланды, поделившаяся с нами этой любовью, вызвавшая у нас горячий интерес ко всему, что нам удалось посмотреть. Огромное спасибо, Галина! Очень грамотно построенная экскурсия, на которой мы познакомились и с основными достопримечательностями старого города, и узнали где варят лучшее пиво и готовят лучшие ликёры, а закончили мы экскурсию тоже в очень полезном месте, в одном из самых больших магазинов в Амстердаме, где потом имели отличный шопинг. Всем рекомендую.
Станислав
5 декабря 2018
Отличная экскурсия. Гид Анастасия - полна энергии, очень позитивна и с искренней любовью рассказывает про город, страну и людей. Легко нашла подход и к взрослому и к ребёнку 13 лет. Гибкий подход и чёткие инструкции (время, место встречи), хорошие советы что ещё посмотреть, как добраться и т. п. Очень рекомендую!
18 апреля 2018
Это была самая интересная экскурсия, на которой мы бывали! Мы открыли для себя Амстердам с новой стороны. Гид показала также столько интересных, нетуристических мест. Рекомендую!
17 декабря 2017
Отзыв пишу с задержкой. Нам не сразу удалось выбраться из Голландии, из-за циклона, что немного осложнило жизнь на этой неделе. Но теперь, с удовольствием и благодарностью пишу. Спасибо чудесной Насте, за то, что она подарила нам совсем другой, не буклетный Амстердам.. Мы совсем забыли про ледяной ветер и дождь, и про то что это просто экскурсия.. Благодаря Насте Амстердам принял нас!! Мы узнали о голландии столько неожиданного, и, как оказалось, невероятно полезного)) Кроме этого, Настя дала нам очень разумные советы, и мы смогли организовать наши последующие дни с огромной пользой. Спасибо огромное за экскурсию и за Настю!! Ужасно хотим приехать в Амстердам летом!! И надеемся, что сможем найти у вас какие-то новые экскурсии.
17 декабря 2017
Все очень интересно, на одном дыхании
31 декабря 2016
Большое спасибо Анастасии за прекрасную прогулку по Амстердаму! Так здорово погуляли под великолепный рассказ о Амстердаме, о Голландии и голландцах, об истории и традициях. Жаль было расставаться, так бы и слушали и слушали... Анастасия такая умничка!
24 января 2016
Спасибо, Насте за замечательную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Настя оказалось очень приятной, общительной и симпатичной девушкой! Рассказала множество занимательных вещей об Амстердаме и быте голландцев. Когда в следующий раз будем в этом городе, обязательно закажем у Насти еще одну экскурсию!

Anastasia проводит ещё 6 экскурсий

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