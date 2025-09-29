Д Денис Great!

Константин Спасибо, всё понравилось!

N Nikita Спасибо большое! Мы неожиданно оказались в этом городе. Ребята быстро среагировали на нашу просьбу. Обсуждение плана действий заняло у нас не больше 15 минут. На следующий день мы получили нашу экскурсию. Экскурсовод Ольга, рассказывала все очень интересно и увлечённо. Готова была во всем помочь и объяснить, как правильно.

Наталья Все отлично!

А Александр Было очень интересно. В конце ждал приятный сюрприз))

В Валентина 13 декабря мы посетили экскурсию запретный Амстердам. Это был наш первый визит в этот замечательный город. И я рада, что нас познакомил с этим городом Николай. У нас была индивидуальная экскурсия для компании из 4х человек. Было ощущение, что нас знакомит с городом наш старый друг. Было очень весело и познавательно. Вся наша компания очень рекомендует эту экскурсию.

А Андрей Ожидали больше инсайтов, какой-то информации которой нет в интернете. Посещения тех мест куда ходят не все туристы или не ходят вообще.

J Julia Николай, благодарим за отличную экскурсию, тактичность и деликатность в изложении спорных тем, увлекательность, эмоциональность и вовлечённость! Амстердам прекрасен и днем, и ночью. Посетить что-то одно, упустив другое-туристическое преступление.

P Polina Гид Николай провёл прекрасную экскурсию: много исторических фактов, интересных историй и событий) было весело и непринужденно… всем рекомендуем, если хотите получить своё собственное впечатление! Спасибо!

И Иван Всем привет!

Долго думали - брать или не брать … 150 € немаленькая цена для 2 часовой пешей экскурсии …

И не разу не пожалели. Даже если вы сами пройдёте и увидите все, но не узнаёте сути, вы не получите тех эмоций, которые ощутите в процессе прогулки!

Паша, спасибо, все понравилось!!!

Я Яна Если хотите расслабить свои мысли и провести весело вечер, то выбирайте эту экскурсию смело!

Елена Обязательно к посещению!

Прогулку для нас проводил Николай. Начали с посещения колоритного бара, продегустировали крафтовое пиво, познакомились, пообщались. Николай оказался приятным собеседником, ответил на все интересующие вопросы, много и интересно рассказывал о городе и о квартале фонарей в частности. Огромное спасибо! Однозначно порекомендуем друзьям!

А Алена Запретный Амстердам с Николаем, это именно то что нужно! Николай действительно - свой Человек! Индивидуальная экскурсия, с учетом всех наших пожеланий, интересно и увлекательно! После экскурсии, Николай помог нам выбрать ресторан, отвёл туда, посадил, помог сделать заказ, объяснил, как вернуться в отель! Очень чуткое и душевное отношение! Большое спасибо!

О Ольга Николай провёл одну из лучших экскурсий, которую мы, довольно избалованные туристы, когда-либо посещали. История города переплетались с захватывающим потробностями "злачных мест" улицы красных фонарей. С Николаем мы не только узнали, но и попробовали "запретные плоды" Амстердама. Спасибо за отличный отдых!!!