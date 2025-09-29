Это самая уникальная экскурсия в мире! Можем вас смело заверить, больше нигде вы не охватите так много запретных аспектов нашей жизни, окутанных тайнами и слухами, как в Амстердаме в компании «своего человека». Вы можете довериться нашему опыту. Мы с удовольствием поможем разобраться в этом захватывающем и необычном мире новичку. Гулять много не придется, все объекты располагаются практически в одном квартале.
Описание экскурсии
Судите сами: за пределами Голландии за «это» полагается тюремный срок, а в некоторых странах даже смертная казнь! Но как показывает опыт Нидерландов, бояться и запрещать — это хуже, чем открыто принять. Прагматичный подход гласит: лучше информировать и контролировать, чем бороться с печальными последствиями. Как, зачем и почему голландцы выбрали этот путь, наглядно и популярно рассказывает наша экскурсия.
Что вас ожидает
Манящий и пугающий Red Light District. Он таит в себе много интересного, необычного и запретного.
- Уже более двадцати лет проституция легальная, сверхдоходная профессия, никакого криминала. Голландцы и тут впереди планеты всей. Мы прогуляемся по главному проспекту квартала, охватим многочисленные туристические музеи и житейские парадоксы связанные с секс-индустрией. Тут надо смотреть, а мы вам про всё расскажем;)
- «Кофешоп» — наш следующий пит-стоп. Углубимся в историю и будущее полезного сорняка. Вы узнаете почему в Нидерландах, вопреки общему мнению, НЕ легализованы лёгкие наркотики, как ориентироваться в огромном ассортименте лекарственных средств. Узнаем, что категорически нельзя делать во время своего «путешествия». Вы проникнетесь местным духом и избавитесь от предрассудков.
- Арсенал смартшопов впечатляет своим разнообразием. Это отдельный волшебный мир и пласт культуры, который начинается ещё с времён ацтеков! Главная роль тут отведена различным натуральным веществам и снадобьям подаренными нам матерью природой.
- Оттуда рукой подать до великолепных уютных баров с бельгийским (и не только) пивом или smoking-friendly заведений где можно совместить приятное с полезным.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для 4 человек, доплата за каждого последующего + €40
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Amsterdam Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 3557 туристов
Приветствую! Моя команда покажет вам тот Амстердам, о котором вы мечтали. Наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи;)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Денис
29 сен 2025
Great!
Константин
21 авг 2025
Спасибо, всё понравилось!
N
Nikita
21 апр 2025
Спасибо большое! Мы неожиданно оказались в этом городе. Ребята быстро среагировали на нашу просьбу. Обсуждение плана действий заняло у нас не больше 15 минут. На следующий день мы получили нашу экскурсию. Экскурсовод Ольга, рассказывала все очень интересно и увлечённо. Готова была во всем помочь и объяснить, как правильно.
Наталья
2 сен 2023
Все отлично!
А
Александр
29 июл 2023
Было очень интересно. В конце ждал приятный сюрприз))
В
Валентина
22 дек 2019
13 декабря мы посетили экскурсию запретный Амстердам. Это был наш первый визит в этот замечательный город. И я рада, что нас познакомил с этим городом Николай. У нас была индивидуальная экскурсия для компании из 4х человек. Было ощущение, что нас знакомит с городом наш старый друг. Было очень весело и познавательно. Вся наша компания очень рекомендует эту экскурсию.
А
Андрей
17 дек 2019
Ожидали больше инсайтов, какой-то информации которой нет в интернете. Посещения тех мест куда ходят не все туристы или не ходят вообще.
J
Julia
2 дек 2019
Николай, благодарим за отличную экскурсию, тактичность и деликатность в изложении спорных тем, увлекательность, эмоциональность и вовлечённость! Амстердам прекрасен и днем, и ночью. Посетить что-то одно, упустив другое-туристическое преступление.
P
Polina
30 ноя 2019
Гид Николай провёл прекрасную экскурсию: много исторических фактов, интересных историй и событий) было весело и непринужденно… всем рекомендуем, если хотите получить своё собственное впечатление! Спасибо!
И
Иван
23 окт 2019
Всем привет!
Долго думали - брать или не брать … 150 € немаленькая цена для 2 часовой пешей экскурсии …
И не разу не пожалели. Даже если вы сами пройдёте и увидите все, но не узнаёте сути, вы не получите тех эмоций, которые ощутите в процессе прогулки!
Паша, спасибо, все понравилось!!!
Долго думали - брать или не брать … 150 € немаленькая цена для 2 часовой пешей экскурсии …
И не разу не пожалели. Даже если вы сами пройдёте и увидите все, но не узнаёте сути, вы не получите тех эмоций, которые ощутите в процессе прогулки!
Паша, спасибо, все понравилось!!!
Я
Яна
13 окт 2019
Если хотите расслабить свои мысли и провести весело вечер, то выбирайте эту экскурсию смело!
Елена
14 сен 2019
Обязательно к посещению!
Прогулку для нас проводил Николай. Начали с посещения колоритного бара, продегустировали крафтовое пиво, познакомились, пообщались. Николай оказался приятным собеседником, ответил на все интересующие вопросы, много и интересно рассказывал о городе и о квартале фонарей в частности. Огромное спасибо! Однозначно порекомендуем друзьям!
Прогулку для нас проводил Николай. Начали с посещения колоритного бара, продегустировали крафтовое пиво, познакомились, пообщались. Николай оказался приятным собеседником, ответил на все интересующие вопросы, много и интересно рассказывал о городе и о квартале фонарей в частности. Огромное спасибо! Однозначно порекомендуем друзьям!
А
Алена
8 сен 2019
Запретный Амстердам с Николаем, это именно то что нужно! Николай действительно - свой Человек! Индивидуальная экскурсия, с учетом всех наших пожеланий, интересно и увлекательно! После экскурсии, Николай помог нам выбрать ресторан, отвёл туда, посадил, помог сделать заказ, объяснил, как вернуться в отель! Очень чуткое и душевное отношение! Большое спасибо!
О
Ольга
30 авг 2019
Николай провёл одну из лучших экскурсий, которую мы, довольно избалованные туристы, когда-либо посещали. История города переплетались с захватывающим потробностями "злачных мест" улицы красных фонарей. С Николаем мы не только узнали, но и попробовали "запретные плоды" Амстердама. Спасибо за отличный отдых!!!
Я
Ярослав
30 июл 2019
Николай, спасибо огромное!!! Получены ответы на все интересующие нас вопросы, а их было задано нами немало, легко было общаться, как будто знакомы с Николаем уже очень давно. Два часа за непринуждённым общением пролетели просто незаметно. Было интересно!!!
