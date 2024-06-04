Экскурсии в кофешопы Амстердама

Найдено 8 экскурсий в категории «Кофешопы» в Амстердаме на русском языке, цены от €65, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Злачный Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
250 за всё до 6 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
Кофешоп-тур в Амстердаме
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Начало: в Leidseplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
145124 за всё до 4 чел.
Тайны Квартала красных фонарей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
125 за всё до 4 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145124 за всё до 4 чел.
Красные фонари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
65 за человека
«Совершенно секретно»: часть вторая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: «Совершенно секретно» часть вторая
Погрузитесь в мир тайн и узнайте все о «теневой культуре» Амстердама с профессиональным гидом
Начало: площадь Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160144 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    David
    4 июня 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная
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    девушка ❤️, интересный собеседник и знающий гид) Мы не хотели ее отпускать. Она расскажем Вам абсолютно все о городе, о местных жителях и жизни в целом в Амстердаме.

    Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевнойМы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной
  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
  • Л
    Леонид
    28 апреля 2024
    «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
    Очень интересная вышла экскурсия! Мы с супругой взяли более расширенный вариант и провели с Ганей целых 5 часов. Было не только познавательно, но и очень душевно. Всем рекомендую! 10 из 10!
  • A
    Abashev
    28 сентября 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Нам очень понравилось, благодаря Гане мы ещё больше полюбили Амстердам. Прекрасный тур!!!
  • Э
    Эмиль
    31 июля 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Отличаная экскурсия. Несмотря на деликатность вопроса тема раскрыта с разных сторон и очень интересно. Очень рекомендую всем кто хочет вникнуть в суть. На все вопросы были получены ответы. Остались довольны.
  • Н
    Наталья
    13 июня 2023
    «Совершенно секретно»: часть вторая
    Амстердам - город контрастов. И нам захотелось изучить все его стороны. Под руководством чуткой и внимательной Ганы нам это удалось. Рекомендуем от всей души! 🥳🥳🥳
  • А
    Андрей
    2 января 2023
    Тайны Квартала красных фонарей
    Замечательно провели время в компании Евгения, все что хотели узнать о ночном Амстердаме, узнали. Если вы обладаете разумной долей авантюризма и любознательности, эта экскурсия обязательно придется вам по душе.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Кофешопы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
  2. Злачный Амстердам
  3. Амстердам: любовь с первого взгляда
  4. Кофешоп-тур в Амстердаме
  5. Тайны Квартала красных фонарей
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Кофешопы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 65 до 250 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Кофешопы», 150 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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