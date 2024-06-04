D David «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.

О Ольга «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города читать дальше девушка ❤️, интересный собеседник и знающий гид) Мы не хотели ее отпускать. Она расскажем Вам абсолютно все о городе, о местных жителях и жизни в целом в Амстердаме. Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная

М Маша Амстердам: любовь с первого взгляда Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.

Н Наталья Амстердам: любовь с первого взгляда Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!

И Инна Амстердам: любовь с первого взгляда Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!

Л Леонид «Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города Очень интересная вышла экскурсия! Мы с супругой взяли более расширенный вариант и провели с Ганей целых 5 часов. Было не только познавательно, но и очень душевно. Всем рекомендую! 10 из 10!

A Abashev «Совершенно секретно»: часть вторая Нам очень понравилось, благодаря Гане мы ещё больше полюбили Амстердам. Прекрасный тур!!!

Э Эмиль «Совершенно секретно»: часть вторая Отличаная экскурсия. Несмотря на деликатность вопроса тема раскрыта с разных сторон и очень интересно. Очень рекомендую всем кто хочет вникнуть в суть. На все вопросы были получены ответы. Остались довольны.

Н Наталья «Совершенно секретно»: часть вторая Амстердам - город контрастов. И нам захотелось изучить все его стороны. Под руководством чуткой и внимательной Ганы нам это удалось. Рекомендуем от всей души! 🥳🥳🥳