1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
«Совершенно секретно»: кофешопы, смартшопы и другие секреты города
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу
Начало: На площади Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Злачный Амстердам: история, культура и ночная жизнь
Погрузитесь в атмосферу самого знаменитого района Амстердама, где история и современность переплетаются
Начало: Красный Квартал
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Кофешоп-тур в Амстердаме
Открыть «запретные» грани города и попробовать пирожки с секретом на познавательной прогулке
Начало: в Leidseplein
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
145€124 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Квартала красных фонарей: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу самого загадочного района Амстердама, где каждый уголок хранит свои истории
Начало: cafe Prins Heerlijk, улица Prins Hendrikkade 57
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145€124 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по району Красные фонари в Амстердаме
Всемирно известный квартал и его развлечения на любой вкус
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Амстердаме: «Совершенно секретно» часть вторая
Погрузитесь в мир тайн и узнайте все о «теневой культуре» Амстердама с профессиональным гидом
Начало: площадь Рембрандта
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
160€144 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDavid4 июня 2024мы все были очень довольны. Спасибо Ганне.
- ООльга30 мая 2024Мы путешественники со стажем. В Амстердаме первый раз. Честно сказать не ожидали настолько насыщенной и душевной экскурсии! Ганя очень приятная
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
- ИИнна6 мая 2024Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
- ЛЛеонид28 апреля 2024Очень интересная вышла экскурсия! Мы с супругой взяли более расширенный вариант и провели с Ганей целых 5 часов. Было не только познавательно, но и очень душевно. Всем рекомендую! 10 из 10!
- AAbashev28 сентября 2023Нам очень понравилось, благодаря Гане мы ещё больше полюбили Амстердам. Прекрасный тур!!!
- ЭЭмиль31 июля 2023Отличаная экскурсия. Несмотря на деликатность вопроса тема раскрыта с разных сторон и очень интересно. Очень рекомендую всем кто хочет вникнуть в суть. На все вопросы были получены ответы. Остались довольны.
- ННаталья13 июня 2023Амстердам - город контрастов. И нам захотелось изучить все его стороны. Под руководством чуткой и внимательной Ганы нам это удалось. Рекомендуем от всей души! 🥳🥳🥳
- ААндрей2 января 2023Замечательно провели время в компании Евгения, все что хотели узнать о ночном Амстердаме, узнали. Если вы обладаете разумной долей авантюризма и любознательности, эта экскурсия обязательно придется вам по душе.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Кофешопы»
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