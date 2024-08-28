2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
€230 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Завтра в 10:00
31 авг в 10:00
от €267 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное путешествие по Гааге: индивидуальная экскурсия
Гаага - город контрастов. Кареты возят дипломатов, а миллионы туристов приезжают на курорт. Узнайте город через его архитектуру. (148 symbols)
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna28 августа 2024Очень интересный экскурсовод у нас был, Ира. Погуляли с ней по центру Гааги, рассказывала завлекающе по истории города, причём как
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
- ААндрей15 марта 2024Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
- ТТатьяна21 ноября 2023Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
- OOlga26 марта 2023Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
- ЕЕлена27 июня 2022Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Гааге в августе 2024
Сейчас в Гааге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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