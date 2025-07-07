Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Харлеме на русском языке, цены от €143, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 5% 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal €143 €150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Харлем - кусочек настоящей Голландии Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты Начало: На центральном вокзале Амстердама €187 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Фотопрогулка до 4 чел. Фотоэкскурсия в Харлеме Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra... €150 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Харлема Последние отзывы на экскурсии А Александр Харлем - кусочек настоящей Голландии Тихий и спокойный город, где можно насладиться прогулками мимо старых, но супер красивых домов и прогуляться вдоль каналов. Напоминает маленький Амстердам и без отсутствия туристов)

