-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€143
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
Завтра в 09:00
11 дек в 12:00
€187 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июля 2025Тихий и спокойный город, где можно насладиться прогулками мимо старых, но супер красивых домов и прогуляться вдоль каналов. Напоминает маленький Амстердам и без отсутствия туристов)
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харлеме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Харлеме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Харлему в декабре 2025
Сейчас в Харлеме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 143 до 187 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Харлема и местам Нидерланд в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд