Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Харлеме на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 10% Индивидуальная до 4 чел. Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги Пройти по улочкам, зайти в бар для гурманов и выяснить, что делает этот город особенным Начало: На Grote Markt €162 €180 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием Начало: Около вокзала Харлема от €295 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 10% Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal €135 €150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Харлема

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «История и архитектура»

Экскурсии на русском языке в Харлеме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май