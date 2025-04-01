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до 4 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Пройти по улочкам, зайти в бар для гурманов и выяснить, что делает этот город особенным
Начало: На Grote Markt
Завтра в 15:30
2 апр в 15:30
€162
€180 за всё до 4 чел.
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Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Сегодня в 19:00
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от €295 за всё до 10 чел.
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Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Завтра в 12:00
2 апр в 10:00
€135
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «История и архитектура»
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