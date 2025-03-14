Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€143
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Летние»
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