Экскурсии выходного дня в Харлеме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Харлеме на русском языке, цены от €143, скидки до 5%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Пешая
1.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€143€150 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харлеме
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
  2. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
  3. Харлем - город пивоваров и ткачей
Какие места ещё посмотреть в Харлеме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Харлему в марте 2025
Сейчас в Харлеме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 143 до 260 со скидкой до 5%.
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