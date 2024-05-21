Индивидуальная
до 6 чел.
Роттердам по максимуму
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: от легендарных кубических домов до вкуснейших деликатесов на рынке. Узнайте город с новой стороны
Начало: У отеля Inntel Hotels Rotterdam Centre
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
Познакомиться с передовыми решениями во всех областях городской жизни и представить Европу в 22 веке
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Два города - два мира: Роттердам и Делфт
За один день вы увидите футуристический Роттердам и старинный Делфт. Прогулка по кубическим домам и знакомство с королевской фабрикой фарфора
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€630
€700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 10:30
11 дек в 15:30
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey21 мая 2024Таня - прекрасный гид, очень интересная экскурсия. Всем очень рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Роттердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в декабре 2025
Сейчас в Роттердаме в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Роттердама и местам Нидерланд в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд