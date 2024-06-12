I Irina Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Роттердам не побаловал нас погодой. Но Мария провела для нас чудесную прогулку и познакомила с городом, который без неё мы бы просто не смогли оценить. Спасибо!

Т Татьяна Роттердам - поразительный город будущего Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!

А Анастасия Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!

Н Наталья Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.

Г Галина Роттердам - поразительный город будущего читать дальше раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!! Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были