Экскурсии выходного дня в Роттердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Роттердаме на русском языке, цены от €215. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 215 за всё до 6 чел.
Роттердам - поразительный город будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Роттердам - поразительный город будущего: архитектура, инновации, гастрономия
Погрузитесь в мир необычной архитектуры Роттердама и узнайте о самых удивительных зданиях мира
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
🚢 На пароме
Индивидуальная
4.5 часа
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 11:30
7 июля в 10:30
450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Роттердам не побаловал нас погодой. Но Мария провела для нас чудесную прогулку и познакомила с городом, который без неё мы бы просто не смогли оценить. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Роттердам - поразительный город будущего
    Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
    Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.
  • Г
    Галина
    10 октября 2022
    Роттердам - поразительный город будущего
    Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
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    раньше в Роттердаме, и были приятно удивлены разнообразием архитектуры, необычными сооружениями, интересными остатками старины. Я думаю, что 50 процентов успеха вчерашней экскурсии это заслуга нашего гида, Дани. Информированность, доброжелательность, харизма, хороший грамотный рассказ, и просто обаяние играют колоссальную роль, особенно в индивидуальной экскурсии. Большое спасибо!!!

    Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было простоБыли вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто
  • С
    Сергей
    1 августа 2021
    Роттердам - поразительный город будущего
    Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)

Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «На выходные»

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  1. Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
  2. Роттердам - поразительный город будущего
  3. Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в июле 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 450. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Роттердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 51 ⭐ отзыв, цены от €215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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