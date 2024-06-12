1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Архитектурный Роттердам: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Роттердаму: стеклянные небоскребы, историческая Ратуша, футуристический рынок и знаменитые кубические дома
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роттердам - поразительный город будущего: архитектура, инновации, гастрономия
Погрузитесь в мир необычной архитектуры Роттердама и узнайте о самых удивительных зданиях мира
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роттердам и Киндердейк: город будущего и деревня мельниц
Погрузитесь в контрасты Роттердама и Киндердейка: футуристический город и пасторальная деревня. Узнайте историю, насладитесь архитектурой и гастрономией
Начало: В Роттердаме
Завтра в 11:30
7 июля в 10:30
€450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina12 июня 2024Роттердам не побаловал нас погодой. Но Мария провела для нас чудесную прогулку и познакомила с городом, который без неё мы бы просто не смогли оценить. Спасибо!
- ТТатьяна17 мая 2024Прекрасная, познавательная, совершенно небанальная экскурсия с Катериной, человеком, влюбленным в Нидерланды, культуру, архитектуру и искусство. Спасибо!
- ААнастасия16 мая 2024Отличная экскурсия и прогулка по ключевым местам города, очень интересно было посмотреть на Роттердам с точки зрения архитектора 😊 Мария замечательный и понимающий гид, спасибо!
- ННаталья6 мая 2024Добрый день. Опыт экскурсий - 10. Были на экскурсии с Марией, изначально понимая, что идем на экскурсию с архитектором. Получили знания и впечатления о современном Роттердаме. Затронули связь старины и современности. Хотелось бы больше информации о прошлом города. Экскурсию могу порекомендовать.
- ГГалина10 октября 2022Были вчера на экскурсии по Роттердаму. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Это было просто великолепно! Мы не были
- ССергей1 августа 2021Хорошая экскурсия, интересный и необычный для Нидерландов город. Таня провела по всем значимым местам, все было интересно и хорошо. Однозначно рекомендуем посмотреть Роттердам и Татьяну как гида:)
Ответы на вопросы от путешественников по Роттердаму в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Роттердаму в июле 2024
Сейчас в Роттердаме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 450. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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