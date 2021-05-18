Полезная информация об Утрехте

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Местное время в Утрехте
22:5712
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаУтрехт
По-английскиUtrecht
Столица регионаУтрехт является столицей региона
Население города290 529 чел.
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Утрехт на карте

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