Полезная информация об Утрехте
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Местное время в Утрехте
22:5712
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Утрехт
|По-английски
|Utrecht
|Столица региона
|Утрехт является столицей региона
|Население города
|290 529 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Утрехт на карте
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