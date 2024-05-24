Ночные прогулки и экскурсии Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Осло на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
1000 лет за 1000 метров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
1000 лет за 1000 метров
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Начало: ЖД вокзал в Осло
16 июня в 08:00
18 июня в 12:00
174 за всё до 10 чел.
Город четырёх королей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
60 отзывов
Город четырёх королей
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
16 июня в 08:00
18 июня в 12:00
206 за всё до 6 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Начало: На площади перед королевским дворцом
193 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    24 мая 2024
    1000 лет за 1000 метров
    Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
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    интересов. Знающий историю и культуру Норвегии и Осло, особенности жизни и быта. Кроме этого, великолепный фотограф! Рами сделал наш день познавательным и незабываемым! Спасибо! Группа из Нью Йорка.

  • Э
    Эрика
    9 октября 2023
    1000 лет за 1000 метров
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
    Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендуюБольше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2023
    1000 лет за 1000 метров
    Рами, большое спасибо за интересную прогулку. Наша экскурсия была похожа на встречу с давним знакомым, с которым не виделись много лет, и вот наконец встретились. Два часа беседы об истории, современности, жизни пролетели как один миг. Успехов и здоровья!!!
  • Н
    Нина
    11 июля 2023
    Город четырёх королей
    Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
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    рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю!

  • E
    Elmira
    22 июня 2023
    Город четырёх королей
    Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
  • V
    Victoria
    18 июня 2023
    Город четырёх королей
    Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
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    местами в Осло. Мы просто влюбились в этот город. Кроме того, Рами проявил замечательные человеческие качества, когда нам понадобилась помощь в трудную минуту. Мы очень рекомендуем экскурсовода Рами тем, кто интересуется историей Осло и его достопримечательностями.

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Ночные»

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  1. 1000 лет за 1000 метров
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  3. По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Сколько стоит экскурсия по Осло в июне 2024
Сейчас в Осло в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 174 до 206. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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