1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
1000 лет за 1000 метров
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Начало: ЖД вокзал в Осло
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Город четырёх королей
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Начало: У главного вокзала ЖД Осло
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Осло
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра и услышать местные предания
Начало: площадь Кристиания Торв
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€149 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Осло
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса24 мая 2024Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и
- ННадежда10 мая 2024Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!
- ААнна29 апреля 2024Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.
- ККристина30 марта 2024Спасибо огромнейшее Ирине за такую потрясающую экскурсию! Получилась прогулка с другом, а не стандартная экскурсия) Именно благодаря Вам Осло останется для меня очень теплым воспоминанием и городом, в который хочется вернуться еще) Безумно Вам благодарна!
- ЭЭрика9 октября 2023Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую
- ДДмитрий4 сентября 2023Рами, большое спасибо за интересную прогулку. Наша экскурсия была похожа на встречу с давним знакомым, с которым не виделись много лет, и вот наконец встретились. Два часа беседы об истории, современности, жизни пролетели как один миг. Успехов и здоровья!!!
- ННина11 июля 2023Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно
- EElmira22 июня 2023Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!
- VVictoria18 июня 2023Нам посчастливилось, что нашим экскурсоводом в Осло был Рами. Он великолепно провел экскурсию, познакомил нас с самыми красивыми и интересными
Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Летние»
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