Арнаминты Абу-Даби

Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби
Добро пожаловать в удивительный город Абу-Даби, где современность переплетается с вековой историей, а восточная сказка становится частью повседневной жизни.

Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.
Арнаминты Абу-Даби
Арнаминты Абу-Даби
Арнаминты Абу-Даби
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Sheikh Zayed Grand Mosque
  • Qasr al watan
  • Heritage Village
  • Cornish
  • Mina Souq

Описание

Город Абу-Даби, где современность переплетается с вековой историей, а восточная сказка становится частью повседневной жизни. Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.

Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque

Вас ждет не только великолепная архитектура и красивые фото, но и захватывающие рассказы о городе глазами жителей. Узнаем удивительные факты о создании этого шедевра архитектуры, о влиянии культуры на его дизайн, и, конечно, о том, как он стал душой и гордостью нашего города.

Qasr Al Watan

Переведем название «Qasr Al Watan» и откроем для вас множество интересных аспектов этого места. Насладитесь роскошью и великолепием президентского дворца, узнайте его роль в современной политике и искусстве, а также о том, какие тайны скрываются за его величественными стенами.

Heritage Village

В этной маленькой этнографической деревне мы с вами отправимся в путешествие в прошлое. Узнаем о жизни до современности, рассмотрим традиционные ремесла и погрузимся в атмосферу старой красивой восточной сказки.

Набережная

Прогулка по набережной Абу-Даби раскроет перед вами фасады современных зданий, каждое из которых несет свою удивительную историю. Наш гид расскажет вам о замыслах архитекторов, об их вдохновении и о том, как здания стали символами города.

Рынок, базар

Погрузитесь в атмосферу восточного базара, ощутите гостеприимство востока. Наши гиды расскажут вам не только о продуктах и ремеслах, но и поделятся историями о том, как торговля была важной частью жизни города на протяжении веков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Билеты в Qasr Al Watan для группы до 4 человек
Что не входит
  • Дополнительные билеты.
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • 1 Хорошее настроение
  • 2 Желание получать информацию, позновать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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