Добро пожаловать в удивительный город Абу-Даби, где современность переплетается с вековой историей, а восточная сказка становится частью повседневной жизни.
Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.
Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.
Ближайшие даты:
6
фев
фев
7
фев
фев
10
фев
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Sheikh Zayed Grand Mosque
- Qasr al watan
- Heritage Village
- Cornish
- Mina Souq
Описание
Город Абу-Даби, где современность переплетается с вековой историей, а восточная сказка становится частью повседневной жизни. Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.
Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque
Вас ждет не только великолепная архитектура и красивые фото, но и захватывающие рассказы о городе глазами жителей. Узнаем удивительные факты о создании этого шедевра архитектуры, о влиянии культуры на его дизайн, и, конечно, о том, как он стал душой и гордостью нашего города.
Qasr Al Watan
Переведем название «Qasr Al Watan» и откроем для вас множество интересных аспектов этого места. Насладитесь роскошью и великолепием президентского дворца, узнайте его роль в современной политике и искусстве, а также о том, какие тайны скрываются за его величественными стенами.
Heritage Village
В этной маленькой этнографической деревне мы с вами отправимся в путешествие в прошлое. Узнаем о жизни до современности, рассмотрим традиционные ремесла и погрузимся в атмосферу старой красивой восточной сказки.
Набережная
Прогулка по набережной Абу-Даби раскроет перед вами фасады современных зданий, каждое из которых несет свою удивительную историю. Наш гид расскажет вам о замыслах архитекторов, об их вдохновении и о том, как здания стали символами города.
Рынок, базар
Погрузитесь в атмосферу восточного базара, ощутите гостеприимство востока. Наши гиды расскажут вам не только о продуктах и ремеслах, но и поделятся историями о том, как торговля была важной частью жизни города на протяжении веков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Билеты в Qasr Al Watan для группы до 4 человек
- Что не входит
- Дополнительные билеты.
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Договоримся с гостем откуда удобноЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- 1 Хорошее настроение
- 2 Желание получать информацию, позновать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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