Город Абу-Даби, где современность переплетается с вековой историей, а восточная сказка становится частью повседневной жизни. Наши лицензированные гиды с удовольствием приглашают вас в захватывающее путешествие по красотам и тайнам этого уникального города.

Мечеть Sheikh Zayed Grand Mosque

Вас ждет не только великолепная архитектура и красивые фото, но и захватывающие рассказы о городе глазами жителей. Узнаем удивительные факты о создании этого шедевра архитектуры, о влиянии культуры на его дизайн, и, конечно, о том, как он стал душой и гордостью нашего города.

Qasr Al Watan

Переведем название «Qasr Al Watan» и откроем для вас множество интересных аспектов этого места. Насладитесь роскошью и великолепием президентского дворца, узнайте его роль в современной политике и искусстве, а также о том, какие тайны скрываются за его величественными стенами.

Heritage Village

В этной маленькой этнографической деревне мы с вами отправимся в путешествие в прошлое. Узнаем о жизни до современности, рассмотрим традиционные ремесла и погрузимся в атмосферу старой красивой восточной сказки.

Набережная

Прогулка по набережной Абу-Даби раскроет перед вами фасады современных зданий, каждое из которых несет свою удивительную историю. Наш гид расскажет вам о замыслах архитекторов, об их вдохновении и о том, как здания стали символами города.

Рынок, базар

Погрузитесь в атмосферу восточного базара, ощутите гостеприимство востока. Наши гиды расскажут вам не только о продуктах и ремеслах, но и поделятся историями о том, как торговля была важной частью жизни города на протяжении веков.