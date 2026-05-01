Абу-Даби — удивительное пространство, где под одним небом сосуществуют четыре религии.
Мы побываем в нескольких храмах, и вы увидите, как толерантность вплетена в местную культуру на уровне пространства и орнаментов. Узнаете, как вера может объединять, а не разобщать. И разберётесь, как принцип взаимного уважения отражается в архитектуре.
Описание экскурсии
Дом семьи Авраама — символ мира и взаимопонимания, который объединяет мечеть, церковь и синагогу (~1 ч)
- Вы увидите, как архитектура объединяет три религии, восходящие к одному праотцу
- Я расскажу, почему этот проект называют Домом Единства
- В тишине двора, среди белых арок и световых отражений, мы поговорим о вере, уважении и человеческом достоинстве
Мечеть шейха Зайда — жемчужина исламской архитектуры, где белый мрамор, инкрустации из полудрагоценных камней, золотые купола и зеркальные пруды создают ощущение покоя и совершенства (~1,5 ч)
- Вы узнаете, какие символы скрыты в деталях и как создавалась мечеть
- Я объясню, почему она стала сердцем духовной жизни ОАЭ
Индуистский храм — воплощение мира и красоты (~1 ч)
- Мы окажемся в пространстве, где звучат мантры и пахнет сандаловым деревом и цветами
- Вы познакомитесь с основами индуистской философии, узнаете о значении ритуалов и символике образов богов
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером KIA Sedan, KIA Carnival или Toyota Hiace. В салоне есть бутилированная питьевая вода для пассажиров
- Дополнительно оплачивается питание- по желанию
- Доплата за трансфер с выездом из других Эмиратов: из Дубая — $50, из Шарджи и Аджмана — $150, из Рас-эль-Хаймы и Фуджейры — $200 в обе стороны за машину.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Абу-Даби
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 445 туристов
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что обязательно вернусь сюда
