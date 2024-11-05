Деревня Наследия – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня Наследия» в Абу-Даби на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.
  • М
    Мария
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Вчера я и мой сын окунулись в историю столицы Эмиратов Абу-Даби Нас встретили на комфортабельном авто Тимур. Классный и веселый экскурсовод! Интересный
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    рассказ о посещаемых местах и окрестностях,профессионально составлена логистика, неимоверные локации и очень комфортная программа- которую можно изменить по своему вкусу))) Бонусом ко всему - куча крутых видео и фото! Тимур сделает максимально, чтобы поездка была незабываемой!!! Рекомендую🤗🤗👏🤗

  • Х
    Хамида
    1 мая 2024
    Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
    Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
  • А
    Алена
    13 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Деревня Наследия»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Бурдж-Халифа
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в ноябре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Деревня Наследия" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 330. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Деревня Наследия», 21 ⭐ отзыв, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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