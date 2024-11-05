О Ольга Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.

М Мария Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби читать дальше рассказ о посещаемых местах и окрестностях,профессионально составлена логистика, неимоверные локации и очень комфортная программа- которую можно изменить по своему вкусу))) Бонусом ко всему - куча крутых видео и фото! Тимур сделает максимально, чтобы поездка была незабываемой!!! Рекомендую🤗🤗👏🤗 Вчера я и мой сын окунулись в историю столицы Эмиратов Абу-Даби Нас встретили на комфортабельном авто Тимур. Классный и веселый экскурсовод! Интересный

Х Хамида Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби Отличная экскурсия,много интересной информации,спасибо гиду)все как надо,чистая машину,комфортное вождение.

Т Татьяна Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"