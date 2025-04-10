Погрузитесь в атмосферу арабской сказки в аквапарке Yas Waterworld.



Более 15 гектаров водных развлечений ждут вас! 43 аттракциона, включая горки и бассейны, обеспечат незабываемые впечатления. Обед в одном из ресторанов на территории аквапарка добавит удовольствия вашему дню. Прекрасный выбор для семейного отдыха и приключений.



Аквапарк расположен рядом с парком Феррари, что делает его идеальным местом для посещения на острове Яс

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение аквапарка Yas Waterworld в Абу-Даби лучше всего планировать с октября по март. В это время можно комфортно наслаждаться всеми водными аттракционами и отдыхом на свежем воздухе, что делает ваш визит более приятным и запоминающимся.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.