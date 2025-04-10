Погрузитесь в атмосферу арабской сказки в аквапарке Yas Waterworld.
Более 15 гектаров водных развлечений ждут вас! 43 аттракциона, включая горки и бассейны, обеспечат незабываемые впечатления. Обед в одном из ресторанов на территории аквапарка добавит удовольствия вашему дню. Прекрасный выбор для семейного отдыха и приключений.
Аквапарк расположен рядом с парком Феррари, что делает его идеальным местом для посещения на острове Яс
5 причин купить этот билет
- 🎢 43 водных аттракциона
- 🍽️ Включён обед
- 🏝️ Расположение на острове Яс
- 🚌 Бесплатный автобус «Яс-экспресс»
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение аквапарка Yas Waterworld в Абу-Даби лучше всего планировать с октября по март. В это время можно комфортно наслаждаться всеми водными аттракционами и отдыхом на свежем воздухе, что делает ваш визит более приятным и запоминающимся.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Yas Waterworld
- Парк Феррари
Описание билета
Что вы получите
- Вход в аквапарк с 43 водными аттракционами, которые созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата
- Доступ ко всем горкам, аттракционам и бассейнам на территории аквапарка
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день подойдите к турникетам аквапарка Yas Waterworld и покажите свой билет на экране смартфона
3. Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00
Важная информация
- Аквапарк находится рядом с парком Феррари в центре острова Яс. Добраться сюда можно на бесплатном автобусе «Яс-экспресс»
- Детям до 3-х лет билет не нужен. Детям до 11 лет необходимо сопровождение взрослых
- Аренда ячейки и полотенца (60 дрх) не входит в стоимость билета
- Некоторые аттракционы имеют ограничения по росту и доступны для детей выше 1.30 метра
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$95
|Дети 3-11 лет
|$80
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аквапарка Yas
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Абу-Даби
Провела экскурсии для 14631 туриста
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
10 апр 2025
Отличный аквапарк, есть «страшные»горки, для детей тоже много чего! Фастфуд ужасный, доехали туда и обратно на бесплатном автобусе, билеты в аквапарк при входе в автобус даже не спросили. людей много, но очередей на горки не было. Время прошло очень быстро, в два парка аттракционов за один день-не вариант.
Входит в следующие категории Абу-Даби
