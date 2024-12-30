6.5 часов
Индивидуальная
Активный день в пустыне Абу-Даби
Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас
Сегодня в 14:30
1 янв в 14:30
$70 за человека
1 час
Билеты
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
$90 за билет
13 часов
Билеты
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Погрузитесь в мир скорости и адреналина в Ferrari World! Откройте для себя 20 аттракционов и насладитесь обедом в ресторане парка
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
1 янв в 11:00
2 янв в 11:00
$90 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Активности»
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