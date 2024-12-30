Найдено 3 экскурсии в категории « Активности » в Абу-Даби на русском языке, цены от $70. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 6.5 часов Индивидуальная Активный день в пустыне Абу-Даби Экзотическая пустыня Абу-Даби предлагает незабываемые приключения: экстремальная езда на джипах, катание на верблюдах и сэндборд ждут вас $ 70 за человека 1 час Билеты Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом Водные развлечения для детей и взрослых круглый год Начало: У аквапарка Yas Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00 $ 90 за билет 13 часов Билеты Билеты в парк Ferrari World с обедом Погрузитесь в мир скорости и адреналина в Ferrari World! Откройте для себя 20 аттракционов и насладитесь обедом в ресторане парка Начало: В парке Ferrari World Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 $ 90 за билет Другие экскурсии Абу-Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Активности»

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