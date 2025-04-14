Парки на выбор: Ferrari World Это — крупнейший тематический парк на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей Абу-Даби. Рассмотрите старые и новые модели Феррари, разгонитесь до 220 км/час на американских горках и пройдите обучение в школе гонщиков. Это идеальное место для детей и взрослых. Каждый здесь найдет себе занятие и познает мир адреналина и скорости.

Sea

World Abu Dhabi Отправляйтесь в тематический парк, чтобы узнать о многообразии подводного мира, ведь Sea

World также является центром исследования, спасения и реабилитации животных. Здесь вас будут ждать 8 тематических зон, которые расскажут о морских обитателях, а также захватывающие дух аттракционы. Warner Bros. World Отличный выбор для любителей комиксов и мультфильмов! Здесь находятся шесть интерактивных зон, а также три десятка горок, аттракционов и развлечений. Все они посвящены любимым персонажам знаменитой киностудии:

Бэтмен, Флинстоуны, Том и Джерри, Скуби-Ду, Багз Банни и другие… Аквапарк Yas

Water

World Головокружительные аттракционы для любителей острых ощущений, а также развлечения для всей семьи сделают ваш день в аквапарке Yas Waterworld незабываемым. Вас ждут превосходные водные горки, огромный бассейн с волнами и рафтинг по спокойной реке — неудивительно, что Yas Waterworld был признан лучшим аквапарком в мире. Важная информация: