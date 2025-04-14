Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld

Откройте для себя невероятные парки Абу-Даби! Вас ждут гонки в Ferrari World, морские приключения в SeaWorld и мультяшные герои Warner Bros
Добро пожаловать в мир развлечений Абу-Даби! Билет в несколько парков позволит насладиться аттракционами Ferrari World, исследовать морскую жизнь в SeaWorld, встретиться с любимыми героями Warner Bros. и получить заряд адреналина
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в Yas Waterworld.

Каждый парк предлагает уникальные впечатления, будь то захватывающие дух американские горки или интерактивные зоны для детей. Билеты с открытой датой обеспечат гибкость вашего визита. Не упустите шанс посетить эти невероятные места

5
4 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🎢 Захватывающие аттракционы
  • 🌊 Водные приключения
  • 🎬 Любимые мультгерои
  • 🚗 Гонки на Ferrari
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Развлечения для всей семьи
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Ближайшие даты:
24
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апр
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Ferrari World
  • SeaWorld Abu Dhabi
  • Warner Bros. World
  • Yas Waterworld

Описание билета

Парки на выбор: Ferrari World Это — крупнейший тематический парк на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей Абу-Даби. Рассмотрите старые и новые модели Феррари, разгонитесь до 220 км/час на американских горках и пройдите обучение в школе гонщиков. Это идеальное место для детей и взрослых. Каждый здесь найдет себе занятие и познает мир адреналина и скорости.

Sea

World Abu Dhabi Отправляйтесь в тематический парк, чтобы узнать о многообразии подводного мира, ведь Sea
World также является центром исследования, спасения и реабилитации животных. Здесь вас будут ждать 8 тематических зон, которые расскажут о морских обитателях, а также захватывающие дух аттракционы. Warner Bros. World Отличный выбор для любителей комиксов и мультфильмов! Здесь находятся шесть интерактивных зон, а также три десятка горок, аттракционов и развлечений. Все они посвящены любимым персонажам знаменитой киностудии:
Бэтмен, Флинстоуны, Том и Джерри, Скуби-Ду, Багз Банни и другие… Аквапарк Yas

Water

World Головокружительные аттракционы для любителей острых ощущений, а также развлечения для всей семьи сделают ваш день в аквапарке Yas Waterworld незабываемым. Вас ждут превосходные водные горки, огромный бассейн с волнами и рафтинг по спокойной реке — неудивительно, что Yas Waterworld был признан лучшим аквапарком в мире. Важная информация:
  • Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
  • Некоторые аттракционы могут быть на техобслуживании, в том числе скоростной аттракцион Formula Rossa. Обновления по аттракционам доступны на официальном сайте парка.

Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ferrari World
  • SeaWorld Abu Dhabi
  • Warner Bros. World
  • Аквапарк YasWaterWorld
Что включено
  • Билеты в два, три или 4 парка на выбор
  • Безлимитное катание на аттракционах парка и посещение шоу-программ
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Yas Island, Abu Dhabi
Когда и как рано покупать?
Когда: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Первый парк вы можете посетить в течение 2 месяцев после покупки
  • Остальные необходимо посетить в течение 6 дней после первого
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Д
14 апр 2025
Нас 5ро - семья, 2е родителей и дети 6, 11 и 18 лет, были в апреле 2025. 4ро выбрали аквапарк и океанариум, сын 18 лет выбрал океанариум и феррари парк.
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В аквапарк ходили во вторник, вроде неплохое время народу много конечно, но прокатиться можно, лучше идти прям с утра чтоб на все успеть, не самый большой, но достойный, еда дорогая, но поесть наверное прийдется, рюкзаки шманают, но не сильно, вероятно что-то можно с собой взять, но на день врядли хватит. В океанариум ходили в четверг, тоже хорошо, от океанариума очень приятные впечатления - кто- то тут писал что в Москве также - ну странный отзыв, тут все намного круче, столько тематических залов, все ухожено, куча панорамных стекол, животные довольные, чуть ли не руками можешь их трогать - никто не визжит -"нельзя" и тд. Еда тоже дорогая, рюкзаки шманали жестко, колу отобрали - можно воду, чипсы сначала отобрали, потом оставили - можно типа еду для детей брать. Получилось что тут брать дешевле чем на оф сайте 114$ против 134$, ну и естественно платишь нашей картой или СБП что несомненно удобно, здесь организатор был более сдержанный но на вопрос ответил, и билеты прислал, ездили в пустыню там вообще организатор четкий - здесь пойдет

V
20 мар 2025
Все отлично! Электронные билеты, действительно, гораздо дешевле билетов на месте. Если хотите посетить два парка за день, обратите внимание на время работы каждого, потому что, например SeaWorld работает с 10
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до 17, а WB с 11 до 18, соответственно, сначала идем в SW к 10, а потом в WB до 18. Два парка за день это максимум и то лучше посещать один за день, потому что столько эмоций, которые не хочется смешивать друг с другом. Между парками вполне можно пройтись пешком, дорога занимает в среднем 30 минут, но можно взять и такси.

В SeaWorld к пингвинам берите с собой теплые вещи (детям шапки или кофты с капюшоном), там реально очень холодно и лежит снег.

Касательно сервиса, удобно, что можно оплатить российской картой. Билеты приходят на почту через пару часов после покупки.

М
8 мар 2025
Ребята, всё прошло замечательно, спасибо большое!!!
В
9 янв 2025
Я в восторге от возможности приобрести по карте мир два билета, практически по цене одного)) Оплатила $114, менеджер связалась со мной по электронной почте и спросила какие два парка я
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хотела бы посетить (я выбрала Феррари и Worner Bros.), после чего она мне прислала два билета в эти парки. Когда пришла в парк, то просто показала qr код и меня пропустили. Я бы еще настоятельно советовала покупать fast pass, чтобы не стоять в общих очередях на аттракционы. Эти фаст пассы продаются непосредственно в парках. В Феррари стоил 150 дирхам, а в Worner Bros 250 дирхам. С ними есть шанс, что вы успеете прокатиться на большинстве аттракционов.
В билеты также входил обед. Пообедать можно не во всех ресторанах, - в каких именно, - нужно спрашивать у персонала на месте. Для получения обеда нужно предоставить qr код вашего входного билета. Обед в обоих парках был очень сытный и вкусный))) Спасибо большое организатору за такой сервис) Было бы круто, если бы еще что-нибудь придумали с fast passes, - чтобы их тоже была возможность купить через Спутник. Это было бы вообще супер))

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