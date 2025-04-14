Добро пожаловать в мир развлечений Абу-Даби! Билет в несколько парков позволит насладиться аттракционами Ferrari World, исследовать морскую жизнь в SeaWorld, встретиться с любимыми героями Warner Bros. и получить заряд адреналина
5 причин купить этот билет
- 🎢 Захватывающие аттракционы
- 🌊 Водные приключения
- 🎬 Любимые мультгерои
- 🚗 Гонки на Ferrari
- 👨👩👧👦 Развлечения для всей семьи
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Ferrari World
- SeaWorld Abu Dhabi
- Warner Bros. World
- Yas Waterworld
Описание билета
Парки на выбор: Ferrari World Это — крупнейший тематический парк на Ближнем Востоке и уже одна из главных достопримечательностей Абу-Даби. Рассмотрите старые и новые модели Феррари, разгонитесь до 220 км/час на американских горках и пройдите обучение в школе гонщиков. Это идеальное место для детей и взрослых. Каждый здесь найдет себе занятие и познает мир адреналина и скорости.
Sea
World Abu Dhabi Отправляйтесь в тематический парк, чтобы узнать о многообразии подводного мира, ведь Sea
World также является центром исследования, спасения и реабилитации животных. Здесь вас будут ждать 8 тематических зон, которые расскажут о морских обитателях, а также захватывающие дух аттракционы. Warner Bros. World Отличный выбор для любителей комиксов и мультфильмов! Здесь находятся шесть интерактивных зон, а также три десятка горок, аттракционов и развлечений. Все они посвящены любимым персонажам знаменитой киностудии:
Бэтмен, Флинстоуны, Том и Джерри, Скуби-Ду, Багз Банни и другие… Аквапарк Yas
Water
World Головокружительные аттракционы для любителей острых ощущений, а также развлечения для всей семьи сделают ваш день в аквапарке Yas Waterworld незабываемым. Вас ждут превосходные водные горки, огромный бассейн с волнами и рафтинг по спокойной реке — неудивительно, что Yas Waterworld был признан лучшим аквапарком в мире. Важная информация:
- Билеты с открытой датой и временем посещения парка.
- Некоторые аттракционы могут быть на техобслуживании, в том числе скоростной аттракцион Formula Rossa. Обновления по аттракционам доступны на официальном сайте парка.
Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ferrari World
- SeaWorld Abu Dhabi
- Warner Bros. World
- Аквапарк YasWaterWorld
Что включено
- Билеты в два, три или 4 парка на выбор
- Безлимитное катание на аттракционах парка и посещение шоу-программ
Что не входит в цену
- Трансфер
- Услуги гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Yas Island, Abu Dhabi
Когда и как рано покупать?
Когда: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Первый парк вы можете посетить в течение 2 месяцев после покупки
- Остальные необходимо посетить в течение 6 дней после первого
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
14 апр 2025
Нас 5ро - семья, 2е родителей и дети 6, 11 и 18 лет, были в апреле 2025. 4ро выбрали аквапарк и океанариум, сын 18 лет выбрал океанариум и феррари парк.
V
Victor
20 мар 2025
Все отлично! Электронные билеты, действительно, гораздо дешевле билетов на месте. Если хотите посетить два парка за день, обратите внимание на время работы каждого, потому что, например SeaWorld работает с 10
М
МАРИНА
8 мар 2025
Ребята, всё прошло замечательно, спасибо большое!!!
В
Виринея
9 янв 2025
Я в восторге от возможности приобрести по карте мир два билета, практически по цене одного)) Оплатила $114, менеджер связалась со мной по электронной почте и спросила какие два парка я
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