Грандиозный Дубай - из Абу-Даби

Познакомьтесь с Дубаем: от исторических кварталов до современных чудес. Впечатляющие небоскрёбы и рукотворные острова ждут вас
Эта экскурсия открывает перед туристами весь спектр уникальных достопримечательностей Дубая.

Посетители смогут увидеть исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф, насладиться роскошью Жумейры и полюбоваться на легендарный отель Бурдж-эль-Араб.

Также в программе посещение рукотворного Пальмового острова и самого большого колеса обозрения на острове Blue Waters.

Прогулка по Дубай Марине, известной как арабское Монако, и посещение крупнейшего торгового центра Дубай Молл завершат этот насыщенный день
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Увидеть небоскрёбы и рукотворные острова
  • 🏛️ Познакомиться с историей Дубая
  • 🌴 Прогуляться по Пальмовому острову
  • 🛍️ Посетить крупнейший торговый центр
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно наслаждаться прогулками и экскурсиями без лишнего дискомфорта. В апреле и октябре также можно посетить Дубай, но температура будет выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но экскурсии всё равно доступны, особенно если предпочесть посещение крытых объектов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Грандиозный Дубай - из Абу-Даби© Мохаммад
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Аль-Бастакия
  • Аль-Сифф
  • Жумейра
  • Бурдж-эль-Араб
  • Пальмовый остров
  • Дубай Марина
  • Остров Blue Waters
  • Дубай Молл

Описание экскурсии

Исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф с традиционной арабской архитектурой и узкими улочками

Жумейра — престижный район с роскошными виллами и знаменитыми пляжами

Бурдж-эль-Араб — легендарный отель «Парус», единственный в мире с 7 звёздами

Арабская Венеция — комплекс отелей, построенных вдоль искусственного канала в венецианском стиле

Аллея позолоченных арабских скакунов — место, где можно увидеть впечатляющие скульптуры золотых лошадей

Пальмовый остров (Palm Jumeirah) — рукотворный остров с туннелем под водой и монорельсовой дорогой

Дубай Марина, или арабское Монако — район с самыми высокими в мире жилыми небоскрёбами и яхт-клубом

Остров Blue Waters — место, где находится самое большое колесо обозрения в мире

Парк цветов и парк бабочек — невероятные ботанические сады (по желанию)

Дубай Молл — крупнейший торговый центр с поющими фонтанами, океанариумом, водопадом бедуинов и знаменитым небоскрёбом Бурдж Халифа (828 м)

Вы узнаете:

  • Историю Дубая от первых поселений арабов до современного мегаполиса
  • Какими были первые промыслы на территории эмирата
  • О политическом становлении региона, включая роль племени Бани Яс
  • О строительстве Бурдж Халифа, Бурдж-эль-Араб и других архитектурных рекордсменов
  • Какие рекорды Гиннеса принадлежат Дубаю и как город продолжает удивлять мир

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле GMC, KIA, Hyndai, Nissan. Есть детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (по желанию):
    — Бурдж Халифа $50
    — Океанариум $50
    — Парк цветов $30
  • Обед не входит в стоимость (от $7 за чел.)
  • Вода и напитки в машине включены в стоимость
  • Экскурсия подходит для путешественников любого возраста — мы позаботимся, чтобы комфортно и интересно было всем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$169
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад
Мохаммад — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 732 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Александр
28 окт 2025
Мохаммед очень приятный человек и семьянин. Много рассказал про Абу даби пока ехали в Дубай. Там провез по всем местам лучшим. Очень довольны остались. Даже беременна жена не очень устала и благодарна организатору и мне)
Б
Белла
28 окт 2025
Всё было на высшем уровне. Отличный гид, прекрасный человек, всезнающий, интересный, приятно с ним общаться. Всем советую выбрать именно Мухамеда.
Всё было на высшем уровне. Отличный гид, прекрасный человек, всезнающий, интересный, приятно с ним общаться. Всем советую выбрать именно Мухамеда.
Irina
Irina
28 сен 2025
С большим нетерпением ждали эту экскурсию!! Конечно грандиозный Дубай покорил наши сердца!! Огромная благодарность нашему гиду- машина приехала во время,высочайший профессионализм по теме, глубокие исторические знания,дополнительная информация,приятный в общении!! Выполнив
всю программу, завёз нас за покупками- все пакеты нес сам до машины(дополнительный,приятный бонус- забота о клиентах) Причем везде" поработал" и нашим фотографом!!! На обратном пути зашёл разговор о местных сладостях! И вот пожалуйста - завёз нас на базар,купить разнообразных фиников и сладостей(что естественно не входило в программу и естественно растянулось по времени!) И ещё раз хочу отметить- ЕГО знания! Слушали затаив дыхание! Спасибо большое за великолепно проведенный день!!

Э
Эмилия
22 сен 2025
Были на экскурсии с прекрасным гидом Мохаммадом в Дубае, забирал нас из Абу даби, приехал вовремя, по маршруту учел все наши пожелания, рассказывал очень интересно, а главное много! Знает лучшие точки для прекрасных фото, еще и сам фотографирует 😄 Контент был что надо, огромная благодарность за этот чудесный день! Рекомендую от всей души
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Огромное спасибо Мохаммаду за прекрасный день в Дубае! Очень очень все профессионально и комфортно. До экскурсии очень гибкая позиция на программу, советы, поддержка. Моххамад не только учел все наши пожалания, но и сделал все намного лучше! Очень рекомендуем!

