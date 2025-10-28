Эта экскурсия открывает перед туристами весь спектр уникальных достопримечательностей Дубая.



Посетители смогут увидеть исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф, насладиться роскошью Жумейры и полюбоваться на легендарный отель Бурдж-эль-Араб.



Также в программе посещение рукотворного Пальмового острова и самого большого колеса обозрения на острове Blue Waters.



Прогулка по Дубай Марине, известной как арабское Монако, и посещение крупнейшего торгового центра Дубай Молл завершат этот насыщенный день

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно наслаждаться прогулками и экскурсиями без лишнего дискомфорта. В апреле и октябре также можно посетить Дубай, но температура будет выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но экскурсии всё равно доступны, особенно если предпочесть посещение крытых объектов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.