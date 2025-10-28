Познакомьтесь с Дубаем: от исторических кварталов до современных чудес. Впечатляющие небоскрёбы и рукотворные острова ждут вас
Эта экскурсия открывает перед туристами весь спектр уникальных достопримечательностей Дубая.
Посетители смогут увидеть исторические районы Аль-Бастакия и Аль-Сифф, насладиться роскошью Жумейры и полюбоваться на легендарный отель Бурдж-эль-Араб.
Также в программе посещение рукотворного Пальмового острова и самого большого колеса обозрения на острове Blue Waters.
Прогулка по Дубай Марине, известной как арабское Монако, и посещение крупнейшего торгового центра Дубай Молл завершат этот насыщенный день
5 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏙️ Увидеть небоскрёбы и рукотворные острова
🏛️ Познакомиться с историей Дубая
🌴 Прогуляться по Пальмовому острову
🛍️ Посетить крупнейший торговый центр
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Дубая - с ноября по март, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно наслаждаться прогулками и экскурсиями без лишнего дискомфорта. В апреле и октябре также можно посетить Дубай, но температура будет выше. В летние месяцы, с мая по сентябрь, жара может быть значительной, но экскурсии всё равно доступны, особенно если предпочесть посещение крытых объектов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Мохаммад — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 732 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира.
Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
А
Александр
28 окт 2025
Мохаммед очень приятный человек и семьянин. Много рассказал про Абу даби пока ехали в Дубай. Там провез по всем местам лучшим. Очень довольны остались. Даже беременна жена не очень устала и благодарна организатору и мне)
Б
Белла
28 окт 2025
Всё было на высшем уровне. Отличный гид, прекрасный человек, всезнающий, интересный, приятно с ним общаться. Всем советую выбрать именно Мухамеда.
Irina
28 сен 2025
С большим нетерпением ждали эту экскурсию!! Конечно грандиозный Дубай покорил наши сердца!! Огромная благодарность нашему гиду- машина приехала во время,высочайший профессионализм по теме, глубокие исторические знания,дополнительная информация,приятный в общении!! Выполнив читать дальше
всю программу, завёз нас за покупками- все пакеты нес сам до машины(дополнительный,приятный бонус- забота о клиентах) Причем везде" поработал" и нашим фотографом!!! На обратном пути зашёл разговор о местных сладостях! И вот пожалуйста - завёз нас на базар,купить разнообразных фиников и сладостей(что естественно не входило в программу и естественно растянулось по времени!) И ещё раз хочу отметить- ЕГО знания! Слушали затаив дыхание! Спасибо большое за великолепно проведенный день!!
Э
Эмилия
22 сен 2025
Были на экскурсии с прекрасным гидом Мохаммадом в Дубае, забирал нас из Абу даби, приехал вовремя, по маршруту учел все наши пожелания, рассказывал очень интересно, а главное много! Знает лучшие точки для прекрасных фото, еще и сам фотографирует 😄 Контент был что надо, огромная благодарность за этот чудесный день! Рекомендую от всей души
Д
Дмитрий
16 июн 2025
Огромное спасибо Мохаммаду за прекрасный день в Дубае! Очень очень все профессионально и комфортно. До экскурсии очень гибкая позиция на программу, советы, поддержка. Моххамад не только учел все наши пожалания, но и сделал все намного лучше! Очень рекомендуем!