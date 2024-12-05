Экскурсии Абу-Даби об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
скидка
10%
52 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
277$250 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
На машине
130 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
На машине
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Увидеть ключевые достопримечательности столицы ОАЭ и лучше узнать арабскую культуру
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 декабря 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Получили, то, что ожидали. Спасибо огромное! Маршрут был составлен под наши пожелания
  • М
    Маргарита
    30 ноября 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Заказ на трипстере делала впервые. Первый опыт оказался удачным, что не могло не порадовать. Спасибо Эмилю за отлично проведённую экскурсию с учётом всех наших пожеланий и полученные положительные эмоции.
  • О
    Оксана
    28 ноября 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Очень приятный и пунктуальный гид. Сообщает много полезной информации. Имеет возможность переодеть вас для посещения мест со строгим дресс-кодом. Экскурсия проходит на удобном автомобиле и в выбранном вами формате. Спасибо, Эмиль.
  • o
    olesaastafeva325@gmail.com
    26 ноября 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Все прошло прекрасно. Были учтены все наши пожелания. Эмиль очень грамотный и тактичный гид. Отвечал на любые вопросы. Слушать его одно удовольствие. Обязательно будем рекомендовать всем.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Великолепное путешествие! Наш гид Анна прекрасный рассказчик, познакомила нас с местной историей, культурой и традициями. Очень понравилась душевная атмосфера, видно,
    читать дальше

    что гид работает с удовольствием, она знает крутые локации для фото, были учтены все наши пожелания, мы успели все по плану и даже больше!

  • Г
    Галина
    15 октября 2024
    Покорить Абу-Даби за один день
    Нам всё понравилось, и экскурсия и экскурсовод. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  2. Покорить Абу-Даби за один день
  3. Здравствуй, Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Самое главное
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 182 ⭐ отзыва, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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