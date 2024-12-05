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10%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
277$250 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Увидеть ключевые достопримечательности столицы ОАЭ и лучше узнать арабскую культуру
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 декабря 2024Получили, то, что ожидали. Спасибо огромное! Маршрут был составлен под наши пожелания
- ММаргарита30 ноября 2024Заказ на трипстере делала впервые. Первый опыт оказался удачным, что не могло не порадовать. Спасибо Эмилю за отлично проведённую экскурсию с учётом всех наших пожеланий и полученные положительные эмоции.
- ООксана28 ноября 2024Очень приятный и пунктуальный гид. Сообщает много полезной информации. Имеет возможность переодеть вас для посещения мест со строгим дресс-кодом. Экскурсия проходит на удобном автомобиле и в выбранном вами формате. Спасибо, Эмиль.
- oolesaastafeva325@gmail.com26 ноября 2024Все прошло прекрасно. Были учтены все наши пожелания. Эмиль очень грамотный и тактичный гид. Отвечал на любые вопросы. Слушать его одно удовольствие. Обязательно будем рекомендовать всем.
- ООльга4 ноября 2024Великолепное путешествие! Наш гид Анна прекрасный рассказчик, познакомила нас с местной историей, культурой и традициями. Очень понравилась душевная атмосфера, видно,
- ГГалина15 октября 2024Нам всё понравилось, и экскурсия и экскурсовод. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «История и архитектура»
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