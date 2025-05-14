Мои заказы

Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес

Погрузитесь в уникальную атмосферу Абу-Даби, где традиции встречаются с современностью. Узнайте больше о культуре и архитектуре города
Экскурсия по Абу-Даби - это возможность глубже понять город через его знаковые места.

Величественная мечеть Шейха Зайда и роскошный Эмирейтс Палас покажут контраст традиций и современности. Посещение этнографической деревни Heritage Village позволит окунуться в быт бедуинов. Комфортабельный автомобиль обеспечит удобство передвижения. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый момент наполнен историей и роскошью
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Персонализированное путешествие
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🏰 Роскошный Эмирейтс Палас
  • 🏞 Этнографическая деревня Heritage Village
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года погода прохладная, что делает экскурсии более приятными. Март и апрель также подходят для поездки, но может быть немного жарче. В ноябре комфортная температура и меньшая загруженность делают его отличным выбором. Летом, с мая по сентябрь, из-за высокой температуры и влажности экскурсии могут быть менее комфортными, но при этом возможны более выгодные предложения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес© Садир
Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес© Садир
Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес© Садир
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Зайда
  • Эмирейтс Палас
  • Heritage Village
  • Last Exit

Описание экскурсии

Это будет захватывающее путешествие по знаковым местам города, где культура и архитектура сплетаются в единую историю.

Первое впечатление

Ваше знакомство с Абу-Даби начнётся с остановки на фудкорте с элементами автомобильной тематики Last Exit, вдохновлённом культовой вселенной фильма «Безумный Макс». Это место не только подарит эффектные фотографии, но и зарядит энергией перед предстоящими открытиями.

Святыня исламского мира

Величественная, выстроенная из ослепительно белого итальянского мрамора Мечеть Шейха Зайда поражает размахом и деталями. Здесь вы увидите потрясающую 12-тонную люстру из золота и хрусталя, а также один из самых больших в мире ковров ручной работы.

Погружение в традиции

Чтобы прочувствовать дух традиционного арабского мира, мы посетим Heritage Village — этнографическую деревню, воссоздающую быт и культуру бедуинов. Здесь вы увидите традиционные дома, ремесленные мастерские и при желании попробуете местные угощения.

Роскошь и современность

Контрастом к традиционному укладу станет визит в легендарный Эмирейтс Палас — роскошный президентский отель, где золотые потолки, мраморные колонны и изысканный интерьер создают атмосферу королевского величия. Здесь даже кофе подают с золотой крошкой — настоящая восточная сказка!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном 7-местном автомобиле Chevrolet с кондиционером
  • Дресс-код для посещения мечети Шейха Зайда:
    — Женщины должны покрыть плечи и волосы платком. Одеть лучше всего длинные брюки или юбку ниже колен
    — Мужчины должны быть в длинных брюках. Майки без рукавов или шорты не допускаются
  • Если у вас нет подходящей одежды, накидки и платки можно приобрести на месте, но рекомендуется заранее позаботиться о правильном наряде, чтобы не терять время

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садир
Садир — ваш гид в Абу-Даби
Объединённых Арабских Эмиратах. Уже 8 лет я работаю гидом в этом удивительном месте, и за все эти годы ни разу не пожалел о своём выборе. Эмираты стали не просто местом
читать дальше

работы для меня, но и настоящим домом, который я с удовольствием представляю туристам. Что мне нравится в Эмиратах? Эта страна всегда на шаг впереди, она не стоит на месте. Здесь прекрасно сочетаются традиции и современные технологии, роскошь и простота. Каждый эмират — это отдельный мир с уникальными особенностями: от величественного Дубая с его небоскрёбами до спокойного Шарджи с её богатым культурным наследием, от оазисных красот Аль-Айна до традиционных рыбацких деревушек в Фуджейре. Здесь есть место для каждого — для ценителей природы, истории и, конечно, роскоши. Я искренне люблю рассказывать об Эмиратах, потому что в этой стране есть что-то магическое, что невозможно передать словами — нужно почувствовать, увидеть, пережить. И я горжусь тем, что могу быть проводником в этот удивительный мир для людей

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Дмитрий
14 мая 2025
Отличный гид, отличный маршрут, ничего лишнего, все по делу. Рекомендую.
А
Алина
21 апр 2025
Интересно, информативно, задавали тысячу нестандартных вопросов - все рассказали и объяснили ☺️ С большой заботой о туристах, и водичку дали, и абайю для похода в мечеть привезли. Основные достопримечательности за одну поездку. Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Абу-Даби

