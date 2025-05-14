Абу-Даби: от исторического наследия до современных чудес
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абу-Даби, где традиции встречаются с современностью. Узнайте больше о культуре и архитектуре города
Экскурсия по Абу-Даби - это возможность глубже понять город через его знаковые места.
Величественная мечеть Шейха Зайда и роскошный Эмирейтс Палас покажут контраст традиций и современности. Посещение этнографической деревни Heritage Village позволит окунуться в быт бедуинов. Комфортабельный автомобиль обеспечит удобство передвижения. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый момент наполнен историей и роскошью
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Персонализированное путешествие
🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
🏰 Роскошный Эмирейтс Палас
🏞 Этнографическая деревня Heritage Village
🚗 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Абу-Даби - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года погода прохладная, что делает экскурсии более приятными. Март и апрель также подходят для поездки, но может быть немного жарче. В ноябре комфортная температура и меньшая загруженность делают его отличным выбором. Летом, с мая по сентябрь, из-за высокой температуры и влажности экскурсии могут быть менее комфортными, но при этом возможны более выгодные предложения.
Это будет захватывающее путешествие по знаковым местам города, где культура и архитектура сплетаются в единую историю.
Первое впечатление
Ваше знакомство с Абу-Даби начнётся с остановки на фудкорте с элементами автомобильной тематики Last Exit, вдохновлённом культовой вселенной фильма «Безумный Макс». Это место не только подарит эффектные фотографии, но и зарядит энергией перед предстоящими открытиями.
Святыня исламского мира
Величественная, выстроенная из ослепительно белого итальянского мрамора Мечеть Шейха Зайда поражает размахом и деталями. Здесь вы увидите потрясающую 12-тонную люстру из золота и хрусталя, а также один из самых больших в мире ковров ручной работы.
Погружение в традиции
Чтобы прочувствовать дух традиционного арабского мира, мы посетим Heritage Village — этнографическую деревню, воссоздающую быт и культуру бедуинов. Здесь вы увидите традиционные дома, ремесленные мастерские и при желании попробуете местные угощения.
Роскошь и современность
Контрастом к традиционному укладу станет визит в легендарный Эмирейтс Палас — роскошный президентский отель, где золотые потолки, мраморные колонны и изысканный интерьер создают атмосферу королевского величия. Здесь даже кофе подают с золотой крошкой — настоящая восточная сказка!
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном 7-местном автомобиле Chevrolet с кондиционером
Дресс-код для посещения мечети Шейха Зайда: — Женщины должны покрыть плечи и волосы платком. Одеть лучше всего длинные брюки или юбку ниже колен — Мужчины должны быть в длинных брюках. Майки без рукавов или шорты не допускаются
Если у вас нет подходящей одежды, накидки и платки можно приобрести на месте, но рекомендуется заранее позаботиться о правильном наряде, чтобы не терять время
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садир — ваш гид в Абу-Даби
Объединённых Арабских Эмиратах. Уже 8 лет я работаю гидом в этом удивительном месте, и за все эти годы ни разу не пожалел о своём выборе. Эмираты стали не просто местом читать дальше
работы для меня, но и настоящим домом, который я с удовольствием представляю туристам.
Что мне нравится в Эмиратах? Эта страна всегда на шаг впереди, она не стоит на месте. Здесь прекрасно сочетаются традиции и современные технологии, роскошь и простота. Каждый эмират — это отдельный мир с уникальными особенностями: от величественного Дубая с его небоскрёбами до спокойного Шарджи с её богатым культурным наследием, от оазисных красот Аль-Айна до традиционных рыбацких деревушек в Фуджейре. Здесь есть место для каждого — для ценителей природы, истории и, конечно, роскоши.
Я искренне люблю рассказывать об Эмиратах, потому что в этой стране есть что-то магическое, что невозможно передать словами — нужно почувствовать, увидеть, пережить. И я горжусь тем, что могу быть проводником в этот удивительный мир для людей
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
14 мая 2025
Отличный гид, отличный маршрут, ничего лишнего, все по делу. Рекомендую.
Алина
21 апр 2025
Интересно, информативно, задавали тысячу нестандартных вопросов - все рассказали и объяснили ☺️ С большой заботой о туристах, и водичку дали, и абайю для похода в мечеть привезли. Основные достопримечательности за одну поездку. Однозначно рекомендую.