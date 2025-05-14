Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Абу-Даби - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года погода прохладная, что делает экскурсии более приятными. Март и апрель также подходят для поездки, но может быть немного жарче. В ноябре комфортная температура и меньшая загруженность делают его отличным выбором. Летом, с мая по сентябрь, из-за высокой температуры и влажности экскурсии могут быть менее комфортными, но при этом возможны более выгодные предложения.

Экскурсия по Абу-Даби - это возможность глубже понять город через его знаковые места. Величественная мечеть Шейха Зайда и роскошный Эмирейтс Палас покажут контраст традиций и современности. Посещение этнографической деревни Heritage Village позволит окунуться в быт бедуинов. Комфортабельный автомобиль обеспечит удобство передвижения. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый момент наполнен историей и роскошью

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Это будет захватывающее путешествие по знаковым местам города, где культура и архитектура сплетаются в единую историю.

Первое впечатление

Ваше знакомство с Абу-Даби начнётся с остановки на фудкорте с элементами автомобильной тематики Last Exit, вдохновлённом культовой вселенной фильма «Безумный Макс». Это место не только подарит эффектные фотографии, но и зарядит энергией перед предстоящими открытиями.

Святыня исламского мира

Величественная, выстроенная из ослепительно белого итальянского мрамора Мечеть Шейха Зайда поражает размахом и деталями. Здесь вы увидите потрясающую 12-тонную люстру из золота и хрусталя, а также один из самых больших в мире ковров ручной работы.

Погружение в традиции

Чтобы прочувствовать дух традиционного арабского мира, мы посетим Heritage Village — этнографическую деревню, воссоздающую быт и культуру бедуинов. Здесь вы увидите традиционные дома, ремесленные мастерские и при желании попробуете местные угощения.

Роскошь и современность

Контрастом к традиционному укладу станет визит в легендарный Эмирейтс Палас — роскошный президентский отель, где золотые потолки, мраморные колонны и изысканный интерьер создают атмосферу королевского величия. Здесь даже кофе подают с золотой крошкой — настоящая восточная сказка!

