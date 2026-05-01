Индивидуальный трансфер из аэропорта в Абу-Даби - или по городу

Приветствуем вас в Абу-Даби! Мы предоставляем услуги трансфера из аэропорта до отеля или в черте города. Сделаем вашу поездку удобной, безопасной и спокойной — в любое время суток. Всегда на связи и готовы помочь.
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Трансфер из аэропорта и по городу в удобное для вас время (24/7).
- Современные автомобили с кондиционером, бесплатная бутилированная вода в салоне.
- Профессиональные и вежливые водители с опытом работы.
- Встреча с именной табличкой и помощь с багажом.
- Постоянная связь и поддержка до и во время поездки.
Организационные детали
Наши машины — Nissan Rogue, Nissan Altima, Chevrolet Traverse, Chevrolet Malibu и аналогичные.
Детское кресло по запросу
Можем предоставить минивэн Kia Carnival, Toyota Hi
Ace, Toyota Sienna — стоимость уточняйте в переписке
Заранее перед поездкой отправляем фотографию машины Если вас нужно встретить в аэропорту, укажите, пожалуйста, номер рейса. За ожидание при задержке рейса взимается доплата — каждый час по $35 С вами поедет русскоговорящий или англоговорящий водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта или по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 1193 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
