Индивидуальный трансфер из аэропорта в Абу-Даби - или по городу

Комфорт. Современный автомобиль. Опытный водитель
Приветствуем вас в Абу-Даби! Мы предоставляем услуги трансфера из аэропорта до отеля или в черте города. Сделаем вашу поездку удобной, безопасной и спокойной — в любое время суток. Всегда на связи и готовы помочь.
Описание трансфер

Что вас ожидает

  • Трансфер из аэропорта и по городу в удобное для вас время (24/7).
  • Современные автомобили с кондиционером, бесплатная бутилированная вода в салоне.
  • Профессиональные и вежливые водители с опытом работы.
  • Встреча с именной табличкой и помощь с багажом.
  • Постоянная связь и поддержка до и во время поездки.

Организационные детали

Наши машины — Nissan Rogue, Nissan Altima, Chevrolet Traverse, Chevrolet Malibu и аналогичные.
Детское кресло по запросу
  • Можем предоставить минивэн Kia Carnival, Toyota Hi
    • Ace, Toyota Sienna — стоимость уточняйте в переписке
  • Заранее перед поездкой отправляем фотографию машины
  • Если вас нужно встретить в аэропорту, укажите, пожалуйста, номер рейса. За ожидание при задержке рейса взимается доплата — каждый час по $35
  • С вами поедет русскоговорящий или англоговорящий водитель из нашей команды

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У аэропорта или по вашему адресу
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Мохаммад
    Мохаммад — ваша команда гидов в Абу-Даби
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2024 года
    Провели экскурсии для 1193 туристов
    С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!

    Входит в следующие категории Абу-Даби

