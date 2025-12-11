Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Абу-Даби на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Джиппинг На машине 6 часов 26 отзывов Мини-группа до 10 чел. Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления Начало: В вашем отеле в Абу-Даби Расписание: ежедневно в 15:00 $75 за человека На машине 4.5 часа 151 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби Путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби: небоскребы, Деревня Наследия, Эмиратский дворец, Президентский дворец и многое другое Начало: У вашего отеля $300 за всё до 4 чел. Джиппинг На машине 8 часов 9 отзывов Фотопрогулка до 6 чел. Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином Начало: У вашего отеля $420 за всё до 6 чел. На машине 6 часов 61 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом Начало: В отеле проживания туристов $350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Абу-Даби

