Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
13 дек в 15:00
$75 за человека
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
На машине
4.5 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби: небоскребы, Деревня Наследия, Эмиратский дворец, Президентский дворец и многое другое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
16 дек в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Джиппинг
На машине
8 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 14:00
$420 за всё до 6 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
  2. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  3. Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
  4. Все грани Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Отель Emirates Palace
  3. Президентский дворец Абу-Даби
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Самое главное
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Парк Феррари
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 420. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 247 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль