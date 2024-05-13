Ночные прогулки и экскурсии Абу-Даби

Найдено 9 экскурсий в категории «Ночные» в Абу-Даби на русском языке, цены от $150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
102 отзыва
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 4 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Вечернее сафари с индивидуальным ужином в Абу-Даби
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Все понравилось, спасибо огромное Санчо! Подстроил программу, никуда не торопил, каждый раз шел навстречу! Экскурсия вышла очень дружелюбная и информативная, рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
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    Абу-Даби. Гид встретил нас в аэропорту, а потом отвез туда, был настолько любезен, что приобрел нам абайи для посещения мечети, ответил на все вопросы, рассказал много интересных фактов, подсказал, где лучше перекусить. Большое спасибо и наилучшие рекомендации!

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Экскурсия оказалась очень насыщенной. Экскурсовод Санчо интересно рассказывает о достопримечательностях и интересных фактах Дубая. Комфортная машина позволила насладиться путешествием. Удобно иметь возможность самостоятельно выбирать порядок и время посещения мест. Рекомендую эту экскурсию!
  • J
    Jannet
    3 мая 2024
    Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
    Это было потрясающе. . Эмираты глазами местного жителя это что-то невероятное! А за обед в ресторане локальной кухни Тимуру отдельное
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    спасибо!) нас провезли по всем локациям, все рассказали и объяснили с теплом и заботой, так по-человечески) спасибо большое за отличные впечатления

  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Е
    Екатерина
    11 февраля 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
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    и в национальном аквариуме. Всё очень понравилось. Экскурсия началась с момента как мы сели в машину, нам рассказывали об истории и быте ОАЭ, о королевской семье, о достопримечательностях по дороге из Дубай в Абу Даби. В общем всё очень понравилось. Отдельное спасибо гиду, Кириллу, за профессионализм!

  • С
    Сергей
    26 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсию проводил не заявленный гид, а человек из его команды. Экскурсия интересная, но гид очень много придумывает. При чем иногда вообще из области фантастики. Видимо ему нравится, что туристы очень сильно удивляются его рассказам.
  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Мы очень довольны, увидели всё что хотели без толпы из автобуса, никого нигде не ждали, путешествовали с комфортом в своём графике. Арсен очень хорошо предложил и посоветовал что посмотреть. Спасибо большое, обязательно будем вас советовать
  • Э
    Элен
    16 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Очень все понравилось, полный восторг от поездки. Комфортная машина, приятный водитель, который все подробно рассказывает.
  • И
    Ирина
    28 ноября 2023
    В Абу-Даби с комфортом
    Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
  2. В Абу-Даби с комфортом
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
  5. Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Ночные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 124 ⭐ отзыва, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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