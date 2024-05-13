1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Тур в Дубай с посещением аквариума в Дубай молле из Абу-Даби
Дубай - жемчужина Ближнего Востока, один из самых ультрасовременных городов мира. В ходе экскурсии вы увидите все главные достопримечательности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: По Средам и Субботам
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
$150 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 мая 2024Все понравилось, спасибо огромное Санчо! Подстроил программу, никуда не торопил, каждый раз шел навстречу! Экскурсия вышла очень дружелюбная и информативная, рекомендую!
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
- ЕЕлена8 мая 2024Экскурсия оказалась очень насыщенной. Экскурсовод Санчо интересно рассказывает о достопримечательностях и интересных фактах Дубая. Комфортная машина позволила насладиться путешествием. Удобно иметь возможность самостоятельно выбирать порядок и время посещения мест. Рекомендую эту экскурсию!
- JJannet3 мая 2024Это было потрясающе. . Эмираты глазами местного жителя это что-то невероятное! А за обед в ресторане локальной кухни Тимуру отдельное
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ЕЕкатерина11 февраля 2024Если бы можно было, я поставила 10 звёздочек!) Я брала экскурсию для двоих в Абу Даби с остановками в Лувре, Мечети
- ССергей26 декабря 2023Экскурсию проводил не заявленный гид, а человек из его команды. Экскурсия интересная, но гид очень много придумывает. При чем иногда вообще из области фантастики. Видимо ему нравится, что туристы очень сильно удивляются его рассказам.
- ЕЕлена17 декабря 2023Мы очень довольны, увидели всё что хотели без толпы из автобуса, никого нигде не ждали, путешествовали с комфортом в своём графике. Арсен очень хорошо предложил и посоветовал что посмотреть. Спасибо большое, обязательно будем вас советовать
- ЭЭлен16 декабря 2023Очень все понравилось, полный восторг от поездки. Комфортная машина, приятный водитель, который все подробно рассказывает.
- ИИрина28 ноября 2023Поездка прошла отлично,выезжали с Шарджа,спасибо гиду по имени Азик, много интересного рассказал об ОАЭ, экскурсия длилась с 10.00 до 21.00,все четко, по порядку посетили 4 места в Абу-Даби,пообедали,не первый раз заказывали разные туры на сайте Спутник,никогда не подводили,всегда оставались довольны🙌👍🏻👌
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Ночные»
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