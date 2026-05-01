Культурный Абу-Даби: остров Саадият

Прикоснуться к искусству, изучить архитектуру и посетить музеи
Остров Саадият — уникальное место, где за один день можно обогатиться культурно и духовно. Вы увидите символ терпимости и объединения религий, заглянете в знаменитый Лувр. Погрузитесь в интерактивный мир галереи цифрового искусства, познакомитесь с историей ОАЭ. Посмотрите на огромный скелет динозавра… И многое другое!
Описание экскурсии

Из Абу-Даби мы отправимся на остров Саадият

  • Посетим храм трёх религий, где соседствуют церковь, мечеть и синагога (1–1,5 ч)
  • Пообедаем на рыбном рынке, где вы выберете морепродукты — и их приготовят при вас (1–1,5 ч)

А затем вы решите, какие локации хотите посетить. Один музей, несколько или сразу все — выбор за вами!

  • Современный национальный музей Шейха Зайда
  • Музей естественной истории с динозаврами
  • Лувр Абу-Даби
  • Цифровая галерея teamLab Phenomena

Организационные детали

  • Посещение Дома семьи Авраама (храма трёх религий) входит в стоимость. Для посещения мечети или церкви необходимо прикрыть ноги, женщинам — платок на голову
  • Время в пути из отелей Абу-Даби до острова Саадият — не более 20 мин
  • Оплачивать билеты в музеи для гида не нужно

Дополнительные расходы (по желанию на выбор)

  • Обед на рыбном рынке — по меню
  • Входные билеты в teamLab Phenomena — 150 AED за чел., посещение без сопровождения
  • Входные билеты в Лувр Абу-Даби — 70 AED за чел. Предусмотрено моё сопровождение по музею + аудиогид на русском языке
  • Входные билеты в музей Шейха Зайда —75 AED за чел. Предусмотрено моё сопровождение по музею + аудиогид на английском языке
  • Входные билеты в музей естественной истории — 75 AED за чел. Предусмотрено моё сопровождение по музею + аудиогид на английском языке
  • Также можно арендовать автомобиль с водителем, детали — в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Abrahamic Family House
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Проживаю в Абу-Даби. Искренне люблю этот город за его открытость, невероятные возможности и атмосферу, в которой переплетаются культуры со всего мира. Моя работа гидом началась с увлечения: сначала я сам был
туристом, исследовал Эмираты, а затем понял, что хочу делиться этим опытом с другими и получил лицензию гида в Департаменте туризма и культуры Абу-Даби. Я увлечённо изучал историю ОАЭ, трансформацию после нефтяного бума и современные реалии. Живя здесь, я разобрался в повседневных аспектах жизни и готов поделиться этим с гостями. Стараюсь делать так, чтобы путешественники не просто слушали информацию, а чувствовали себя вовлечёнными, наслаждались моментом и открывали Эмираты по-новому.

