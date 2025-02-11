A Anna Обзорная экскурсия по Абу-Даби Были компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, Азаму. На протяжении всей поездки было интересно и занимательно. Так же помог с билетами в разные локации. Однозначно советуем!

Н Наталья Обзорная экскурсия по Абу-Даби В целом все хорошо. Нам понравилось. Единственный минус- была изменена дата планируемой экскурсии.