Искусство и музеи – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Абу-Даби на русском языке, цены от $85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
На машине
скидка
10%
10 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$270 за всё до 4 чел.
Билет 2 в 1: SeaWorld + Лувр Абу-Даби
8 часов
Билеты
Билет 2 в 1: SeaWorld + Лувр Абу-Даби
Посетить парк морской жизни и главный художественный музей страны
Начало: В парке SeaWorld или Лувре Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
$131 за билет
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
7 мар в 13:00
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    11 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Были компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, Азаму. На протяжении всей поездки было интересно и занимательно. Так же помог с билетами в разные локации. Однозначно советуем!
    Были компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, АзамуБыли компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, Азаму
  • Н
    Наталья
    13 января 2025
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    В целом все хорошо. Нам понравилось. Единственный минус- была изменена дата планируемой экскурсии.
  • А
    Анна
    12 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Добрый день. Заказывали данную экскурсию и экскурсоводом был Эмир. Нам все понравилось! Эмир показал места, которые мы хотели посетить. Помог с покупкой билетов в Океанариум! Забрал и отвез обратно до дверей! Спасибо ему огромное! Обязательно будем рекомендовать его друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  2. Билет 2 в 1: SeaWorld + Лувр Абу-Даби
  3. Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Самое главное
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Бурдж-Халифа
  10. Парк Феррари
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в марте 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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