скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$270 за всё до 4 чел.
8 часов
Билеты
Билет 2 в 1: SeaWorld + Лувр Абу-Даби
Посетить парк морской жизни и главный художественный музей страны
Начало: В парке SeaWorld или Лувре Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
5 мар в 10:00
$131 за билет
6 часов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
Завтра в 13:00
7 мар в 13:00
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna11 февраля 2025Были компанией (4 человека), всем все очень понравилась. Организованность и точность на уровне. Отдельное спасибо нашему гиду, Азаму. На протяжении всей поездки было интересно и занимательно. Так же помог с билетами в разные локации. Однозначно советуем!
- ННаталья13 января 2025В целом все хорошо. Нам понравилось. Единственный минус- была изменена дата планируемой экскурсии.
- ААнна12 декабря 2024Добрый день. Заказывали данную экскурсию и экскурсоводом был Эмир. Нам все понравилось! Эмир показал места, которые мы хотели посетить. Помог с покупкой билетов в Океанариум! Забрал и отвез обратно до дверей! Спасибо ему огромное! Обязательно будем рекомендовать его друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Искусство и музеи»
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