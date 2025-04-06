Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
«Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
12 апр в 11:30
17 апр в 11:30
$63 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вы и Абу-Даби в объективе камеры
Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке
Начало: В удобном для вас месте
«Три храма — мечеть, церковь и синагога — символизируют мирное сосуществование культур»
10 апр в 12:00
11 апр в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Храмы мира
Начало: Ваш отель в Дубае
«Завершим нашу экскурсию визитом в BAPS Mandir, великолепный индуистский храм, который поражает своей архитектурной красотой и духовной атмосферой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
$400 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg6 апреля 2025Экскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные места. Азиз
- ИИрина3 апреля 2025Была на экскурсии 25 марта, прекрасный гид Азиз и классная программа, все успели, с билетами в лувр и резиденцию президента помог гид) очень рекомендую)
- ААлексей2 апреля 2025С нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях для меня важен баланс самостоятельного
- ККонстантин13 января 2025Фотопрогулка с Викторией очень понравилась!)) она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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