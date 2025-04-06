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Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке

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«Три храма — мечеть, церковь и синагога — символизируют мирное сосуществование культур»