Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Абу-Даби на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
8 часов
225 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
«Дресс-код для посещения мечети, дворца и храма — закрытая длинная одежда для женщин и брюки для мужчин»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
12 апр в 11:30
17 апр в 11:30
$63 за человека
Вы и Абу-Даби в объективе камеры с погружением в историю города
На машине
8 часов
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вы и Абу-Даби в объективе камеры
Откройте для себя магию Абу-Даби через объектив камеры. Величественные здания и культурные рассказы ждут вас на этой уникальной фото-прогулке
Начало: В удобном для вас месте
«Три храма — мечеть, церковь и синагога — символизируют мирное сосуществование культур»
10 апр в 12:00
11 апр в 08:00
$500 за всё до 4 чел.
Храмы мира
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Храмы мира
Начало: Ваш отель в Дубае
«Завершим нашу экскурсию визитом в BAPS Mandir, великолепный индуистский храм, который поражает своей архитектурной красотой и духовной атмосферой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
$400 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    6 апреля 2025
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Экскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные места. Азиз
    читать дальше

    был внимателен к нашим просьбам и пожеланиям и помогал в решении всех необходимых вопросов. Организовал билеты во все достопримечательности и очень внятно и чётко давал инструкция. Не было ни одной неудобной или неловкой ситуации. Экскурсия прошла в очень тёплой и дружной атмосфере. Рассказал о стране и о том как здесь живут люди. Мы остались довольны.

    Экскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные местаЭкскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные местаЭкскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные местаЭкскурсию провёл гид Азиз. Все было организовано очень чётко и удобно. Машина прибыла вовремя и мы посетили все запланированные места
  • И
    Ирина
    3 апреля 2025
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Была на экскурсии 25 марта, прекрасный гид Азиз и классная программа, все успели, с билетами в лувр и резиденцию президента помог гид) очень рекомендую)
    Была на экскурсии 25 марта, прекрасный гид Азиз и классная программа, все успели, с билетами вБыла на экскурсии 25 марта, прекрасный гид Азиз и классная программа, все успели, с билетами вБыла на экскурсии 25 марта, прекрасный гид Азиз и классная программа, все успели, с билетами в
  • А
    Алексей
    2 апреля 2025
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    С нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях для меня важен баланс самостоятельного
    читать дальше

    просмотра и подача гида. Мы посетили все главные туристические точки Абу-Даби: супер отель Эмирейтс палас, дворец Президента, Мечеть Шейха Заида и Лувр. Бекзот отвечал нам на все вопросы и рассказывал нам интересные факты о каждом из объектов. Рекомендую!

    С нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях дляС нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях дляС нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях дляС нами был гид Бекзот. Спасибо ему за теплую и ненавязчивую атмосферу! В таких экскурсиях для
  • К
    Константин
    13 января 2025
    Вы и Абу-Даби в объективе камеры с погружением в историю города
    Фотопрогулка с Викторией очень понравилась!)) она подсказывала как и где лучше встать, какую позу принять) очень легкий и приятный человек,
    читать дальше

    было много локаций, и не уходили с места, пока не получались хорошие фото) сама по себе экскурсия была очень насыщенная и значительно превысила по времени заявленное при описании. Буквально на следующий день Виктория выслала фото. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Вы и Абу-Даби в объективе камеры с погружением в историю города
  3. Храмы мира
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Лувр
  4. Отель Emirates Palace
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Парк Феррари
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в апреле 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 500. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 226 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь