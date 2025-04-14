Музей без стен и галерея человечества Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над волнами залива, плещущимися у подножия музея. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются экспонатами со всего мира. О входном билете:

Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия — по желанию.

• В музее не будет живого гида-искусствоведа, но есть возможность скачать бесплатное приложение-аудиогид по музею на русском языке. Для прослушивания возьмите свои наушники. Важная информация: