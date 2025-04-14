Лувр Абу-Даби, расположенный на острове Саадият, предлагает уникальную возможность познакомиться с историей человечества через искусство. Уникальный ажурный купол и более 600 шедевров делают это место обязательным для посещения.
Билет позволяет свободно исследовать галереи, наслаждаясь экспозициями, которые регулярно обновляются. Приложение-аудиогид на русском языке поможет лучше понять представленные произведения. Не забудьте взять документы для детей и соблюдайте дресс-код
Билет позволяет свободно исследовать галереи, наслаждаясь экспозициями, которые регулярно обновляются. Приложение-аудиогид на русском языке поможет лучше понять представленные произведения. Не забудьте взять документы для детей и соблюдайте дресс-код
5 причин купить этот билет
- 🎨 Уникальная архитектура
- 🖼️ Более 600 шедевров
- 📱 Бесплатный аудиогид
- 🌍 Экспонаты со всего мира
- 👗 Удобный дресс-код
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Лувр Абу-Даби
Описание билета
Музей без стен и галерея человечества Гордостью культурной части острова Саадият в Абу Даби является знаменитый Лувр. Уникальное здание «музея без стен» поражает воображение удивительными архитектурными решениями. Эксклюзивный ажурный купол высится над волнами залива, плещущимися у подножия музея. Галереи этого музея рассказывают хронологическую историю человеческого творчества с доисторических времен до наших дней. Здесь можно увидеть свыше 600 шедевров постоянно растущей коллекции, а также экспозиции, которые регулярно обновляются экспонатами со всего мира. О входном билете:
Приобретая билеты в музей без трансфера, вы можете находиться там с момента открытия до момента закрытия — по желанию.
• В музее не будет живого гида-искусствоведа, но есть возможность скачать бесплатное приложение-аудиогид по музею на русском языке. Для прослушивания возьмите свои наушники. Важная информация:
- Возьмите документы, подтверждающие возраст ребенка, они могут потребоваться на входе.
- Дети до 13 лет должны находиться в сопровождении взрослого.
- На территорию музея запрещено проносить воду и еду.
- Форма одежды — smart casual, закрытая, непрозрачная.
Понедельник — закрыто, со вторника по четверг — 10:00 – 18:30, с пятницы по воскресенье – 10:00 – 20:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в музей Лувр Абу Даби
Что не входит в цену
- Трансфер
- Услуги гида
- Аудиогид (можно скачать бесплатное приложение по музею самостоятельно)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Saadiyat, Abu Dhabi
Когда начало
Понедельник — закрыто, со вторника по четверг — 10:00 – 18:30, с пятницы по воскресенье – 10:00 – 20:30.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Возьмите документы, подтверждающие возраст ребенка, они могут потребоваться на входе
- Дети до 13 лет должны находиться в сопровождении взрослого
- На территорию музея проносить воду и еду запрещено
- Форма одежды - smart casual, закрытая, непрозрачная
- Бронирование производится на определенную дату
- Приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
14 апр 2025
А
Алексей
29 мар 2025
Отличное место в Абу-Даби.
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Завтра в 10:00
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