Абу-Даби — суперсовременный, роскошный и ухоженный город со своим неповторимым лицом. Во время экскурсии вы услышите, как складывалась его история, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая. А также посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, прогуляетесь по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!

Описание

Обзорная экскурсия в столицу Абу Даби, индивидуальная экскурсия! 1. Самая красивая мечеть Шейха Заида с ее посещением, одежда должна быть закрытой, плечо и коленки не должны быть видны (для мечети можете взять запасную одежду с собой), там же продаются арабские абаи для женщин и девушек за 13$. 2. Дворец президента, Emirates Please - женский пол - могут одеться как угодно, мужской пол - должны одеть любые брюки, штаны. На ноги можно туфли, кроссовки или босоножки! 3. Финиковый и фруктовый рынок, заезд по желанию туристов! 4. Фото стоп на фотке известных башней Etihad Towers! 5. Набережная Абу Даби, Corniche. 6. Тематический парк Феррари билеты покупаются по запросу туристов. 7. Город панков, заброшенный город Last Exit из кинофильма Безумный Макс! 8. Лувр музей билеты покупаются по запросу туристов на месте! 9. Этнографическая деревня (Abu-Dhabi Heritage Village). 10. Дворец президента (Qasr Al Watan) билеты покупаются по запросу туристов на месте!