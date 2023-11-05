Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби: Город панков и заброшенный город Last Exit
Абу-Даби — суперсовременный, роскошный и ухоженный город со своим неповторимым лицом.
Во время экскурсии вы услышите, как складывалась его история, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.
А также посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, прогуляетесь по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!
Во время экскурсии вы услышите, как складывалась его история, почему именно он удостоился столичного статуса и чем его ритм отличается от Дубая.
А также посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, прогуляетесь по набережной Корниш, погрузитесь в прошлое в Этнографической деревне и проникнетесь духом Востока!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Шейха Заида
- Дворец президента
- Башни Etihad Towers
- Набережная Corniche
- Заброшенный город Last Exit
- Музей Louvre в Абу Даби
- Тематический парк Феррари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Обзорная экскурсия в столицу Абу Даби, индивидуальная экскурсия! 1. Самая красивая мечеть Шейха Заида с ее посещением, одежда должна быть закрытой, плечо и коленки не должны быть видны (для мечети можете взять запасную одежду с собой), там же продаются арабские абаи для женщин и девушек за 13$. 2. Дворец президента, Emirates Please - женский пол - могут одеться как угодно, мужской пол - должны одеть любые брюки, штаны. На ноги можно туфли, кроссовки или босоножки! 3. Финиковый и фруктовый рынок, заезд по желанию туристов! 4. Фото стоп на фотке известных башней Etihad Towers! 5. Набережная Абу Даби, Corniche. 6. Тематический парк Феррари билеты покупаются по запросу туристов. 7. Город панков, заброшенный город Last Exit из кинофильма Безумный Макс! 8. Лувр музей билеты покупаются по запросу туристов на месте! 9. Этнографическая деревня (Abu-Dhabi Heritage Village). 10. Дворец президента (Qasr Al Watan) билеты покупаются по запросу туристов на месте!
любой день в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- ✅ Маршрут можно изменить по желанию туристов, что-то убрать или что-то добавить в программу!
- ✅ В сумму входит страховка туристов, услуги гида и индивидуальный автомобиль!
- ✅Форма одежды любая, если желаете, можете взять запасную одежду, чтобы менять во время фотосессии!
- ✅ Внутри салона машины имеются сухие и влажные салфетки, а также вода для питья и напитки
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас из вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: любой день в любое времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Весь Абу-Даби за один день
- Вас ждёт увлекательное путешествие по территории эмирата Абу-Даби. Вы познакомитесь с его разнообразной архитектурой и относительно недолгой, но захватывающей историей. Вы узнаете, как среди пустыни выросли небоскрёбы и величественная мечеть шейха Зайда, впечатляющий «Феррари-парк» и резиденция шейха Халифи.
- Побываем у президентского отеля Emirates Palace, где проходили съёмки фильмов «Форсаж-7» и «Секс в большом городе», а также побываем в необычном месте под названием Last Exit — тематическом ресторане, оформленном в стилистике фильма «Безумный Макс. Дорога ярости».
- С культурой эмирата будем знакомиться в этнографическом музее — реконструированной арабской деревне. Кроме того, прогуляемся по городской набережной, заглянем на финиковый рынок и в Лувр Абу-Даби
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nik_06.0
5 ноя 2023
Просто супер! Тимур лучший гид за всю историю путешествий! Очень рекомендую!
Г
Геннадий
22 окт 2023
Прекрасная экскурсия по АбуДаби, очень понравилась, гид Тимур профессионал своего дела, рекомендую. За один день можно увидеть все знаковые места города
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