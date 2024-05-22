1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Абу-Даби: Путешествие с ветерком роскоши
Представьте себя на борту роскошной яхты, плывущей по лазурным водам Абу-Даби. Это не просто экскурсия, это погружение в мир изысканности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
- SSvetlana15 мая 2024Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
- SSvetlana8 мая 2024Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
- ТТатьяна3 мая 2024Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
- ДДмитрий29 апреля 2024Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
- ООльга10 апреля 2024Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
- ТТатьяна26 февраля 2024"Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
- ААлена13 февраля 2024Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Эмирейтс Палас»
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