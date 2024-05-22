Эмирейтс Палас – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 9 экскурсий в категории «Эмирейтс Палас» в Абу-Даби на русском языке, цены от $220, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Аренда яхт в Абу-Даби
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Аренда яхты в Абу-Даби: Путешествие с ветерком роскоши
Представьте себя на борту роскошной яхты, плывущей по лазурным водам Абу-Даби. Это не просто экскурсия, это погружение в мир изысканности
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$800 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • S
    Svetlana
    15 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
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    эрудированный молодой человек,время проведённое в дороге прошло для нас незаметно,Зоха удевил нас своими знаниями было очень интересно. Билеты в Дворец и Мечеть приобрёл для нас Зоха,что оказалось очень удобно. Рекомендуем!!!!!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась, несмотря на то, что время было ограничено (5-часовая стыковка между рейсами), мы успели осмотреть основные достопримечательности чудесного
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    Абу-Даби. Гид встретил нас в аэропорту, а потом отвез туда, был настолько любезен, что приобрел нам абайи для посещения мечети, ответил на все вопросы, рассказал много интересных фактов, подсказал, где лучше перекусить. Большое спасибо и наилучшие рекомендации!

  • S
    Svetlana
    8 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Хотим вас поблагодарить за хорошую Экскурсию в Абу-Даби. Наш гид Зоха очень интересно и познавательно провёл нам Экскурсию. Зоха эрудированный
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    и много знающий молодой человек. Время проведённое с Зохай пролетело для нас незаметно, входные билеты купил и организовал он, что оказалось очень удобно. Большое спасибо.

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Незабываемый Абу-Даби
    Гид Садир просто супер! Рассказал, показал все! Вме знает! Молодец! Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
    Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Великолепие и очарование Абу-Даби
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Встретил гид нас вовремя. По дороге отвечала на все интересующие вопросы. Чтобы избежать
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    очередь, все входные билеты были приобретены Юлией за ранее! Огромное впечатление произвела мечеть. Несмотря на рамадан мы все успели посетить. С нами были дети 6 и 11 лет, дорога прошла на удивление легко. В обществе Юлии даже не заметили как вернулись обратно. Спасибо большое за прекрасное времяпрепровождение!!!!

  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
    Отличная экскурсия. Кириллу большое спасибо, очень много рассказал и про достопримечательности и в общем про историю. В процессе можно скорректировать маршрут, что очень удобно.
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
  • А
    Алена
    13 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
    Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Эмирейтс Палас»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
  2. Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. Великолепие и очарование Абу-Даби
  5. VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Эмирейтс Палас" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 220 до 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Эмирейтс Палас», 75 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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