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Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби

Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби с комфортом. Вас ждут мечеть шейха Зайда, набережная Корниш и панорамные виды на Etihad Towers
Путешествие в Абу-Даби обещает стать незабываемым.

Туристы смогут посетить величественную мечеть шейха Зайда, прогуляться по живописной набережной Корниш и насладиться панорамными видами на Etihad Towers. Комфортное авто и русскоговорящий гид сделают поездку максимально удобной.

Программа может быть адаптирована под интересы гостей, чтобы каждый момент оставил яркие впечатления. Это уникальная возможность увидеть столицу ОАЭ во всей её красе и величии
5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение мечети шейха Зайда
  • 🌴 Прогулка по набережной Корниш
  • 🏙 Панорамные виды на Etihad Towers
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 👥 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби
Пульс столицы: обзорная экскурсия по Абу-Даби
Ближайшие даты:
28
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть шейха Зайда
  • Набережная Корниш
  • Etihad Towers
  • Отель Emirates Palace
  • Финиковый рынок
  • Heritage Village

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда

Мечеть шейха Зайда является олицетворением богатств Эмиратов и символом веры мусульман. Этот величественный монумент занимает площадь, равную пяти футбольным полям, и поражает своими стенами, инкрустированными самоцветами и золотом. Это действительно уникальное сооружение, которое стоит увидеть.

Этнографическая Деревня Абу-Даби

Этнографическая Деревня Абу-Даби представляет собой интересное сочетание традиций и современных технологий. Здесь туристы могут погрузиться в историю города и узнать больше о его культурном наследии. Это место, где можно увидеть, как традиционная арабская культура переплетается с новейшими достижениями.

Лувр Абу-Даби

11 ноября 2017 года в столице Эмиратов открылся арабский филиал знаменитого парижского Лувра. «Лувр Абу-Даби» расположен на острове Саадият, который славится своими инновациями и высокими затратами на строительство. Основная идея экспозиции заключается в том, чтобы рассказать об истории человечества, различных эпохах и цивилизациях.

Набережная Корниш

Набережная Корниш в Абу-Даби протянулась на 8 км вдоль живописного района Аль-Хубейра. Это место, расположенное на берегу моря, идеально подходит для отдыха и прогулок. Здесь вы найдете множество удобств для комфортного времяпрепровождения.

Современные достижения

В этом районе расположены бизнес-центры и впечатляющий 280-метровый небоскреб пятизвездочного отеля Jumeirah at Etihad Towers. На 74 этаже Башни №2 находится смотровая площадка Observation Deck at 300, с которой открывается захватывающий вид на город.

Шопинг в Абу-Даби

Для любителей шопинга торговый центр Avenue at Etihad Towers предлагает несколько этажей бутиков премиум-класса. Здесь вас ждут приватные примерочные комнаты и VIP-обслуживание, что сделает ваш шопинг-опыт поистине незабываемым.

Время согласовывается с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть шейха Зайда
  • Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
  • Парк Ferrari World (внешний осмотр)
  • Финиковый рынок
  • Деревня Наследия (Heritage Village)
  • Башни Этихад
  • Дворец Эмирейтс
  • Набережная Корниш
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь с нами и уточните ваш адрес, откуда нужно будет вас забрать
  • Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой
  • Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
  • Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Т
Татьяна
22 июл 2025
Отличный гид, комфортное авто
A
Alexandr
19 июл 2025
Экскурсия понравилась. Привезли на все локации, которые заранее обговорили. По пути рассказали об истории Эмиратов. Также помогли с билетами на местах и сделали хорошие фото. Всем рекомендую.
M
M
10 июл 2025
Экскурсия очень понравилась - спокойно, комфортно. Посмотрели все, что хотели. Было много рассказов - о Дубае, Абу-даби, вообще о жизни в ОАЭ. На обратном пути заехали в магазин за сладостями. Даврон, спасибо! Побольше хороших экскурсий и заказчиков!!!
Б
Богданова
11 мая 2025
Программа была выполнена на 100 %! Все что запланировали все успели. Спасибо Даврону за интересную, насыщенную и безопасную экскурсию!!!
M
Mariyat160396
11 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность за нашу поездку по Абу Даби замечательному водителю и гиду Даврону. Даврон не давал нам скучать ни одной минутки, информация подана интересно и увлекательно, касаемо и
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исторической информации и информации, куда можно сходить в свободное время, где поесть и т. д. А также были представлены охладительные напитки в большом количестве, что является немаловажным при такой жаре😍 Все очень интересно и классно! ☺️ Особенно удобно индивидуальная группа на комфортной машине. Спасибо Вам большое Даврон🙏🏻🤲🏻

Н
Николаева
29 апр 2025
Сегодня ездили на индивидуальную экскурсию в Абу-Даби. Водитель забрал из отеля, учел все наши пожелания по местам, которые хотели бы посетить. Всё успели, в отель вернулись к ужину. Благодарю за экскурсию.
Ю
Юлия
17 апр 2025
Абу-Даби - индивидуальный тур.
Замечательная поездка состоялась у нас сегодня. Наш гид Даврон был пунктуален, доброжелателен и внимателен ко всем нашим пожеланиям.
Деревня Наследие погрузила нас в историю и наполнила поездку приятными
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эмоциями.
Перезидентский дворец впечатлил своей красотой, роскошью и масштабом.
Три часа в Лувре пролетели незаметно. Редкие экспонаты и уникальная архитектура здания подарили особенное эстетическое наслаждение.
Для следующей экскурсионной поездки непренно воспользуемся услугами гида Даврона.

I
Iuliia
13 апр 2025
Отличная экскурсия, Даврон учел все наши пожелания, было интересно послушать информацию об ОАЭ. Гид очень приятный и вежливый, пунктуальный, всегда был на связи с момента бронирования.
A
Avelyana
4 апр 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо
Y
Yogh-sot
24 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация, выехали из отеля вовремя. Автомобиль комфортабельный, также была предоставлена не только вода, но и газировка. Везде, где планировали побывать, успели. По дороге Даврон рассказал много
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интересных исторических фактов. В очередях за билетами не стояли, все было куплено онлайн заранее. Мы были в мечети шейха Зайда, Лувре, королевском отеле и королевском дворце. Помимо интересной информации также Даврон рассказал и показал, где можно сделать красивые фотографии. В конце нашей экскурсии мы были на финиковом рынке, где наш гид помог недорого приобрести шоколад, финики, орехи. Нам все очень понравилось, рекомендуем!

А
Александр
24 мар 2025
Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация, выехали из отеля вовремя. Автомобиль комфортабельный, также была предоставлена не только вода, но и газировка. Везде, где планировали побывать, успели. По дороге Даврон рассказал много
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интересных исторических фактов. В очередях за билетами не стояли, все было куплено онлайн заранее. Мы были в мечети шейха Зайда, Лувре, королевском отеле и королевском дворце. Помимо интересной информации также Даврон рассказал и показал, где можно сделать красивые фотографии. В конце нашей экскурсии мы были на финиковом рынке, где наш гид помог недорого приобрести шоколад, финики, орехи. Нам все очень понравилось, рекомендуем!

Р
Рустем
21 мар 2025
20.03.2025 ездили на экскурсию "Пульс столицы. Абу-Даби на комфортабельном авто". Впервые заказывали индивидуальную экскурсию и было немного волнительно… Но оказалось, что зря переживали, организация оказалась на высоком уровне.
Сразу, после бронирования,
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с нами по ватсап связался организатор Даврон.
В переписке с ним мы сразу обговорили какие места для посещения нас интересуют, указали отель и время начала экскурсии. При этом, Даврон сразу пояснил, что план экскурсии можно изменить по ходу, с учётом наших пожеланий.
Мы попросили, чтобы нас забрали в 9/00 утра. В итоге, утром комфортабельный автомобиль джип Ford Explorer ровно в назначенное время ожидал нас возле отеля,а мы опоздали на 5 мин. Так, для нашей семьи из 3/х человек экскусия началась с небольшого опоздания, а закончилась большой задержкой, т. к. вместо 8 часов длилась 12 часов. И в этом плюс индивидуальной экскусии, так как нас нигде не торопили и мы везде ходили спокойно, наслаждаясь в своё удовольствие. В очереди за билетами нигде не стояли. В машине были вода, кола, фанта.
Вечером приехали уставшие, но очень довольные, за что выражаем благодарность Даврону.
Большое спасибо за его пунктуальность, интересный рассказ, терпеливость и доброту.

А
Анастасия
15 мар 2025
Эта была наша лучшая поездка! Мы надолго запомним Абу-Даби! Очень рекомендуем! Даврон лучший!
В
Виктория
28 фев 2025
Отличная экскурсия. Даврон забрал нас из отеля на легковом авто. В машине была не только обещанная вода, но и пепси, фанта. Приятный бонус от Даврона. В процессе поездки Даврон рассказал
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много любопытных фактов об ОАЭ. Экскурсию составили по нашим пожеланиям. Благодаря опыту Даврона, мы успели посетить все запланированные места. Билеты в Президентский дворец и регистрацию в мечеть Даврон оформил по интернету, нам не пришлось стоять в очереди. Десс-код в мечеть очень строгий, нас заранее предупредили. Даврон бесплатно предоставил нам абаи напрокат. Все очень понравилось. Спасибо, Даврон, за интересную и увлекательную экскурсию.

Р
Руслан
7 ноя 2024
Отличная экскурсия в Абу-Даби с Давроном. Посетили Лувр, Мечеть шейха Заида, дворец Qasr Al Watan - это очень роскошно, и еще успели посетить пляж Саадият- очень напоминает Мальдивы.
Поездка с Дубая и обратно прошла очень комфортно на авто Hyundai Sonata. Спасибо Даврон.

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