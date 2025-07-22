Путешествие в Абу-Даби обещает стать незабываемым. Туристы смогут посетить величественную мечеть шейха Зайда, прогуляться по живописной набережной Корниш и насладиться панорамными видами на Etihad Towers. Комфортное авто и русскоговорящий гид сделают поездку максимально удобной. Программа может быть адаптирована под интересы гостей, чтобы каждый момент оставил яркие впечатления. Это уникальная возможность увидеть столицу ОАЭ во всей её красе и величии

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда

Мечеть шейха Зайда является олицетворением богатств Эмиратов и символом веры мусульман. Этот величественный монумент занимает площадь, равную пяти футбольным полям, и поражает своими стенами, инкрустированными самоцветами и золотом. Это действительно уникальное сооружение, которое стоит увидеть.

Этнографическая Деревня Абу-Даби

Этнографическая Деревня Абу-Даби представляет собой интересное сочетание традиций и современных технологий. Здесь туристы могут погрузиться в историю города и узнать больше о его культурном наследии. Это место, где можно увидеть, как традиционная арабская культура переплетается с новейшими достижениями.

Лувр Абу-Даби

11 ноября 2017 года в столице Эмиратов открылся арабский филиал знаменитого парижского Лувра. «Лувр Абу-Даби» расположен на острове Саадият, который славится своими инновациями и высокими затратами на строительство. Основная идея экспозиции заключается в том, чтобы рассказать об истории человечества, различных эпохах и цивилизациях.

Набережная Корниш

Набережная Корниш в Абу-Даби протянулась на 8 км вдоль живописного района Аль-Хубейра. Это место, расположенное на берегу моря, идеально подходит для отдыха и прогулок. Здесь вы найдете множество удобств для комфортного времяпрепровождения.

Современные достижения

В этом районе расположены бизнес-центры и впечатляющий 280-метровый небоскреб пятизвездочного отеля Jumeirah at Etihad Towers. На 74 этаже Башни №2 находится смотровая площадка Observation Deck at 300, с которой открывается захватывающий вид на город.

Шопинг в Абу-Даби

Для любителей шопинга торговый центр Avenue at Etihad Towers предлагает несколько этажей бутиков премиум-класса. Здесь вас ждут приватные примерочные комнаты и VIP-обслуживание, что сделает ваш шопинг-опыт поистине незабываемым.