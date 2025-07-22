Туристы смогут посетить величественную мечеть шейха Зайда, прогуляться по живописной набережной Корниш и насладиться панорамными видами на Etihad Towers. Комфортное авто и русскоговорящий гид сделают поездку максимально удобной.
Программа может быть адаптирована под интересы гостей, чтобы каждый момент оставил яркие впечатления. Это уникальная возможность увидеть столицу ОАЭ во всей её красе и величии
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение мечети шейха Зайда
- 🌴 Прогулка по набережной Корниш
- 🏙 Панорамные виды на Etihad Towers
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 📸 Возможность сделать яркие фото
- 👥 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
Что можно увидеть
- Мечеть шейха Зайда
- Набережная Корниш
- Etihad Towers
- Отель Emirates Palace
- Финиковый рынок
- Heritage Village
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда
Мечеть шейха Зайда является олицетворением богатств Эмиратов и символом веры мусульман. Этот величественный монумент занимает площадь, равную пяти футбольным полям, и поражает своими стенами, инкрустированными самоцветами и золотом. Это действительно уникальное сооружение, которое стоит увидеть.
Этнографическая Деревня Абу-Даби
Этнографическая Деревня Абу-Даби представляет собой интересное сочетание традиций и современных технологий. Здесь туристы могут погрузиться в историю города и узнать больше о его культурном наследии. Это место, где можно увидеть, как традиционная арабская культура переплетается с новейшими достижениями.
Лувр Абу-Даби
11 ноября 2017 года в столице Эмиратов открылся арабский филиал знаменитого парижского Лувра. «Лувр Абу-Даби» расположен на острове Саадият, который славится своими инновациями и высокими затратами на строительство. Основная идея экспозиции заключается в том, чтобы рассказать об истории человечества, различных эпохах и цивилизациях.
Набережная Корниш
Набережная Корниш в Абу-Даби протянулась на 8 км вдоль живописного района Аль-Хубейра. Это место, расположенное на берегу моря, идеально подходит для отдыха и прогулок. Здесь вы найдете множество удобств для комфортного времяпрепровождения.
Современные достижения
В этом районе расположены бизнес-центры и впечатляющий 280-метровый небоскреб пятизвездочного отеля Jumeirah at Etihad Towers. На 74 этаже Башни №2 находится смотровая площадка Observation Deck at 300, с которой открывается захватывающий вид на город.
Шопинг в Абу-Даби
Для любителей шопинга торговый центр Avenue at Etihad Towers предлагает несколько этажей бутиков премиум-класса. Здесь вас ждут приватные примерочные комнаты и VIP-обслуживание, что сделает ваш шопинг-опыт поистине незабываемым.
Время согласовывается с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть шейха Зайда
- Лувр Абу-Даби (внешний осмотр)
- Парк Ferrari World (внешний осмотр)
- Финиковый рынок
- Деревня Наследия (Heritage Village)
- Башни Этихад
- Дворец Эмирейтс
- Набережная Корниш
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Свяжитесь с нами и уточните ваш адрес, откуда нужно будет вас забрать
- Маршрут можно адаптировать под ваши интересы, чтобы экскурсия стала по-настоящему незабываемой
- Формат: индивидуальная экскурсия только для вас
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор, очки, зарядку для телефона и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Замечательная поездка состоялась у нас сегодня. Наш гид Даврон был пунктуален, доброжелателен и внимателен ко всем нашим пожеланиям.
Деревня Наследие погрузила нас в историю и наполнила поездку приятными
Сразу, после бронирования,
Поездка с Дубая и обратно прошла очень комфортно на авто Hyundai Sonata. Спасибо Даврон.