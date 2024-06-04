Отель Emirates Palace – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 12 экскурсий в категории «Отель Emirates Palace» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
90 отзывов
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
$257 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
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    абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Н
    Наоми
    28 мая 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Большое спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию! У нас был конекшен в аэропорту Абу Даби 8 часов. Отличным решением было
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    взять экскурсию со Светланой на несколько часов. Мечеть вечером выглядит просто прекрасно. Очень понравилась гостиница Эмиратс Палас. За несколько часов мы увидели основные достопримечательности города, узнали много интересного об ОАЭ и получили рекомендации что стоит посетить по дороге назад домой во время следующего конекшена. Рекомендуем от души экскурсию со Светланой.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Все прошло хорошо, Азиз молодец!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    21 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Очень довольны экскурсией. Гид Фарух просто замечательный. Отличное владение языком,прекрасные знания, тактичен,внимателен. Нам очень понравилась экскурсия и гид. Рекомендуем очень! Спасибо большое за знакомство с Абу Даби.
  • А
    Ангелина
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби. Очень рада, что нашла сайт Tripster, потому что могла
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    остаться без впечатлений, т. к отельный гид ничего предложить не смогла. Огромное спасибо за организацию экскурсии Эмиру! Рассказал обо всех локациях экскурсии, объяснил и показал все возможности для комфортного их прохождения, ответил на все вопросы, отметил интересные факты. Это первая очень понятная и последовательная экскурсия. За время поездки убедилась в правильности своего решения взять индивидуальную экскурсию👍 это круто, это больше возможностей и больше локаций! Еще раз спасибо огромное моему гиду водителю за этот день, за эти виды и просто за отличную компанию👍

    Моя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу ДабиМоя заключительная экскурсия в Эмиратах, самая шикарная! По всем красотам Абу Даби

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Отель Emirates Palace»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
  3. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  4. Все грани Абу-Даби
  5. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Отель Emirates Palace" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 57 до 520 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 485 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Отель Emirates Palace», 485 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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