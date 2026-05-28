Когда вы летите отдыхать, поиск автобуса или такси — последнее, о чём хочется думать. Вам не придется переживать, путешествие начнётся на хорошей ноте: просто сообщите, когда прилетаете. А я встречу вас в аэропорту и довезу до вашего отеля в Абу-Даби.
Описание трансфер
Вы можете выбрать подходящий вариант трансфера:
- на Renault Symbol 2019 г. в. — максимум 3 чел. + 3 больших чемодана
- на Volkswagen Terramont 2021 г. в. — 5 чел. + 5 больших чемоданов или 6 чел. + 4 больших чемодан
При бронировании, пожалуйста, укажите:
- номер рейса, время прибытия
- количество человек и чемоданов (наличие доп. багажа и колясок)
- адрес в Абу-Даби и контактный номер для связи
Организационные детали
- За трансфер в ночные часы с 22:00 до 8:00 нужна доплата — $20
- Если вам необходимо детское кресло (1–3 года), доплата составит $10
Трансфер в другие эмираты
- Дубай — +$100
- Шарджа — +$150
- Аджман — +$200
- Рас-эль-Хайма — +$300
- Фуджейра — +$400
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер на Renault Symbol для 1–3 чел.
|$65
|Трансфер на VW Terramont для 5–6 чел.
|$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Влюблена в Абу-Даби с 2011 года, обожаю работу гида и люблю делать моих гостей счастливыми! Самая большая моя награда за экскурсию — это улыбки моих дорогих гостей. Приезжайте, заходите на огонек и будем знакомы!
