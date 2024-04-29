Вечерние экскурсии Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Абу-Даби на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
«Конечно же Великая мечеть Шейха Заеда, на закате (красивые дизайнерские Абаи для девочек мы обязательно дадим бесплатно, ваши фотографии будут точно отличаться от миллиона одинаковых)»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Вечернее сафари с индивидуальным ужином в Абу-Даби
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Приятный вечер с самыми близкими под потрескивание костра оставит только добрые воспоминания»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
  2. Пустынное сафари с премиум кемпингом
  3. Вечернее сафари с индивидуальным ужином в Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 850. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 20 ⭐ отзывов, цены от $95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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