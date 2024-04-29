1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
«Конечно же Великая мечеть Шейха Заеда, на закате (красивые дизайнерские Абаи для девочек мы обязательно дадим бесплатно, ваши фотографии будут точно отличаться от миллиона одинаковых)»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
«В период с ноября по апрель рекомендуем брать с собой теплые вещи — вечером может быть прохладно»
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечернее сафари в Абу-Даби: драйв, верблюды и ужин под звездами
Желаете уникальных впечатлений? Приглашаем на захватывающее сафари по пустыне с индивидуальным ужином-барбекю
Начало: Любой отель в Абу-Даби
«Приятный вечер с самыми близкими под потрескивание костра оставит только добрые воспоминания»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$850 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 апреля 2024Совершили отличную поездку в Абу-Даби с Сергеем! Машина комфортная, Сергей отличный собеседник, места, в которых мы побывали - Белая мечеть, президентский дворец, бывший президентский дворец - заслуживают того, чтобы посвятить им один день. Представление о городе сложилось! Спасибо!
- ААнна5 февраля 2024Аня,огромное спасибо, очень всё понравилось. Закрутились некогда было поблагодарить.
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
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